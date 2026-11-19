Guerra Ucraina Russia, nuovo attacco al ponte in Crimea: traffico interrotto. LIVE
Il precedente attacco al ponte di Crimea era stato sferrato dalle truppe ucraine nella notte del 17 novembre. Kiev sarà al centro dell'incontro a Berlino oggi dei Volenterosi, primo banco di prova del formato E5, presente la premier Meloni. Si parlerà delle garanzie di sicurezza, del futuro dei negoziati e del sostegno militare e finanziario da assicurare a Zelensky
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Le truppe ucraine hanno attaccato nuovamente il ponte di Crimea. Lo ha dichiarato il governatore della Crimea Sergey Aksyonov secondo quanto riportato da Tass. “Il traffico è stato temporaneamente interrotto in seguito a un ulteriore attacco al ponte di Crimea. Tutti i servizi competenti sono all'opera. Sono in corso le valutazioni sui danni. Ulteriori informazioni verranno fornite non appena disponibili”, ha scritto su Telegram. Il precedente attacco al ponte di Crimea era stato sferrato dalle truppe ucraine nella notte del 17 novembre.
Kiev sarà al centro dell'incontro a Berlino oggi dei Volenterosi, primo banco di prova del formato E5, presente la premier Meloni. Si parlerà delle garanzie di sicurezza, del futuro dei negoziati e del sostegno militare e finanziario da assicurare a Zelensky.
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Droni ucraini colpiscono la Repubblica del Tatarstan
Droni ucraini hanno colpito nella notte una stazione di pompaggio petrolifera nella Repubblica del Tatarstan, in Russia. Lo riferisce l'edizione online del quotidiano The Kyiv Independent. Secondo quanto riportato dal canale di monitoraggio ucraino Exilenova Plus, testimoni oculari hanno affermato che la stazione di pompaggio del petrolio di Kaleykino è stata data alle fiamme durante l'attacco ucraino. Il sito si trova vicino alla città di Almetyevsk, a circa 380 chilometri a nord del confine tra Russia e Kazakistan.
Principe Harry: "Russia minaccia preoccupante, pronto a tornare nelle Forze Armate"
Il principe Harry ritiene che in Europa "tutti dovrebbero essere preoccupati" per la "minaccia" dal punto di vista bellico rappresentata dalla Russia, dicendosi "pronto a riarruolarsi nelle Forze Armate" britanniche qualora ce ne fosse necessità: è quanto si legge in un'intervista esclusiva al duca di Sussex pubblicata dal Telegraph. Harry ha parlato a un podcast prodotto da questo giornale, intitolato 'Ukraine: The Latest', in occasione di una sua visita a sorpresa a Leopoli la scorsa settimana. Il secondogenito di re Carlo si è riferito nello specifico alla situazione dell'Ucraina, per cui già in passato non ha nascosto un forte supporto, sostenendo che dal Paese invaso dalle forze russe "c'è molto da imparare". E ha aggiunto che, a suo parere, anche il Regno Unito in realtà è in conflitto con Mosca ormai da circa un decennio.
Kiev: raid russo con droni nel Kharkiv, due feriti
"Gli invasori russi hanno attaccato in serata Chuhuiv, nella regione di Kharkiv, con dei droni, colpendo un palazzo. Un uomo di 60 anni e una donna di 75 anni sono rimasti feriti nell'attacco". Lo hanno reso noto il sindaco di Chuhuiv, Halyna Minaeva, e il capo dell'Ova di Kharkiv Oleg Synegubov.
Mosca: in corso una valutazione dei danni al ponte in Crimea dopo il raid di Kiev
È in corso una valutazione dei danni al ponte" che collega la Crimea alla Russia, dopo il nuovo attacco degli ucraini. Lo ha dichiarato su Telegram Sergej Aksënov, il responsabile della penisola nominato da Mosca. Questo nuovo attacco giunge a poche ore da un incontro inedito tra il presidente russo Vladimir Putin e i suoi omologhi, il cinese Xi Jinping e lo statunitense Donald Trump, a Shenzhen, in Cina. Nella notte tra lunedì e martedì, il ponte di Crimea aveva subito un grave attacco, condotto - secondo Kiev - con missili e droni. Tali attacchi, stando ai servizi di sicurezza ucraini, hanno completamente distrutto una campata stradale del ponte, che comprende sia una sezione stradale sia una ferroviaria. Martedì, nel corso della giornata, il ministero russo dei Trasporti aveva reso noto che la circolazione dei treni era ripresa su uno dei due biinari, mentre proseguivano i lavori di riparazione sul secondo. Inaugurato nel 2018, il ponte di Crimea riveste un grande valore simbolico per Mosca, poiché intende rappresentare l'annessione della penisola ucraina, avvenuta nel 2014, e il suo accorpamento al territorio russo. Si tratta inoltre di un'importante via di comunicazione per l'approvvigionamento di tale territorio.
Musk: "Starshield rallentato? Zelensky mente"
Elon Musk accusa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di mentire in merito a un nuovo rallentamento, in Ucraina, della rete del sistema di comunicazione satellitare militare Starshield. La scorsa settimana Zelensky aveva affermato che il suo esercito stava riscontrando "importanti perturbazioni nel funzionamento di Starshield" in Ucraina – Paese invaso dalla Russia nel 2022 – aggiungendo che si trattava di "restrizioni sistematiche alla velocità". "È falso", ha dichiarato Elon Musk durante un collegamento video dalla Cina, nell'ambito di un forum organizzato dal New York Times. "Zelensky sta in realtà chiedendo di utilizzare i satelliti commerciali Starlink per operazioni militari; noi ci siamo rifiutati di farlo, come fin dall'inizio di questo conflitto. Punto e basta", ha affermato. Secondo Kiev, i terminali Starshield di SpaceX – la versione militare della rete civile Starlink – smettono attualmente di trasmettere quando la velocità di spostamento supera i 160 km/h, un fenomeno già osservato in ottobre. Secondo Volodymyr Zelensky, ciò rende impossibile l'impiego di sistemi di intercettazione contro i droni d'attacco a reazione utilizzati dalla Russia, in particolare per colpire Kiev. Musk, che ha anche respinto l'accusa di favorire la Russia, ha ribadito mercoledì che Starshield è sotto il controllo del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.
Nuovo attacco al ponte in Crimea
Il ponte che collega la Crimea ucraina annessa alla Russia è stato nuovamente attaccato. Lo ha annunciato mercoledì sera un funzionario russo locale, due giorni dopo che alcuni attacchi ucraini avevano gravemente danneggiato l'infrastruttura. "A seguito di un nuovo attacco contro il ponte di Crimea, la circolazione è temporaneamente interrotta. Tutti i servizi competenti sono al lavoro. È in corso una valutazione dei danni", ha dichiarato sul suo canale Telegram Sergej Aksenov, il responsabile della Crimea nominato da Mosca.