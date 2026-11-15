Ucraina, quali sono le condizioni per la pace che pose Putin nel 2024

Introduzione
Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, come riportato dall’agenzia di stampa russa Tass, ha affermato che "la posizione negoziale della Russia sull'Ucraina sarà definita in modo da raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale". Tali obiettivi, ha aggiunto, "sono stati formulati dal presidente (della Russia Vladimir Putin, ndr) nel giugno 2024 e non sono mai cambiati da allora". Lavrov ha poi sostenuto che Mosca sta conducendo un dialogo molto sostanziale con Washington sulla questione ucraina e sulla risoluzione del conflitto, tenendo conto delle sue cause profonde e della realtà sul campo, mentre il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha detto che "i negoziatori incaricati dall'Europa non hanno ancora tentato di stabilire un contatto con la Russia".
Quello che devi sapere
Quali sono le condizioni per la pace poste nel 2024 da Putin
Nel 2024 il presidente russo Vladimir Putin pose essenzialmente due condizioni per i negoziati di pace in Ucraina: il ritiro di Kiev da quattro regioni ucraine e la rinuncia a entrare nella Nato. Queste richieste furono formulate il 14 giugno di due anni fa, alla vigilia di una conferenza di pace sull'Ucraina in Svizzera.
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Quali sono le quattro regioni ucraine richieste da Putin
A giugno 2024 il presidente della Russia parlò al ministero degli Esteri spiegando che gli ucraini avrebbero dovuto lasciare le regioni di Donetsk e Lugansk (che insieme formano il Donbass) ma anche quelle di Zaporizhzhia e Kherson. "Oggi facciamo una proposta reale di pace, stiamo parlando non del congelamento del conflitto ma della sua cessazione totale", sottolineò in quell’occasione lo zar.
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L’assicurazione sul ritiro immediato delle truppe
Vladimir Putin aveva assicurato che non appena Kiev avesse cominciato il ritiro delle truppe e annunciato la rinuncia a entrare nella Nato, "nello stesso minuto" sarebbe stato dato "l'ordine di cessare il fuoco e cominciare i negoziati". Le trattative, secondo la proposta del presidente russo avrebbero dovuto portare ad "accordi internazionali" che avrebbero sancito anche la "cancellazione di tutte le sanzioni occidentali contro la Russia". Le condizioni di Putin furono allora respinte fermamente dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dagli alleati occidentali.
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La trattativa attuale con gli Usa
Attualmente, secondo quanto affermato da Lavrov, la trattativa con gli Usa starebbe procedendo meglio di quanto accadde nel 2024. "Almeno con gli americani - ha detto il ministro russo - stiamo parlando in termini concreti, basandoci su fatti reali, compresa la situazione sul campo e le cause profonde che sono alla base di questo conflitto. Tra cui l'atteggiamento nei confronti della lingua russa, della cultura russa, della religione ortodossa e così via".
La risoluzione del conflitto e la sicurezza europea
Intanto il portavoce del presidente della Federazione Russa, Dmitrij Peskov, ha affermato che "è evidente che, in un modo o nell'altro la risoluzione del conflitto in Ucraina sarà legata alla nuova architettura di sicurezza nel continente europeo", sottolineando che l'una non potrà esistere senza l'altra, poiché si tratta di "elementi interdipendenti".
Zelensky e l’ipotesi ingresso nella Nato dell’Ucraina
Sebbene la Russia continui a imporre come condizione il mancato ingresso dell’Ucraina nella Nato, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato che gli Stati Uniti hanno per la prima volta evocato l'ipotesi che l'Ucraina possa entrare nella Nato in cambio della cessione dell'intero Donbass alla Russia. Per Kiev si tratterebbe di una lascito amaro e Zelensky ha già chiarito che servirebbe un "referendum".
Il problema dell’ingresso nella Nato
Riguardo all’ingresso nella Nato dell’Ucraina, resterebbero aperte alcune questioni: da quando scatterebbe e l'unanimità. Gli Usa non possono parlare per tutti i Paesi dell’Alleanza e, per l’ingresso di un nuovo Stato, serve l’unanimità. Inoltre, l’entrata non è immediata. La Svezia, per esempio, ha dovuto fare anticamera per due anni dalla richiesta d'ingresso a causa del veto della Turchia, a causa di questioni bilaterali. Al vertice Nato di Vilnius, quando è stata coniata l'espressione "percorso irreversibile verso l'adesione", a mettere freno alle aspirazione di Zelensky non sono stati solo gli Usa, ma anche la Germania e altre capitali.
Cosa ha detto Zelensky
Il presidente ucraino è ben consapevole che per l’ingresso nella Nato non basta la parola degli Usa. Nel frattempo ha fatto sapere "che l'Ucraina non si arrenderà e non cederà i suoi territori". "Stiamo discutendo con i nostri partner un pacchetto di sicurezza completo che possono offrirci durante i negoziati: garanzie di sicurezza specifiche da parte della Nato e dell'Ue, un esercito ucraino forte, con un numero adeguato di soldati, armamenti, sostegno finanziario per un certo periodo di tempo, e il Piano di Prosperità, ovvero una roadmap di ripresa sostenuto da fondi con fonti chiare. Se la parte americana ce lo confermerà - ha chiarito - insieme agli altri colleghi della Nato, allora chiederò l'opinione della nostra società: lo accettiamo o no? Non ho il diritto di farlo a mia discrezione", ha precisato, evidenziando che servono ancora "dettagli al momento non disponibili".
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