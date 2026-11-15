Ucraina, quali sono le condizioni per la pace che pose Putin nel 2024

Introduzione

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, come riportato dall’agenzia di stampa russa Tass, ha affermato che "la posizione negoziale della Russia sull'Ucraina sarà definita in modo da raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale". Tali obiettivi, ha aggiunto, "sono stati formulati dal presidente (della Russia Vladimir Putin, ndr) nel giugno 2024 e non sono mai cambiati da allora". Lavrov ha poi sostenuto che Mosca sta conducendo un dialogo molto sostanziale con Washington sulla questione ucraina e sulla risoluzione del conflitto, tenendo conto delle sue cause profonde e della realtà sul campo, mentre il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha detto che "i negoziatori incaricati dall'Europa non hanno ancora tentato di stabilire un contatto con la Russia".