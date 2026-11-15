La cessione di territori ucraini in cambio dell'ingresso di Kiev nella Nato. Sarebbe questa, spiega Zelensky, la proposta Usa a Mosca per la fine della guerra. 'A fronte di garanzie specifiche da parte di Nato e Ue, di un sostegno finanziario e di armamenti chiederò all'opinione pubblica che ne pensa', spiega il presidente ucraino aprendo all'ipotesi di un referendum
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La cessione di territori ucraini in cambio dell'ingresso di Kiev nella Nato. Sarebbe questa, spiega Zelensky, la proposta Usa a Mosca per la fine della guerra. 'A fronte di garanzie specifiche da parte di Nato e Ue, di un sostegno finanziario e di armamenti chiederò all'opinione pubblica che ne pensa', spiega il presidente ucraino aprendo all'ipotesi di un referendum. "I negoziatori incaricati dall'Europa non hanno ancora tentato di stabilire un contatto con la Russia" ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "No. Non ancora", ha risposto Peskov. Il Cremlino intanto conferma la data del trilaterale Trump-Putin-Xi, a margine dell'Apec, il 19 novembre. Il fronte pro Putin perde pezzi: il leader dell'ultradestra britannica Farage sancisce la rottura, 'Mosca è la nostra minaccia numero uno'.
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Wta Finals: Sabalenka si scusa per lo sfogo dopo la sconfitta contro Svitolina
Aryna Sabalenka si è scusata per lo sfogo avvenuto in campo dopo la sconfitta contro la rivale ucraina Elina Svitolina, nel corso delle WTA Finals a Indian Wells. Alcuni filmati, ampiamente diffusi sui social media, mostrano l'ex numero uno del mondo lasciarsi andare a imprecazioni. Un episodio che, secondo alcuni commentatori, sarebbe stato rivolto alla Svitolina o, più in generale, agli ucraini. Sabalenka ha tuttavia chiarito, nella giornata di sabato, di aver perso la calma a causa del comportamento di alcuni spettatori durante l'incontro, terminato 3-6, 6-3, 1-6, che ha sancito l'eliminazione della tennista, vincitrice in carriera di quattro titoli del Grande Slam. "Vorrei chiarire un episodio del mio recente match che sta circolando online", ha scritto Sabalenka in un post su Instagram. "Il mio commento non era rivolto a Elina. Ero frustrata per via di un piccolo gruppo di spettatori che esultava in modo aggressivo a ogni mio errore, e ho reagito d'impulso. Detto questo, avrei dovuto gestire la mia frustrazione in modo diverso e chiedo scusa a chiunque io possa aver offeso. Elina ha giocato un'ottima partita e le auguro il meglio per il prosieguo del torneo" ha concluso.
Mosca, 'droni su Rostov nella notte, un morto e quattro feriti'
Un attacco con droni nella notte ha provocato un morto e quattro feriti nella regione russa di Rostov. Lo ha riferito il governatore Yuri Slyusar, citato dalla Tass. La vittima è il responsabile tecnico di una sottostazione elettrica nella città di Taganrog. I quattro feriti, tre uomini e una donna, sono stati ricoverati in ospedale dopo che i detriti dei droni sono caduti sulla loro automobile, su un'autostrada, e in una stazione di servizio. L'attacco ha danneggiato due sottostazioni elettriche a Taganrog, una delle quali alimenta le infrastrutture ferroviarie, provocando un incendio e l'interruzione della corrente su alcune linee. Il traffico ferroviario è stato sospeso. Colpito anche un ponte sopra i binari nel distretto di Neklinovsky, con la conseguente chiusura della strada R-280. Secondo Slyusar, le difese aeree russe hanno abbattuto circa 50 droni nella regione.
Il principe Harry in visita a Leopoli per la prima conferenza sui traumi di guerra
Il principe Harry ha visitato Leopoli e ha partecipato alla prima conferenza internazionale sui traumi di guerra dei superumani, secondo quanto riporta Ukrinform. L'evento si è svolto il 13 e 14 novembre presso il Centro panucraino per i traumi di guerra. Il Superhumans Center ha dato l'annuncio su Facebook dichiarando che il duca di Sussex si è recato sul posto per sostenere i medici ucraini e i partner internazionali che collaborano, per migliorare l'assistenza alle persone che hanno subito lesioni legate alla guerra. Nel suo discorso, il principe Harry ha ricordato che specialisti internazionali avevano trascorso anni viaggiando in Ucraina per condividere le proprie competenze, ma ora venivano per imparare dai team ucraini. Il principe ha inoltre espresso fiducia nella vittoria dell'Ucraina. Ha sottolineato che l'esperienza che le squadre ucraine stanno acquisendo ora nell'aiutare le persone ferite in guerra costituirà la base per la ricostruzione del Paese dopo la vittoria. La conferenza Superhumans War Trauma è stata la prima conferenza internazionale dedicata agli approcci moderni al trattamento e alla riabilitazione delle persone che soffrono di traumi legati al combattimento.
YouTube blocca 16 canali russi in Ucraina e alcune versioni di Masha e Orso
YouTube ha bloccato 16 canali russi in Ucraina, tra cui le versioni in lingua straniera del popolare cartone animato per bambini "Masha e Orso", mentre Kiev continua gli sforzi per contrastare la propaganda russa e i contenuti a favore della guerra online. Lo riporta la testata Kyiv Independent. Il Centro ucraino per la lotta alla disinformazione ha annunciato le restrizioni il 13 novembre, affermando che i canali appartenevano a propagandisti russi, blogger filobellici e personaggi dello spettacolo che sostengono la guerra della Russia contro l'Ucraina. Tra i canali colpiti figurano quelli del corrispondente di guerra russo Alexander Sladkov e del blogger filo-bellico Sergei Kolyasnikov, noto anche come Zergulio. Le restrizioni hanno colpito anche le artiste russe Nadezhda Babkina, Yulia Savicheva, Victoria Daineko, Masha Weber e il gruppo Uma2rman, nonché i canali "Russian SVO Compilations" e "Sevastopol Correspondent".
Mosca, 'I negoziatori dell'Ue non hanno ancora stabilito contatti con la Russia'
"I negoziatori incaricati dall'Europa non hanno ancora tentato di stabilire un contatto con la Russia". Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "No. Non ancora", ha risposto Peskov all'agenzia Tass, interpellato in merito. La delegazione europea, secondo quanto riportato da Afp includerà rappresentanti della Commissione europea, del Consiglio europeo, di Germania, Francia, Italia e Polonia, nonché del Regno Unito.
Zelensky: 'gli Usa ci propongono la Nato in cambio del Donbass'
È il colpo di scena che potrebbe cambiare il quadro della situazione. Gli Stati Uniti - ha rivelato Volodymyr Zelensky una volta rientrato a Kiev dopo il tour de force diplomatico degli ultimi giorni - hanno per la prima volta evocato l'ipotesi che l'Ucraina possa entrare nella Nato in cambio della cessione dell'intero Donbass alla Russia. Il boccone sarebbe amaro da ingoiare. È dal 2014 che Mosca cerca di conquistare gli oblast di Donetsk e Lugansk senza riuscirci -- uno scontro che è costato decine di migliaia di caduti da entrambi i lati. Gli ucraini a questo accetterebbero di cedere ulteriori territori per via diplomatica? Zelensky mette le mani avanti: servirebbe un "referendum". Il quadro è complicatissimo, siamo a migliaia di anni luce di distanza dalla partita di Natale a Risiko in famiglia. Intanto gli aspetti tecnici. Da quando scatterebbe l'ingresso nella Nato per Kiev, con la relativa protezione offerta dall'articolo 5? E gli Usa parlano davvero a nome di tutti? Sì perché per entrare nell'Alleanza serve l'unanimità. Ne sa qualcosa la Svezia, che pur avendo un pedigree cristallino sia in termini di valori democratici sia in capacità militari ha dovuto fare anticamera per due anni dalla richiesta d'ingresso a causa del veto della Turchia, a causa di questioni bilaterali. Al vertice Nato di Vilnius, quando è stata coniata l'espressione "percorso irreversibile verso l'adesione", a mettere a freno i bollenti spiriti di Zelensky non sono stati solo gli Usa ma anche la Germania (e dietro Berlino si nascondevano pure altre capitali). Ecco perché non basta la parola e il presidente ucraino lo sa.
Ucraina, oggi interruzioni di corrente programmate in alcuni regioni'
Oggi, in alcune regioni dell'Ucraina saranno in vigore interruzioni di corrente programmate a causa dei danni alla rete elettrica provocati dagli attacchi russi. Lo riporta Rbc-Ukraine che cita Ukrenergo, l'operatore statale del sistema di trasmissione dell'energia elettrica in Ucraina. Gli esperti del settore energetico hanno fatto notare che le restrizioni saranno in vigore 24 ore su 24. Per il settore industriale verranno introdotti programmi di limitazione della capacità, mentre per tutte le categorie di consumatori sono previste interruzione di corrente a intervalli di 1 o 2 turni. I tecnici delle compagnie elettriche stanno lavorando senza sosta per riparare le apparecchiature e le reti danneggiate e ripristinare l'energia elettrica nelle case il più rapidamente possibile.
Kushner: Nato resta pilastro sicurezza europea
"La Nato rimarra' un pilastro critico della sicurezza europea, rafforzato da meccanismi piu' forti per scopi militari, di comunicazione, di deconfliction e di de-escalation reciproca, con modi pratici per affrontare le dispute prima che diventino crisi", scrive su X l'inviato Usa per l'Ucraina Jared Kushner. "E' per questo che stiamo lavorando per portare i nostri partner europei direttamente in queste discussioni. Qualsiasi accordo finale deve essere concordato dalle parti rilevanti, e il Presidente Trump sosterra' solo accordi che rafforzino la sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa e rendano meno probabile un futuro conflitto". Kushner sottolinea che quello che appare sulla stampa sono "alcune delle posizioni massimaliste proposte da entrambe le parti, insieme a una forte retorica politica. Nelle nostre discussioni private, entrambe le parti comprendono che saranno necessari compromessi pratici per porre fine a questa guerra". "Il lavoro serio e costruttivo continua tra coloro di noi impegnati a trovare soluzioni. Il costo umano di questa guerra e' devastante, e le questioni rimangono straordinariamente difficili. Tuttavia, siamo determinati a continuare il duro lavoro, mantenere la riservatezza necessaria per le negoziazioni sensibili e trovare una via per porre fine a questa orribile guerra e stabilire una pace duratura".