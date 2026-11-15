È il colpo di scena che potrebbe cambiare il quadro della situazione. Gli Stati Uniti - ha rivelato Volodymyr Zelensky una volta rientrato a Kiev dopo il tour de force diplomatico degli ultimi giorni - hanno per la prima volta evocato l'ipotesi che l'Ucraina possa entrare nella Nato in cambio della cessione dell'intero Donbass alla Russia. Il boccone sarebbe amaro da ingoiare. È dal 2014 che Mosca cerca di conquistare gli oblast di Donetsk e Lugansk senza riuscirci -- uno scontro che è costato decine di migliaia di caduti da entrambi i lati. Gli ucraini a questo accetterebbero di cedere ulteriori territori per via diplomatica? Zelensky mette le mani avanti: servirebbe un "referendum". Il quadro è complicatissimo, siamo a migliaia di anni luce di distanza dalla partita di Natale a Risiko in famiglia. Intanto gli aspetti tecnici. Da quando scatterebbe l'ingresso nella Nato per Kiev, con la relativa protezione offerta dall'articolo 5? E gli Usa parlano davvero a nome di tutti? Sì perché per entrare nell'Alleanza serve l'unanimità. Ne sa qualcosa la Svezia, che pur avendo un pedigree cristallino sia in termini di valori democratici sia in capacità militari ha dovuto fare anticamera per due anni dalla richiesta d'ingresso a causa del veto della Turchia, a causa di questioni bilaterali. Al vertice Nato di Vilnius, quando è stata coniata l'espressione "percorso irreversibile verso l'adesione", a mettere a freno i bollenti spiriti di Zelensky non sono stati solo gli Usa ma anche la Germania (e dietro Berlino si nascondevano pure altre capitali). Ecco perché non basta la parola e il presidente ucraino lo sa.