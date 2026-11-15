L'Estonia chiuderà il confine con la Russia dal 1° dicembre

L'Estonia prevede di chiudere tutti i valichi di frontiera con la Russia, una delle poche vie terrestri ancora esistenti per gli spostamenti tra Mosca e l'Unione Europea. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Margus Tsahkna. La decisione arriva dopo il tentativo di incendio, ieri sera, dell'azienda di difesa Threod Systems, per il quale Tallinn ha accusato Mosca di "tentato sabotaggio".

Le parole del ministro

"Avendo ottenuto prove chiare del fatto che il servizio di intelligence militare russo, il GRU, ha ordinato un atto di sabotaggio contro un'azienda dell'industria della difesa estone, l'Estonia chiuderà tutti i valichi lungo il confine estone-russo, a decorrere dal 1° dicembre", ha scritto sui social media il ministro degli Esteri Margus Tsahkna. "La Russia deve comprendere che le azioni ostili contro l'Estonia comportano delle conseguenze. I tentativi di intimidire, destabilizzare o minare la nostra sicurezza non rimarranno senza risposta", ha aggiunto. Il ministro degli Esteri estone ha affermato che la chiusura del confine limiterà la capacità della Russia di compiere "attività ostili" all'interno del Paese baltico e rafforzerà gli sforzi per impedire l'elusione delle sanzioni imposte a Mosca. "Ho informato i miei omologhi di Finlandia, Lettonia e Lituania di questa decisione", ha concluso Tsahkna nel suo breve messaggio.

L'atto di sabotaggio

Finora sono state arrestate otto persone, la cui nazionalità non è stata resa nota, in relazione al presunto attacco. L'episodio non ha compromesso le attività dello stabilimento, poiché è stato sventato dal personale di sicurezza dell'azienda; la struttura produce, tra le altre cose, droni da ricognizione e da attacco.

I valichi di frontiera

Attualmente, l'Estonia mantiene operativi tre valichi di frontiera con la Russia – Narva (particolarmente frequentato), Luhamaa e Koidula – attraverso i quali privati cittadini e autocarri che trasportano merci possono transitare per 12 ore al giorno. Nel 2023 la Finlandia ha chiuso il proprio confine con la Russia, lasciando i confini con l'Estonia e la Lettonia come unici valichi terrestri rimasti tra l'UE e la Russia, fatta eccezione per la piccola exclave russa di Kaliningrad, che confina con la Lituania e la Polonia.