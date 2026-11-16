Potrebbe essere stato il tentativo di far saltare in aria la sede di Threod Systems, una società produttrice di droni, a spingere l'Estonia ad annunciare la chiusura della frontiera con la Russia. Lo riporta il Kiev Independent. La polizia estone (Kapo) ha riportato su X che il 14 novembre poco dopo le 3 è stato registrato un tentativo di attacco contro la sede di Threod Systems. L'obiettivo era provocare un'esplosione e incendiare l'edificio, ma i presunti autori sono stati arrestati e il piano sventato. Ieri, all'indomani del fallito sabotaggio, il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna ha annunciato che il Paese avrebbe chiuso completamente il confine con la Russia a partire dal 1 dicembre. La decisione e' stata presa dopo aver ricevuto prove che il GRU russo aveva ordinato un attacco di sabotaggio contro un'azienda estone del settore della difesa, verosimilmente Threod Systems. Il Kapo ha inoltre lanciato un avvertimento riguardo alle offerte di lavoro provenienti dalla Russia, "sconsigliando vivamente di prenderle in considerazione" perché "le conseguenze sarebbero gravi". Threod Systems sviluppa e produce sistemi aerei senza pilota per la ricognizione, la sorveglianza e l'acquisizione di obiettivi, nonche' lanciatori pneumatici per droni. La sede centrale si trova a Viimsi, nella contea di Garoumaa. I prodotti dell'azienda sono stati forniti a 27 Paesi, tra cui 13 della Nato e l'Ucraina. Secondo i rappresentanti dell'azienda, le catapulte pneumatiche Threod sono ampiamente utilizzate dall'esercito ucraino. L'Estonia ha gia' subito atti di sabotaggio nei pressi di stabilimenti della difesa.