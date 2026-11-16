Guerra Ucraina, Zelensky: "Distrutto 55% capacità di raffinazione petrolio russo". LIVE
La dichiarazione del presidente giunge mentre i droni ucraini a lungo raggio continuano a prendere di mira i siti di produzione petrolifera russi e gli attacchi russi continuano a colpire le infrastrutture energetiche ucraine. Mosca avverte che userà la forza se non ci saranno prospettive di accordo con l'Europa e ribadisce che gli obiettivi di Putin "sono gli stessi del 2024"
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Le forze ucraine hanno messo fuori uso il 55% della capacità di raffinazione del petrolio russo. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky in un discorso. La dichiarazione del presidente giunge mentre i droni ucraini a lungo raggio continuano a prendere di mira i siti di produzione petrolifera russi che alimentano le forze armate del paese, e mentre gli attacchi russi continuano a colpire le infrastrutture energetiche ucraine.
Mosca avverte che userà la forza se non ci saranno prospettive di accordo con l'Europa e ribadisce che gli obiettivi di Putin "sono gli stessi del 2024". L'Estonia annuncia la chiusura del confine con la Russia dal 1° dicembre.
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Estonia: chiusura frontiera russa dopo sabotaggio azienda droni
Potrebbe essere stato il tentativo di far saltare in aria la sede di Threod Systems, una società produttrice di droni, a spingere l'Estonia ad annunciare la chiusura della frontiera con la Russia. Lo riporta il Kiev Independent. La polizia estone (Kapo) ha riportato su X che il 14 novembre poco dopo le 3 è stato registrato un tentativo di attacco contro la sede di Threod Systems. L'obiettivo era provocare un'esplosione e incendiare l'edificio, ma i presunti autori sono stati arrestati e il piano sventato. Ieri, all'indomani del fallito sabotaggio, il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna ha annunciato che il Paese avrebbe chiuso completamente il confine con la Russia a partire dal 1 dicembre. La decisione e' stata presa dopo aver ricevuto prove che il GRU russo aveva ordinato un attacco di sabotaggio contro un'azienda estone del settore della difesa, verosimilmente Threod Systems. Il Kapo ha inoltre lanciato un avvertimento riguardo alle offerte di lavoro provenienti dalla Russia, "sconsigliando vivamente di prenderle in considerazione" perché "le conseguenze sarebbero gravi". Threod Systems sviluppa e produce sistemi aerei senza pilota per la ricognizione, la sorveglianza e l'acquisizione di obiettivi, nonche' lanciatori pneumatici per droni. La sede centrale si trova a Viimsi, nella contea di Garoumaa. I prodotti dell'azienda sono stati forniti a 27 Paesi, tra cui 13 della Nato e l'Ucraina. Secondo i rappresentanti dell'azienda, le catapulte pneumatiche Threod sono ampiamente utilizzate dall'esercito ucraino. L'Estonia ha gia' subito atti di sabotaggio nei pressi di stabilimenti della difesa.
Filorussi: "L'esercito ucraino ha colpito il ponte di Crimea, il traffico è bloccato"
Le forze armate ucraine hanno attaccato il ponte di Crimea e il traffico è bloccato fino a mezzogiorno, ha riferito il governatore della regione annessa dalla Federazione Russa nel 2014, Serghei Aksyonov. "Il nemico ha colpito il ponte di Crimea. Per questo motivo, il traffico sarà limitato fino a mezzogiorno circa. Sono stati dispiegati tutti i servizi necessari per far fronte all'emergenza ed è stato istituito un centro di risposta alle emergenze a Kerch", ha scritto Aksyonov su Telegram.
Mosca: nella notte attacco di Kiev con oltre 1.300 droni
Le difese aeree di Mosca hanno abbattuto 1.336 droni nel corso della notte, in quello che è stato uno dei più vasti attacchi ucraini contro il territorio russo dall'inizio della guerra. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo. I droni hanno colpito obiettivi in quindici regioni della parte europea della Russia tra cui una raffineria nella regione meridionale di Rostov oltre che nella penisola di Crimea, annessa alla Russia.
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Ucraina e Ue preparano un pacchetto di aiuti di emergenza per l'inverno
L'Ucraina e l'Unione Europea stanno preparando un pacchetto di aiuti invernali di emergenza. Lo ha annunciato il primo ministro ucraino Sergii Koretskyi in un post sul suo canale Telegram ufficiale, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Insieme all'Ue, stiamo definendo i contenuti specifici di un pacchetto di aiuti invernali di emergenza per l'Ucraina. Comprenderà generatori, stazioni di ricarica, autobus e assistenza per ponti e attraversamenti al fine di garantire collegamenti affidabili tra le due sponde del fiume Dnipro. Tutto ciò è essenziale per contrastare il terrorismo russo che prende di mira Kiev, Dnipro, Zaporizhzhia, Kharkiv, Odessa e altre città", si legge nel post.
Russia ha intercettato nella notte oltre 100 droni diretti verso Mosca
La Russia ha intercettato oltre 100 droni diretti verso Mosca durante la notte. E' quanto ha dichiarato il sindaco della capitale, Sergej Sobjanin. E' l'ennesima ondata di attacchi, a pochi giorni dall'incontro che il presidente Vladimir Putin terrà in Cina con i suoi omologhi statunitense, Trump, e cinese, Xi, il primo di questo tipo. Secondo funzionari statunitensi, non è previsto che si discuta della guerra che la Russia conduce contro l'Ucraina da quasi cinque anni. Il sindaco di Mosca, ha riferito che le difese aeree russe hanno intercettato circa 139 droni. "Gli operatori dei servizi di emergenza sono al lavoro nei luoghi in cui sono caduti i detriti", ha affermato nel suo ultimo aggiornamento il sindaco di Mosca. Le intercettazioni giungono dopo che le forze ucraine hanno colpito un importante impianto petrolchimico russo, una raffineria di petrolio e un sito di produzione militare, nell'ambito della campagna di attacchi condotta da Kiev in profondità nel territorio russo.
Zelensky: "Distrutto il 55% della capacità di raffinazione del petrolio russo"
Le forze ucraine hanno messo fuori uso il 55% della capacità di raffinazione del petrolio russo. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky in un discorso, come riporta il Kyiv Independent. La dichiarazione del presidente giunge mentre i droni ucraini a lungo raggio continuano a prendere di mira i siti di produzione petrolifera russi che alimentano le forze armate del paese, e mentre gli attacchi russi continuano a colpire le infrastrutture energetiche ucraine. "Complessivamente, abbiamo già neutralizzato oltre il 55% della capacità di raffinazione petrolifera russa", ha dichiarato Zelensky , citando un rapporto del generale Mykhailo Drapatyi . "Questa è una risposta adeguata al rifiuto della Russia di allentare la tensione e ai suoi attacchi contro le nostre infrastrutture energetiche". Solo nell'ultima settimana, droni ucraini a lungo raggio hanno attaccato un importante impianto petrolifero nell'oblast di Samara, in Russia, una grande raffineria di petrolio nella città russa di Volgograd e la più grande raffineria di petrolio della Russia, situata a 2.500 chilometri dal confine con l'Ucraina