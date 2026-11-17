Ucraina, massiccio attacchi russi: a Kiev colpiti 2 ponti. Raid su Gazprom in Russia. LIVE
Nella notte è scoppiato un incendio in un importante complesso di raffinazione petrolifera e petrolchimico nella Repubblica di Baschiria, in Russia. Velivoli ritenuti russi hanno violato lo spazio aereo nipponico spingendo Tokyo a far decollare i propri caccia e a presentare una ferma protesta formale a Mosca. Nelle stesse ore, altri aerei militari russi sono entrati nelle zone di identificazione della difesa aerea della Corea del Sud e successivamente lungo la costa orientale di Taiwan
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Due velivoli ritenuti russi hanno violato per circa tre minuti lo spazio aereo territoriale giapponese al largo di Fukuoka, spingendo Tokyo a far decollare i propri caccia e a presentare una ferma protesta formale a Mosca. Nelle stesse ore, altri aerei militari russi sono entrati nelle zone di identificazione della difesa aerea (ADIZ) della Corea del Sud sul Mar del Giappone e successivamente lungo la costa orientale di Taiwan, costringendo anche Seul e Taipei a mobilitare le rispettive forze aeree per monitorare e intercettare i velivoli Nella notte è scoppiato un incendio in un importante complesso di raffinazione petrolifera e petrolchimico nella Repubblica di Baschiria, in Russia, in concomitanza con notizie di un attacco di droni nella regione, stando a quanto riporta il Kyiv Independent. Foto e video diffusi mostrano un grande bagliore proveniente da un incendio nei pressi dell'impianto industriale. 'Putin potrebbe essere più duro in Ucraina, penso che stia cedendo un po' perché vorrebbe che la guerra finisse', sostiene Trump prima di salire sull'aereo verso l'Asia. Il presidente Usa parteciperà prima al summit dell'Asean, nelle Filippine, poi a quello dell'Apec a Shenzhen, in Cina, dove giovedì è previsto l'atteso vertice con Xi e lo zar. In una girandola di colloqui, il Cremlino annuncia un incontro tra i presidenti russo e cinese prima del trilaterale, ma non esclude neanche un faccia a faccia tra Trump e Putin, anche sull'Ucraina. Mentre il tycoon evoca un possibile incontro con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. La Ue intanto annuncia nuove sanzioni anti hacker russi, la Spagna protesta per l'esclusione dalla delegazione sui negoziati.
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Cremlino: 'Improbabile che le sanzioni dell'Ue vengano discusse al trilaterale'
È improbabile che le sanzioni europee vengano discusse all'incontro trilaterale tra il presidente russo, Vladimir Putin, e gli omologhi cinese e statunitense, Xi Jinping e Donald Trump, previsto a margine del vertice Apec di Shenzhen. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov al Primo canale televisivo russo. "Naturalmente, è improbabile che le sanzioni vengano discusse all'incontro trilaterale", ha osservato Peskov, rispondendo a una domanda sull'argomento.
Media: giovedì a Berlino Witkoff e Kushner incontrano ucraini ed europei
Gli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno in programma di incontrare giovedì funzionari ucraini ed europei per lavorare a garanzie di sicurezza e a un piano di ripresa economica per l'Ucraina nel dopoguerra, ha riferito un funzionario statunitense. Lo scrive Axios, spiegando che l'incontro a Berlino giunge una settimana dopo che Witkoff e Kushner hanno sollecitato la Russia a proporre un quadro di sicurezza per l'Europa nel dopoguerra; un'iniziativa parallela che, a loro avviso, potrebbe contribuire a porre fine al conflitto. Lo stesso giorno, Trump incontrerà il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping in Cina. Trump ha già dichiarato di aspettarsi, nell'occasione, di discutere della guerra in Ucraina. L'obiettivo dell'incontro di Berlino è definire garanzie di sicurezza volte a scoraggiare futuri attacchi russi contro l'Ucraina, oltre a elaborare piani per la ricostruzione della sua economia, ha spiegato il funzionario, descrivendo l'incontro di Berlino e la visita di Trump in Cina come parte di uno sforzo diplomatico coordinato. Ieri sera era stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad annunciare il nuovo incontro giovedì a Berlino di Ucraina, Usa, Ue, E5 e Nato.
Ucraina, media: 'Droni di Kiev colpiscono raffineria russa in Baschiria'
Un incendio in un importante complesso di raffinazione petrolifera e petrolchimico nella Repubblica della Baschiria, in Russia, si è sviluppato dopo un attacco di droni nella regione. I canali Telegram di monitoraggio ucraini Exilenova+ e Supernova+ hanno segnalato che il complesso Gazprom Neftekhim Salavat nella città di Salavat è colpito nella notte. Foto e video diffusi dalle emittenti mostrano un grande bagliore proveniente da un incendio nei pressi dell'impianto industriale. Exilenova+ ha segnalato incendi in diverse zone del complesso, sebbene l'entità dei danni rimanga ancora incerta. Situato a circa 1.750 chilometri a est di Kiev, Gazprom Neftekhim Salavat è uno dei più grandi complessi petroliferi e petrolchimici della Russia, in grado di lavorare fino a 10 milioni di tonnellate di petrolio e condensato di gas all'anno. L'impianto produce benzina, gasolio e altri prodotti petroliferi e chimici.
Cremlino: 'Il trilaterale con Cina e Usa è un segnale al mondo'
L'incontro trilaterale tra il presidente russo, Vladimir Putin, e gli omologhi cinese e statunitense, Xi Jinping e Donald Trump, previsto a margine del vertice Apec di Shenzhen, "potrebbe segnalare al mondo intero la necessità di un dialogo per risolvere i problemi globali". Lo ha dichiarato all'emittente Vesti il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov. "Non ci sono mai stati incontri simili prima d'ora", ha osservato Peskov. "In un modo o nell'altro, questo incontro stesso potrebbe servire da potente segnale per tutta l'umanità sulla necessità di un dialogo per trovare soluzioni ai problemi esistenti", ha osservato il portavoce del Cremlino.
Mosca: sventata una serie d'attacchi coordinati sul Caspio e nel sud della Russia
Il Servizio federale di Sicurezza (Fsb) della Russia ha affermato di aver sventato una serie di operazioni di sabotaggio su vasta scala, che includevano attacchi a navi militari e civili e ad aeroporti militari. Quattro membri di un gruppo guidato dall'intelligence ucraina sono stati arrestati nelle città di Maykop, Tikhoretsk, Kizlyar e Rostov sul Don, nel sud della Russia, ha riferito l'ufficio stampa dell'Fsb. "Altri due, che hanno opposto resistenza armata, sono stati eliminati dal fuoco di risposta", ha riferito l'Fsb, citato da Interfax. Secondo stime preliminari menzionate dalle autorità di sicurezza, per la preparazione delle operazioni di sabotaggio sarebbero stati spesi circa 2,5 milioni di dollari. Sempre per quanto affermato dalle autorità russe, i cittadini russi reclutati dai servizi segreti ucraini hanno ricevuto dal nemico oltre 700 chilogrammi di esplosivo, almeno 40 droni d'attacco e sei moto d'acqua, che sarebbero state convertite in droni d'attacco da utilizzare contro navi militari e civili nel Mar Caspio.
Kiev: la linea verde della metro sospesa dopo gli attacchi russi sulla capitale
Le infrastrutture di superficie della metropolitana di Kiev hanno subito danni a seguito di un attacco russo, causando la sospensione temporanea del servizio sulla linea verde. Lo ha reso noto su Telegram l'Amministrazione statale della città di Kiev e lo riporta Ukrinform. "Il servizio della metropolitana sulla linea verde, nel tratto compreso tra le stazioni di Osokorky e Chervony Khutir, è stato temporaneamente sospeso. Le infrastrutture di superficie della metropolitana della capitale sono state danneggiate durante l'ennesimo attacco avvenuto nella notte", si legge nella nota.
Kiev: i due ponti principali della città chiusi dopo gli attacchi russi
Il traffico sui ponti settentrionale e meridionale di Kiev è stato temporaneamente sospeso in seguito agli attacchi russi contro la capitale, e i percorsi dei mezzi pubblici sono stati deviati. Lo ha reso noto su Telegram l'Amministrazione statale della città di Kiev, come riportato dall'agenzia Ukrinform. "Il traffico sui ponti settentrionale e meridionale è stato temporaneamente sospeso in seguito agli attacchi nemici su Kiev", si legge nella nota.
Mosca: 'La scorsa notte abbattuti 1.441 droni ucraini sulle regioni russe'
Il ministero della Difesa russo su Telegram ha riferito che la scorsa notte "le forze di difesa aerea hanno abbattuto 1.441 droni ucraini ad ala fissa sui territori di Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Vladimir, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Novgorod, Oryol, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov, Smolensk, Tver, Tula, Ulyanovsk, Mosca, Bashkortostan, sulla Repubblica di Crimea (annessa dalla Federazione Russa nel 2014), sul Territorio di Krasnodar e le acque del Mar d'Azov e del Mar Nero".
Filorussi: '2 uccisi da droni ucraini in Crimea, colpito di nuovo il ponte'
Due persone sono rimaste uccise in Crimea a seguito di un attacco con droni delle forze armate ucraine, ha riferito Seghei Aksyonov, governatore della repubblica annessa nel 2014 dalla Federazione Russa. "Purtroppo, si sono registrate vittime a seguito di un attacco con droni nemici nel distretto di Leninsky, nella Repubblica di Crimea. Due persone sono rimaste uccise", ha riferito Aksyonov su Telegram. In nottata il governatore della città di Sebastopoli, Mikhail Rasvozhaev ha riferito di un secondo attacco al ponte che collega la Crimea alla costa del Mar Nero, dopo quello avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 novembre. "Le forze armate ucraine hanno attaccato nuovamente il Ponte di Crimea. Il traffico è stato sospeso", ha scritto Rasvozhaev su Telegram, aggiungendo: "Chiunque avesse intenzione di lasciare Sebastopoli per la Russia continentale attraverso il ponte questa notte o stamattina dovrebbe astenersi dal mettersi in viaggio per il momento".
Corea del Sud: caccia in volo dopo ingresso aerei russi nella Zona aerea cuscinetto
La Corea del Sud ha reso noto di aver fatto decollare aerei da combattimento e di aver attuato manovre tattiche dopo che diversi velivoli militari russi erano entrati nella sua zona di identificazione aerea. Lo Stato maggiore di Seul ha riferito che un numero imprecisato di velivoli russi è entrato, per poi uscirne, nella Zona di identificazione della difesa aerea coreana, sopra il Mare Orientale (noto anche come Mar del Giappone), nelle prime ore di oggi. "Le nostre forze armate hanno rilevato i velivoli russi prima che entrassero nella Kadiz e hanno fatto decollare aerei da combattimento dell'aeronautica, adottando misure tattiche in previsione di qualsiasi eventualità", ha dichiarato il Jcs in un breve comunicato. Una zona di identificazione della difesa aerea non costituisce uno spazio aereo sovrano, ma un'area cuscinetto in cui i Paesi identificano i velivoli in avvicinamento per motivi di sicurezza. Di norma è previsto che i velivoli militari notifichino il proprio ingresso al paese interessato, anche se la notifica non è un obbligo. Seul ha precisato che i velivoli russi non hanno violato lo spazio aereo sudcoreano.
Difese aeree russe intercettano nella notte 321 droni ucraini diretti verso Mosca
Le difese aeree russe hanno intercettato durante la notte 321 droni diretti verso la capitale. Lo ha reso noto il sindaco Sergej Sobjanin. Secondo quanto riporta Afp, Sobajanin ha scritto su Telegram che le difese aeree hanno distrutto la maggior parte degli ottocento droni circa lanciati contro la regione, precisando che "321 droni sono stati neutralizzati mentre si avvicinavano a Mosca".
Taiwan: rilevati due aerei militari russi nella zona di difesa aerea
Taiwan ha rilevato due aerei militari russi nella propria zona di identificazione della difesa aerea (Adiz), entrati nelle prime ore di oggi da nord-est e usciti a sud della contea orientale di Taitung, dopo aver attraversato lo spazio aereo a est dell'isola. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Taipei, precisando di aver seguito l'intero tragitto dei velivoli attraverso i propri sistemi congiunti di intelligence, sorveglianza e ricognizione e di aver "risposto in modo appropriato", senza fornire ulteriori dettagli. Lo riportano i media taiwanesi. La notizia si inserisce in una giornata di attività militare russa nell'area: il ministero della Difesa giapponese ha riferito che due velivoli ritenuti russi hanno violato lo spazio aereo nazionale al largo della prefettura di Fukuoka, prima di attraversare lo stretto di Tsushima e proseguire tra l'isola giapponese di Yonaguni e Taiwan in direzione del Pacifico. Nella stessa giornata, anche la Corea del Sud ha segnalato l'ingresso di diversi aerei militari russi nella propria zona di identificazione della difesa aerea (Kadiz), nel settore del Mar dell'Est.
Attacco a un importante impianto petrolifero Gazprom in Russia, scoppiato un incendio
Nella notte è scoppiato un incendio in un importante complesso di raffinazione petrolifera e petrolchimico nella Repubblica di Baschiria, in Russia, in concomitanza con notizie di un attacco di droni nella regione, stando a quanto riporta il Kyiv Independent. Alcuni canali Telegram di monitoraggio ucraini hanno segnalato che il complesso Gazprom Neftekhim Salavat nella città di Salavat è stato preso di mira. Foto e video diffusi mostrano un grande bagliore proveniente da un incendio nei pressi dell'impianto industriale. Situato a circa 1.750 chilometri a est di Kiev, Gazprom Neftekhim Salavat è uno dei più grandi complessi petroliferi e petrolchimici della Russia, in grado di lavorare fino a 10 milioni di tonnellate di petrolio e condensato di gas all'anno. L'impianto produce benzina, gasolio e altri prodotti petroliferi e chimici. La struttura è stata ripetutamente bersaglio di attacchi di droni ucraini. Più recentemente, lo Stato Maggiore ucraino ha confermato un attacco al complesso avvenuto l'8 ottobre , che ha provocato un vasto incendio.
Jet russi entrano nella zona di identificazione aerea della Corea del Sud
Diversi aerei militari russi sono entrati brevemente e senza preavviso nella zona di identificazione della difesa aerea della Corea del Sud (Kadiz), nelle prime ore di oggi, spingendo Seul a dispiegare i propri caccia. Lo riferiscono i capi di Stato maggiore congiunti sudcoreani (Jcs), citati da Yonhap. Secondo la nota, le forze armate hanno individuato i velivoli prima del loro ingresso nella zona e hanno fatto decollare i caccia per prepararsi a eventuali situazioni di emergenza. Gli aerei russi hanno successivamente lasciato la Kadiz senza violare lo spazio aereo sudcoreano. La zona di identificazione aerea non coincide con lo spazio aereo territoriale, ma è un'area nella quale gli aeromobili stranieri sono tenuti a identificarsi per prevenire possibili incidenti. Russia e Cina non ne riconoscono tuttavia la giurisdizione, sostenendo che non abbia una base nel diritto internazionale. L'episodio arriva a circa tre mesi da una precedente incursione di diversi velivoli militari russi nella Kadiz, sopra il Mar Orientale, anche in quell'occasione seguita dal decollo dei caccia sudcoreani. Lo scorso giugno, quasi dieci aerei militari cinesi e russi erano entrati e usciti dalla zona sopra le acque orientali e meridionali della Corea del Sud, in quella che appariva come un'esercitazione congiunta. Seul aveva presentato una formale protesta diplomatica a Mosca e Pechino.
Giappone: 'Due velivoli russi hanno violato il nostro spazio aereo'
Il Giappone ha dichiarato che due velivoli, presumibilmente russi, hanno violato il suo spazio aereo, spingendo Tokyo a presentare una "protesta molto ferma" a Mosca, secondo quanto riporta Afp. "La violazione del nostro spazio aereo nazionale da parte di velivoli russi costituisce non solo una grave lesione della sovranità del nostro Paese, ma anche una minaccia alla nostra sicurezza, ed è del tutto inaccettabile", ha affermato il segretario capo di gabinetto, Minoru Kihara: "Abbiamo inoltrato una protesta molto ferma alla Russia attraverso i canali diplomatici".