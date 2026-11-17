Due velivoli ritenuti russi hanno violato per circa tre minuti lo spazio aereo territoriale giapponese al largo di Fukuoka, spingendo Tokyo a far decollare i propri caccia e a presentare una ferma protesta formale a Mosca. Nelle stesse ore, altri aerei militari russi sono entrati nelle zone di identificazione della difesa aerea (ADIZ) della Corea del Sud sul Mar del Giappone e successivamente lungo la costa orientale di Taiwan, costringendo anche Seul e Taipei a mobilitare le rispettive forze aeree per monitorare e intercettare i velivoli Nella notte è scoppiato un incendio in un importante complesso di raffinazione petrolifera e petrolchimico nella Repubblica di Baschiria, in Russia, in concomitanza con notizie di un attacco di droni nella regione, stando a quanto riporta il Kyiv Independent. Foto e video diffusi mostrano un grande bagliore proveniente da un incendio nei pressi dell'impianto industriale. 'Putin potrebbe essere più duro in Ucraina, penso che stia cedendo un po' perché vorrebbe che la guerra finisse', sostiene Trump prima di salire sull'aereo verso l'Asia. Il presidente Usa parteciperà prima al summit dell'Asean, nelle Filippine, poi a quello dell'Apec a Shenzhen, in Cina, dove giovedì è previsto l'atteso vertice con Xi e lo zar. In una girandola di colloqui, il Cremlino annuncia un incontro tra i presidenti russo e cinese prima del trilaterale, ma non esclude neanche un faccia a faccia tra Trump e Putin, anche sull'Ucraina. Mentre il tycoon evoca un possibile incontro con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. La Ue intanto annuncia nuove sanzioni anti hacker russi, la Spagna protesta per l'esclusione dalla delegazione sui negoziati.

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