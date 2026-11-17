Guerra Ucraina, Ponte di Kerch in Crimea distrutto dai droni: crolla un'arcataMondo
Nuova escalation nella guerra delle infrastrutture: il Ponte di Crimea è stato nuovamente colpito, con gravi danni alle arcate e traffico sospeso, mentre attacchi russi hanno preso di mira due ponti a Kiev
Uno degli archi del Ponte di Kerch in Crimea e parte della carreggiata sarebbero crollati in mare dopo il secondo attacco subito dall'infrastruttura nell'arco di 24 ore. A seguito dei danni, il traffico ferroviario e stradale è stato sospeso. A riportarlo è Ukrainska Pravda, che cita il ministero dei Trasporti russo, la testata russa Astra e diversi canali Telegram ucraini e locali della Crimea. Secondo il canale ucraino Exilenova+, l'operazione sarebbe stata condotta con un attacco combinato mediante missili FP-5 Flamingo, ma questa ricostruzione non ha ricevuto conferme ufficiali. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)
Le segnalazioni sui danni al ponte
Secondo Astra, sarebbero state colpite due arcate del ponte, come già avvenuto il giorno precedente, e una di esse sarebbe stata distrutta. Il canale Krymsky Veter ("Vento di Crimea") riferisce inoltre del crollo di una campata carrabile e della presenza di numerosi detriti nel canale navigabile. Il ministero dei Trasporti russo ha comunicato che, in seguito all'attacco, la circolazione sia sulla carreggiata sia sulla linea ferroviaria è stata sospesa mentre i danni sono in fase di valutazione.
Mosca prepara il piano di ripristino
Il governo russo ha convocato una riunione sul "ripristino" del Ponte di Crimea presieduta dal vice primo ministro Marat Khusnullin. Le autorità russe non hanno ancora fornito informazioni sulle conseguenze dell'attacco, ma media indipendenti hanno diffuso immagini delle arcate parzialmente crollate del ponte. "La riunione affronterà il tema del ripristino del Ponte di Crimea e dell'organizzazione dei collegamenti di trasporto", secondo una dichiarazione del governo citata da Interfax.
Colpiti ponti a Kiev
Nella tarda serata di ieri, attacchi russi hanno colpito due importanti ponti a Kiev. A renderlo noto è stato il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko, poco dopo l'allarme dell'aeronautica militare per l'arrivo di missili. "Secondo le prime informazioni, sono stati colpiti i ponti Nord e Sud della capitale", ha scritto Klitschko in un post su Telegram. "A seguito dell'attacco nemico, sono state danneggiate infrastrutture critiche. In alcuni quartieri si registrano interruzioni nell'erogazione di acqua e riscaldamento", ha aggiunto.
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Incendio in un impianto petrolifero a Gazprom
Gli attacchi non finiscono qui. Nella notte è scoppiato anche un incendio in un importante complesso di raffinazione petrolifera e petrolchimico nella Repubblica di Baschiria, in Russia, in concomitanza con notizie di un attacco di droni nella regione. Secondo quanto riportato dal Kyiv Independent e da alcuni canali Telegram di monitoraggio ucraini, l'obiettivo sarebbe stato il sito Gazprom Neftekhim Salavat nella città di Salavat. Foto e video diffusi mostrano un grande bagliore proveniente da un incendio nei pressi dell'impianto industriale. Gazprom Neftekhim Salavat è uno dei più grandi complessi petroliferi e petrolchimici della Russia, in grado di lavorare fino a 10 milioni di tonnellate di petrolio e condensato di gas all'anno. L'impianto produce benzina, gasolio e altri prodotti petroliferi e chimici. La struttura è stata già bersaglio di precedenti attacchi ucraini. Più recentemente, lo Stato Maggiore ucraino ha confermato un attacco al complesso avvenuto l'8 ottobre , che ha provocato un vasto incendio.