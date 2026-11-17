Nuova escalation nella guerra delle infrastrutture: il Ponte di Crimea è stato nuovamente colpito, con gravi danni alle arcate e traffico sospeso, mentre attacchi russi hanno preso di mira due ponti a Kiev ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Uno degli archi del Ponte di Kerch in Crimea e parte della carreggiata sarebbero crollati in mare dopo il secondo attacco subito dall'infrastruttura nell'arco di 24 ore. A seguito dei danni, il traffico ferroviario e stradale è stato sospeso. A riportarlo è Ukrainska Pravda, che cita il ministero dei Trasporti russo, la testata russa Astra e diversi canali Telegram ucraini e locali della Crimea. Secondo il canale ucraino Exilenova+, l'operazione sarebbe stata condotta con un attacco combinato mediante missili FP-5 Flamingo, ma questa ricostruzione non ha ricevuto conferme ufficiali. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Le segnalazioni sui danni al ponte Secondo Astra, sarebbero state colpite due arcate del ponte, come già avvenuto il giorno precedente, e una di esse sarebbe stata distrutta. Il canale Krymsky Veter ("Vento di Crimea") riferisce inoltre del crollo di una campata carrabile e della presenza di numerosi detriti nel canale navigabile. Il ministero dei Trasporti russo ha comunicato che, in seguito all'attacco, la circolazione sia sulla carreggiata sia sulla linea ferroviaria è stata sospesa mentre i danni sono in fase di valutazione.

Fonte: Pravda_Gerashchenko

Mosca prepara il piano di ripristino Il governo russo ha convocato una riunione sul "ripristino" del Ponte di Crimea presieduta dal vice primo ministro Marat Khusnullin. Le autorità russe non hanno ancora fornito informazioni sulle conseguenze dell'attacco, ma media indipendenti hanno diffuso immagini delle arcate parzialmente crollate del ponte. "La riunione affronterà il tema del ripristino del Ponte di Crimea e dell'organizzazione dei collegamenti di trasporto", secondo una dichiarazione del governo citata da Interfax.

Colpiti ponti a Kiev Nella tarda serata di ieri, attacchi russi hanno colpito due importanti ponti a Kiev. A renderlo noto è stato il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko, poco dopo l'allarme dell'aeronautica militare per l'arrivo di missili. "Secondo le prime informazioni, sono stati colpiti i ponti Nord e Sud della capitale", ha scritto Klitschko in un post su Telegram. "A seguito dell'attacco nemico, sono state danneggiate infrastrutture critiche. In alcuni quartieri si registrano interruzioni nell'erogazione di acqua e riscaldamento", ha aggiunto. Leggi prima Sindaco Kiev: "Due importanti ponti della capitale colpiti da russi"