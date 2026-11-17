Due velivoli russi hanno violato lo spazio aereo giapponese al largo di Fukuoka. Tokyo ha fatto decollare i caccia e presentato una protesta diplomatica a Mosca. Segnalati movimenti di aerei militari russi anche nelle zone di identificazione della difesa aerea di Corea del Sud e Taiwan

Due velivoli ritenuti russi hanno violato lo spazio aereo del Giappone, spingendo Tokyo a far decollare i propri caccia e a presentare una protesta diplomatica a Mosca. L'episodio è avvenuto oggi, martedì 17 novembre, al largo della prefettura di Fukuoka. Nelle stesse ore, anche Corea del Sud e Taiwan hanno segnalato la presenza di aerei militari russi nelle rispettive zone di identificazione della difesa aerea. Seul ha mobilitato i propri caccia, mentre Taipei ha riferito di aver monitorato il passaggio dei velivoli. Le autorità giapponesi hanno definito la violazione del proprio spazio aereo una minaccia alla sicurezza nazionale.

Giappone, protesta diplomatica contro Mosca

Il governo giapponese ha denunciato l'ingresso di due velivoli presumibilmente russi nel proprio spazio aereo territoriale, al largo della prefettura di Fukuoka. Secondo quanto riferito dalle autorità di Tokyo, gli aerei avrebbero successivamente attraversato lo stretto di Tsushima, proseguendo tra l'isola giapponese di Yonaguni e Taiwan in direzione dell'Oceano Pacifico.

"La violazione del nostro spazio aereo nazionale da parte di velivoli russi costituisce non solo una grave lesione della sovranità del nostro Paese, ma anche una minaccia alla nostra sicurezza, ed è del tutto inaccettabile", ha dichiarato il segretario capo di gabinetto Minoru Kihara.

Il governo giapponese ha quindi inoltrato una "protesta molto ferma" alla Russia attraverso i canali diplomatici. Le forze aeree nipponiche hanno fatto decollare i caccia in risposta all'incursione.

Corea del Sud, caccia in volo dopo l'ingresso di aerei russi

Nelle prime ore del 17 novembre, diversi aerei militari russi sono entrati brevemente e senza preavviso nella zona di identificazione della difesa aerea sudcoreana (Kadiz), nel settore del Mar del Giappone, chiamato Mar dell'Est in Corea del Sud.

Lo hanno riferito i capi di Stato maggiore congiunti sudcoreani, citati dall'agenzia Yonhap. Le forze armate di Seul avevano individuato i velivoli prima del loro ingresso nella zona e hanno fatto decollare i caccia per prepararsi a eventuali situazioni di emergenza.

Gli aerei russi hanno successivamente lasciato la Kadiz senza violare lo spazio aereo territoriale della Corea del Sud.

Un episodio analogo si era verificato circa tre mesi fa. Lo scorso giugno, inoltre, quasi dieci aerei militari russi e cinesi erano entrati e usciti dalla zona di identificazione sudcoreana, in quella che appariva come un'esercitazione congiunta. In quell'occasione Seul aveva presentato una protesta diplomatica a Mosca e Pechino.

Taiwan, rilevati due aerei militari russi a est dell'isola

Anche il ministero della Difesa di Taiwan ha segnalato il passaggio di due aerei militari russi nella propria zona di identificazione della difesa aerea.

Secondo quanto riferito dalle autorità di Taipei, i velivoli sono entrati nell'area da nord-est e ne sono usciti a sud della contea orientale di Taitung, dopo aver attraversato lo spazio aereo a est dell'isola.

Il ministero ha precisato di aver seguito l'intero tragitto attraverso i sistemi congiunti di intelligence, sorveglianza e ricognizione e di aver "risposto in modo appropriato", senza fornire ulteriori dettagli sulle misure adottate.

Cosa sono le zone di identificazione della difesa aerea

Le zone di identificazione della difesa aerea, indicate con la sigla ADIZ, sono aree nelle quali le autorità richiedono agli aeromobili stranieri di identificarsi per ragioni di sicurezza e per prevenire possibili incidenti.

Non coincidono necessariamente con lo spazio aereo territoriale di uno Stato. Per questo motivo, gli ingressi segnalati da Corea del Sud e Taiwan non costituiscono di per sé violazioni della sovranità aerea nazionale, a differenza dell'episodio denunciato dal Giappone.

Russia e Cina non riconoscono la giurisdizione della zona di identificazione sudcoreana, sostenendo che non abbia una base nel diritto internazionale.