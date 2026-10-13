Corea del Sud, attacco con coltello in un centro commerciale: 8 feriti

E’ accaduto in un mercato nella città portuale di Incheon, nel nord-est della Corea del Sud. Le autorità stanno indagando sul movente e sulle circostanze che hanno portato all'attacco
Otto persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto in un supermercato della città sudcoreana di Incheon. Secondo quanto riferito dal quotidiano sudcoreano Chosun, l'episodio è avvenuto nel punto vendita Homeplus del quartiere di Guwol. “Una persona ha avuto un arresto cardiopolmonare e altre sette sono rimaste ferite", ha dichiarato un funzionario della Protezione civile. La polizia ha fermato un uomo sospettato dell'aggressione.
Le autorità stanno indagando sul movente dell'attacco
La polizia ha fermato un uomo sospettato di aver compiuto l'aggressione e sta indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo l'agenzia di stampa Yonhap, un testimone ha affermato che il sospetto sembrava avere dei coltelli legati a entrambe le mani, si aggirava per diversi piani del centro commerciale e aggrediva le persone intorno a lui. È stato poi bloccato dai presenti e consegnato alla polizia.