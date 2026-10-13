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Corea del Sud, attacco con coltello in un centro commerciale: 8 feriti

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E’ accaduto in un mercato nella città portuale di Incheon, nel nord-est della Corea del Sud. Le autorità stanno indagando sul movente e sulle circostanze che hanno portato all'attacco

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Otto persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto in un supermercato della città sudcoreana di Incheon. Secondo quanto riferito dal quotidiano sudcoreano Chosun, l'episodio è avvenuto nel punto vendita Homeplus del quartiere di Guwol.  “Una persona ha avuto un arresto cardiopolmonare e altre sette sono rimaste ferite", ha dichiarato un funzionario della Protezione civile. La polizia ha fermato un uomo sospettato dell'aggressione.

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Le autorità stanno indagando sul movente dell'attacco

La polizia ha fermato un uomo sospettato di aver compiuto l'aggressione e sta indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo l'agenzia di stampa Yonhap, un testimone ha affermato che il sospetto sembrava avere dei coltelli legati a entrambe le mani, si aggirava per diversi piani del centro commerciale e aggrediva le persone intorno a lui. È stato poi bloccato dai presenti e consegnato alla polizia.

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