Corea del Sud, attacco con coltello in un centro commerciale: 8 feriti

E’ accaduto in un mercato nella città portuale di Incheon, nel nord-est della Corea del Sud. Le autorità stanno indagando sul movente e sulle circostanze che hanno portato all'attacco

Otto persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto in un supermercato della città sudcoreana di Incheon. Secondo quanto riferito dal quotidiano sudcoreano Chosun, l'episodio è avvenuto nel punto vendita Homeplus del quartiere di Guwol. “Una persona ha avuto un arresto cardiopolmonare e altre sette sono rimaste ferite", ha dichiarato un funzionario della Protezione civile. La polizia ha fermato un uomo sospettato dell'aggressione.