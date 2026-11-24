Tamer Tarek Mohamed Ibrahim Hamouda, l'ex marito di Nessy Guerra, la cittadina sanremese di 27 anni bloccata in Egitto da tre anni dopo una condanna per adulterio, era stato arrestato lo scorso 4 novembre a causa delle minacce rivolte all'ex moglie. "Per ora rimane dentro a causa della sua pericolosità sociale", ha precisato la legale di Guerra

È stato assolto in appello Tamer Tarek Mohamed Ibrahim Hamouda, l'ex marito di Nessy Guerra, la cittadina sanremese di 27 anni bloccata in Egitto ormai da tre anni con la figlia di quattro anni, dopo una condanna per adulterio. La decisione dei giudici è arrivata dopo l'arresto dell'uomo lo scorso 4 novembre , a causa delle minacce rivolte all'ex moglie.

L'assoluzione di Hamouda in appello

A confermare la sentenza in appello è stata l'avvocata di Guerra, Agata Armanetti. "Per ora rimane dentro a causa della sua pericolosità sociale", ha precisato la legale. Hamouda era stato già condannato in primo grado a un anno di reclusione e 10mila euro di multa per altre minacce, rivolte al console onorario a Hurghada Orazio Gioacchini. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe minacciato di "far sparare alle gambe" al console e di "farlo finire in sedia a rotelle".