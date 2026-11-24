L’Estonia ha chiuso il suo confine terrestre con la Russia ( GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA IN DIRETTA ). Una decisione presa in risposta all’escalation dell’aggressività di Mosca nel conflitto con l'Ucraina. “Qualunque disagio la chiusura possa causare, la responsabilità ricade interamente sul Cremlino. Le azioni ostili e l'aggressione della Russia sono la ragione per cui queste misure si rendono necessarie”, ha spiegato in un editoriale pubblicato oggi da Politico il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna. Tallinn, con la chiusura dei suoi confini, non intende solo proteggere solo le sue frontiere ma anche rendere “l'Europa più sicura - ha sottolineato Tsahkna - riducendo le opportunità per la Russia di sfruttare la nostra apertura e aumentando la pressione su Mosca affinché ponga fine all'aggressione contro l'Ucraina”.

Russia: "Azioni provocatorie"

La chiusura del confine tra Estonia e Russia non è stata presa bene dal Cremlino. Mosca ha infatti avvertito il governo di Tallinn che le sue azioni "pericolose" e "provocatorie" rischiano di scatenare una guerra aperta tra i due Paesi. Il ministero degli Esteri russo Lavrov, in un comunicato stampa, ha ribadito che la chiusura del confine con la Russia "assesterà innanzitutto un ulteriore colpo all'economia estone e avrà conseguenze negative sia per Tallinn che per i suoi alleati nell'Ue e nella Nato". Per Mosca, l'Estonia starebbe anche cercando di ostacolare il movimento delle imbarcazioni russe nel Mar Baltico, tentando di "ispezionarle, sequestrarle e trattenerle, con l'obiettivo di imporre un blocco navale" contro la Russia. "Al capo della missione diplomatica estone - si legge ancora nel comunicato del ministero degli Esteri russo - è stato comunicato che questa politica ingiustificata, volta a fomentare un'ostilità diffusa verso il nostro Paese, continuerà a destabilizzare la situazione nella regione e a influire negativamente sia sul benessere del popolo estone che sulla già precaria situazione economica di questa nazione baltica".