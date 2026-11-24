Gli investigatori, provenienti da 11 Paesi, hanno unito le forze con i principali exchange di criptovalute in un’operazione finalizzata a rintracciare i profitti e i criminali dietro i servizi IPTV illegali. Al momento sono 57 i servizi bloccati e 321 i siti identificati ma l’Europol è ancora al lavoro per ulteriori analisi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Operazione dell’Europol contro la pirateria digitale. Le forze di polizia di undici Paesi hanno rintracciato i pagamenti in criptovaluta usati per finanziare le reti criminali che si nascondono dietro l’industria illegale dello streaming in Europa. Gli investigatori hanno collaborato con i principali exchange di criptovalute, ovvero quelle piattaforme che permettono di comprare, vendere e scambiare criptovalute, al fine di identificare le reti finanziarie alla base dei servizi che trasmettono contenuti senza autorizzazione, gli IPTV illegali. A parlare dell'operazione, durata dal 16 al 20 novembre e coordinata da Europol a Siviglia, in Spagna, è lo stesso sito ufficiale dell’Agenzia di polizia dell’Ue.

Mercato illegale da miliardi di euro Sono 57 i servizi IPTV illegali che sono stati bloccati in seguito all’operazione dell’Europol. Identificati inoltre 321 siti che distribuiscono contenuti protetti da copyright senza autorizzazione con un traffico annuo complessivo di oltre 7,3 milioni di visite. L’industria illegale dello streaming in Europa ha un valore di miliardi di euro all’anno. Al momento, l’operazione degli investigatori dei Paesi europei ha portato a rintracciare oltre 26 milioni di euro in transazioni in criptovaluta: una cifra destinata ad aumentare esponenzialmente considerando che gli agenti sono ancora al lavoro per ulteriori analisi.