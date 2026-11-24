Nelle ultime ore, tre petroliere nello Stretto di Hormuz hanno subito "una grave esplosione e un incendio dopo aver urtato delle mine navali". Lo scrive l'agenzia di stampa Fars, che cita le Guardie Rivoluzionarie.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta facendo pressione su Trump affinché attacchi l'Iran "il prima possibile", secondo quanto riportato dall'emittente pubblica israeliana Kan. Il Canale 12 israeliano ha riferito domenica che alti funzionari della difesa avevano avvertito Netanyahu la scorsa settimana che un attacco israeliano all'Iran potrebbe innescare un conflitto regionale più ampio che coinvolgerebbe Libano, Siria e Gaza.

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