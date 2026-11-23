Melania accoglie l'abete

Ad accogliere l'albero è stata la first lady Melania Trump, che per l'occasione ha indossato un cappotto color crema e guanti rosso scuro. "È un albero bellissimo", ha commentato mentre osservava l'abete, che sarà esposto nella Blue Room e rappresenterà uno degli elementi centrali delle decorazioni natalizie della Casa Bianca.