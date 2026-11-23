La Casa Bianca inaugura le festività natalizie con l'arrivo dell'albero di Natale ufficiale, un Douglas alto oltre 5 metri proveniente dal Michigan. L'abete sarà esposto nella Blue Room
La Casa Bianca ha dato ufficialmente il via alle festività natalizie con l'arrivo dell'albero di Natale destinato ad adornare la residenza presidenziale nelle prossime settimane. Si tratta di un Douglas alto 5,5 metri proveniente dal Michigan, trasportato a destinazione su una tradizionale carrozza trainata da cavalli.
Melania accoglie l'abete
Ad accogliere l'albero è stata la first lady Melania Trump, che per l'occasione ha indossato un cappotto color crema e guanti rosso scuro. "È un albero bellissimo", ha commentato mentre osservava l'abete, che sarà esposto nella Blue Room e rappresenterà uno degli elementi centrali delle decorazioni natalizie della Casa Bianca.