Le minacce sono arrivate agli istituti via mail. Secondo la Bild, le scuole tedesche interessate dagli allarmi sono circa 450, sparse in tutto il Paese. La polizia danese ha spiegato di aver ricevuto diverse segnalazioni, ritenute "infondate"

In diverse scuole di Germania e Danimarca sono stati segnalati allarmi bomba, con le minacce arrivate agli istituti via mail. Secondo la Bild, le scuole tedesche interessate stamattina dagli allarmi sono circa 450, sparse in tutto il Paese. Anche la polizia danese ha annunciato di aver ricevuto diverse segnalazioni di allarmi bomba e ha sottolineato che le minacce sono ritenute "infondate". Da diverse settimane in Europa si susseguono una serie di falsi allarmi bomba che hanno preso di mira istituti scolastici e aerei, oltre ad attacchi informatici di varia natura (ad esempio quelli contro i sistemi di refrigerazione dei supermercati).