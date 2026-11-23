Lo ha detto il ministro degli Esteri, parlando a margine della visita al Cimitero dei martiri di Baku, delle ultime violenze dei coloni in Cisgiordania - bollate ieri da Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar che ha ricevuto il mandato esplorativo per la formazione del nuovo governo, come "terrorismo ebraico"
"Mi auguro che finisca questa stagione di aggressione da parte dei coloni nei confronti della popolazione palestinese, nei confronti anche dei villaggi cristiani e del mondo diplomatico, perché tutto ciò mina il progetto che noi perseguiamo, quello dei due popoli e due Stati. Quindi mi auguro che il nuovo governo israeliano metta freno all'aggressività inaccettabile di questi coloni, e metta freno anche agli insediamenti nella zona E1 che certamente vanno in una direzione che a noi non piace". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando a margine della visita al Cimitero dei martiri di Baku, delle ultime violenze dei coloni in Cisgiordania - bollate ieri da Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar che ha ricevuto il mandato esplorativo per la formazione del nuovo governo, come "terrorismo ebraico".
"Noi siamo pronti a fare la nostra parte anche per una nuova fase a Gaza per la riunificazione di Gaza e della Cisgiordania - ha aggiunto Tajani - perché poi deve preludere alla nascita dello Stato palestinese. Da questo punto di vista, stiamo aiutando anche la popolazione palestinese: abbiamo inviato 5 milioni per le vittime dell'alluvione e continuiamo a lavorare perché si possano portare aiuti, continueremo anche a tenere aperti i corridoi umanitari e i corridoi per gli studenti, quindi universitari, di Gaza. Siamo pronti a formare anche la polizia futura gazawa, l'abbiamo sempre detto, con i nostri Carabinieri, così come formiamo la polizia dell'Autorità Nazionale Palestinese, sempre con i nostri Carabinieri. Siamo presenti a Rafah, con la nuova guida della missione europea che è un colonnello dei Carabinieri italiano, così come siamo pronti a fare ciò che serve in Libano una volta terminata la missione Unifil".