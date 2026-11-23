"Mi auguro che finisca questa stagione di aggressione da parte dei coloni nei confronti della popolazione palestinese, nei confronti anche dei villaggi cristiani e del mondo diplomatico, perché tutto ciò mina il progetto che noi perseguiamo, quello dei due popoli e due Stati. Quindi mi auguro che il nuovo governo israeliano metta freno all'aggressività inaccettabile di questi coloni, e metta freno anche agli insediamenti nella zona E1 che certamente vanno in una direzione che a noi non piace". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando a margine della visita al Cimitero dei martiri di Baku, delle ultime violenze dei coloni in Cisgiordania - bollate ieri da Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar che ha ricevuto il mandato esplorativo per la formazione del nuovo governo, come "terrorismo ebraico".

"Noi siamo pronti a fare la nostra parte anche per una nuova fase a Gaza per la riunificazione di Gaza e della Cisgiordania - ha aggiunto Tajani - perché poi deve preludere alla nascita dello Stato palestinese. Da questo punto di vista, stiamo aiutando anche la popolazione palestinese: abbiamo inviato 5 milioni per le vittime dell'alluvione e continuiamo a lavorare perché si possano portare aiuti, continueremo anche a tenere aperti i corridoi umanitari e i corridoi per gli studenti, quindi universitari, di Gaza. Siamo pronti a formare anche la polizia futura gazawa, l'abbiamo sempre detto, con i nostri Carabinieri, così come formiamo la polizia dell'Autorità Nazionale Palestinese, sempre con i nostri Carabinieri. Siamo presenti a Rafah, con la nuova guida della missione europea che è un colonnello dei Carabinieri italiano, così come siamo pronti a fare ciò che serve in Libano una volta terminata la missione Unifil".