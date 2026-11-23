Momenti di paura alla Co-op Live. Dopo alcune segnalazioni di spettatori con sintomi di intossicazione, la polizia ha dichiarato lo stato di emergenza. Oltre 12mila persone sono state evacuate e più di 50 soccorse sul posto, alcune per problemi respiratori e oculari. Inizialmente si era ipotizzato l'utilizzo di gas lacrimogeno, ma la sostanza non è stata ancora identificata
Oltre 12mila persone evacuate, più di 50 spettatori soccorsi e una persona ricoverata in ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto nella serata di sabato 22 novembre alla Co-op Live di Manchester, nel Regno Unito, durante un concerto del rapper Don Toliver. Una "sostanza sconosciuta" sarebbe stata rilasciata nell'aria all'interno dell'arena, provocando sintomi di intossicazione in diversi spettatori. Lo riporta Sky News. Poco dopo le 22, la polizia ha dichiarato lo stato di emergenza dopo aver ricevuto segnalazioni di persone che mostravano segni di intossicazione da stupefacenti. Inizialmente gli agenti avevano ipotizzato che potesse trattarsi di gas lacrimogeno, ma successivamente hanno parlato di una sostanza ancora non identificata.
Oltre 50 persone soccorse, avviata la decontaminazione
Il servizio di ambulanze del Nord Ovest ha riferito che più di 50 persone hanno avuto bisogno di cure sul posto. Alcune presentavano sintomi oculari e respiratori. Una squadra specializzata nella gestione di aree a rischio è stata inviata all'arena e, a titolo precauzionale, sono state avviate operazioni di "decontaminazione". Il servizio di ambulanza ha invitato chiunque avesse partecipato al concerto e avesse successivamente manifestato effetti collaterali o malesseri a consultare un medico. Sui social sono circolati alcuni video che mostrano spettatori tossire e coprirsi la bocca mentre abbandonano il locale.
L'evacuazione e le indagini della polizia
La polizia della Greater Manchester ha confermato che oltre 12mila spettatori sono stati evacuati in sicurezza dall'arena, considerata la più grande del Regno Unito. "La nostra dichiarazione di stato di emergenza ci ha permesso di garantire che i servizi di emergenza e le agenzie partner possano collaborare in modo rapido ed efficace per coordinare una risposta sicura", ha dichiarato il vice capo della polizia Steph Parker. "Ora inizieremo a comprendere appieno di che sostanza si trattasse e come si sia verificato questo incidente". Anche la Co-op Live ha confermato che si è verificato un "incidente tra la folla" e ha dichiarato di collaborare con la polizia per "individuare la causa e prendere i provvedimenti opportuni".