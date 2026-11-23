Momenti di paura alla Co-op Live. Dopo alcune segnalazioni di spettatori con sintomi di intossicazione, la polizia ha dichiarato lo stato di emergenza. Oltre 12mila persone sono state evacuate e più di 50 soccorse sul posto, alcune per problemi respiratori e oculari. Inizialmente si era ipotizzato l'utilizzo di gas lacrimogeno, ma la sostanza non è stata ancora identificata ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Oltre 12mila persone evacuate, più di 50 spettatori soccorsi e una persona ricoverata in ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto nella serata di sabato 22 novembre alla Co-op Live di Manchester, nel Regno Unito, durante un concerto del rapper Don Toliver. Una "sostanza sconosciuta" sarebbe stata rilasciata nell'aria all'interno dell'arena, provocando sintomi di intossicazione in diversi spettatori. Lo riporta Sky News. Poco dopo le 22, la polizia ha dichiarato lo stato di emergenza dopo aver ricevuto segnalazioni di persone che mostravano segni di intossicazione da stupefacenti. Inizialmente gli agenti avevano ipotizzato che potesse trattarsi di gas lacrimogeno, ma successivamente hanno parlato di una sostanza ancora non identificata.

I momenti dell'evacuazione - Skynews/shelbyxx

Oltre 50 persone soccorse, avviata la decontaminazione Il servizio di ambulanze del Nord Ovest ha riferito che più di 50 persone hanno avuto bisogno di cure sul posto. Alcune presentavano sintomi oculari e respiratori. Una squadra specializzata nella gestione di aree a rischio è stata inviata all'arena e, a titolo precauzionale, sono state avviate operazioni di "decontaminazione". Il servizio di ambulanza ha invitato chiunque avesse partecipato al concerto e avesse successivamente manifestato effetti collaterali o malesseri a consultare un medico. Sui social sono circolati alcuni video che mostrano spettatori tossire e coprirsi la bocca mentre abbandonano il locale.