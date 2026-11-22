In un post su Truth, il presidente Usa ha definito Schumer uno dei peggiori leader della storia. Intanto, in vista del voto del 1° dicembre, cresce nel partito democratico la richiesta di un rinnovamento alla leadership del Senato e Chris Van Hollen ha presentato la sua candidatura

Il post su Truth

In un post pubblicato su Truth, il presidente americano ha puntato il dito contro Schumer, sostenendo che abbia "fallito miseramente nel ruolo di leader - uno dei peggiori della storia - e non ho quasi dubbi che fallirà di nuovo. Tutto ciò che ha fatto è stato perpetuare la montatura sulla Russia e molte altre falsità e inganni, rendendo la mia vittoria nel 2024 facile e gloriosa".