In un post su Truth, il presidente Usa ha definito Schumer uno dei peggiori leader della storia. Intanto, in vista del voto del 1° dicembre, cresce nel partito democratico la richiesta di un rinnovamento alla leadership del Senato e Chris Van Hollen ha presentato la sua candidatura
Dopo aver aperto a una possibile collaborazione con i democratici in seguito alle elezioni di Midterm, il presidente degli Stati Uniti torna ad attaccare Chuck Schumer, avvertendo che per lui "sarà molto difficile" lavorare con il senatore di New York qualora dovesse tornare a guidare la maggioranza democratica al Senato.
Il post su Truth
In un post pubblicato su Truth, il presidente americano ha puntato il dito contro Schumer, sostenendo che abbia "fallito miseramente nel ruolo di leader - uno dei peggiori della storia - e non ho quasi dubbi che fallirà di nuovo. Tutto ciò che ha fatto è stato perpetuare la montatura sulla Russia e molte altre falsità e inganni, rendendo la mia vittoria nel 2024 facile e gloriosa".
Il dibattito dem
Schumer, 75 anni, guida i democratici al Senato da un decennio. Dopo il risultato ottenuto dal partito alle elezioni di metà mandato, all'interno dell'area democratica comincia a farsi largo un desiderio di cambiamento in vista del voto del 1° dicembre. A sfidare ufficialmente Schumer per ora è stato il senatore del Maryland Chris Van Hollen, che ha presentato la sua candidatura.