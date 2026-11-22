In Turchia nessun accordo sul clima. L’Ue ha bocciato l'ultima bozza di dichiarazione finale, che non menziona i combustibili fossili. "Capisco che c'è disaccordo fra le parti sulla Cover Decision, quindi non viene adottata", ha detto il presidente della Cop31 Murat Kurum, all'assemblea plenaria della conferenza. Ha aggiunto che il vertice ha "perso un'occasione” ma che “abbiamo fatto del nostro meglio”. Se non verrà presentata una nuova bozza finale, i negoziati verranno sospesi e riprenderanno nel 2027 in Etiopia
Alla Cop31 di Antalya, in Turchia, è stato respinto l’accordo sul clima. L’Ue ha bocciato l'ultima bozza di dichiarazione finale, che non menzionava i combustibili fossili. "Capisco che c'è disaccordo fra le parti sulla Cover Decision, quindi non viene adottata", ha detto il presidente della Cop31, Murat Kurum, all'assemblea plenaria della conferenza. "Abbiamo ascoltato le idee più diverse per trovare soluzioni, abbiamo sempre rispettato le parti. Abbiamo fatto del nostro meglio", ha aggiunto, pur riconoscendo che il vertice ha "perso un'occasione". Se non verrà presentata una nuova bozza finale, i negoziati in Turchia dovranno essere sospesi: riprenderanno alla prossima conferenza sul clima, che è in programma nel 2027 in Etiopia.
Chi ha votato a favore e chi contro la Cover Decision
Oltre all'Unione europea, a votare contro la Cover Decision della Cop31 di Antalya sono stati Panama, Isole Marshall Island, Regno Unito, Norvegia, il gruppo dei Paesi meno sviluppati (44 Paesi: 32 in Africa, 8 in Asia, 3 nel Pacifico e 1 nei Caraibi). La Cina ha accettato la Cover Decision, insieme all'India, all'Arabia Saudita e ai Paesi del Gruppo Africano.
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Il no dell’Unione europea
A pesare è stato soprattutto il nodo sui combustibili fossili. "Non approveremo una decisione che non menziona nemmeno i combustibili fossili, i quali rappresentano il principale motore del cambiamento climatico", ha detto nel corso di una sessione plenaria Darragh O'Brien, ministro irlandese per il Clima e l'Energia (il suo Paese detiene la presidenza di turno dell'Ue). L'Unione europea e i suoi Stati membri "si oppongono" all'adozione della decisione finale proposta alla Cop31 sul clima, ha poi ribadito. A margine della conferenza, parlando all'Afp, O’Brien ha aggiunto che la Cop31 di Antalya è stata "presa in ostaggio da alcuni Stati petroliferi". "Questa dovrebbe essere l’occasione per ripartire dalla realtà. E la politica climatica dovrebbe basarsi sulla realtà", ha detto ancora.
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Prende il via oggi l’evento dell’Onu, che durerà fino al 20 novembre. I temi al centro del vertice saranno la mitigazione delle emissioni, l'adattamento al riscaldamento globale, la finanza per il clima e gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo. La presidenza è congiunta turca e australiana