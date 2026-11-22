In Turchia nessun accordo sul clima. L’Ue ha bocciato l'ultima bozza di dichiarazione finale, che non menziona i combustibili fossili. "Capisco che c'è disaccordo fra le parti sulla Cover Decision, quindi non viene adottata", ha detto il presidente della Cop31 Murat Kurum, all'assemblea plenaria della conferenza. Ha aggiunto che il vertice ha "perso un'occasione” ma che “abbiamo fatto del nostro meglio”. Se non verrà presentata una nuova bozza finale, i negoziati verranno sospesi e riprenderanno nel 2027 in Etiopia ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Alla Cop31 di Antalya, in Turchia, è stato respinto l’accordo sul clima. L’Ue ha bocciato l'ultima bozza di dichiarazione finale, che non menzionava i combustibili fossili. "Capisco che c'è disaccordo fra le parti sulla Cover Decision, quindi non viene adottata", ha detto il presidente della Cop31, Murat Kurum, all'assemblea plenaria della conferenza. "Abbiamo ascoltato le idee più diverse per trovare soluzioni, abbiamo sempre rispettato le parti. Abbiamo fatto del nostro meglio", ha aggiunto, pur riconoscendo che il vertice ha "perso un'occasione". Se non verrà presentata una nuova bozza finale, i negoziati in Turchia dovranno essere sospesi: riprenderanno alla prossima conferenza sul clima, che è in programma nel 2027 in Etiopia.

Chi ha votato a favore e chi contro la Cover Decision Oltre all'Unione europea, a votare contro la Cover Decision della Cop31 di Antalya sono stati Panama, Isole Marshall Island, Regno Unito, Norvegia, il gruppo dei Paesi meno sviluppati (44 Paesi: 32 in Africa, 8 in Asia, 3 nel Pacifico e 1 nei Caraibi). La Cina ha accettato la Cover Decision, insieme all'India, all'Arabia Saudita e ai Paesi del Gruppo Africano. Vedi anche Cop31, nuova bozza: c'è l'elettrificazione, spariti fossili