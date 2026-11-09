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Cop31 in Turchia, i partecipanti alla Conferenza sul clima di Antalya. FOTO

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Prende il via oggi l’evento dell’Onu, che durerà fino al 20 novembre. I temi al centro del vertice saranno la mitigazione delle emissioni, l'adattamento al riscaldamento globale, la finanza per il clima e gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo. La presidenza è congiunta turca e australiana

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