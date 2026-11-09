Cop31 in Turchia, i partecipanti alla Conferenza sul clima di Antalya. FOTO
Prende il via oggi l’evento dell’Onu, che durerà fino al 20 novembre. I temi al centro del vertice saranno la mitigazione delle emissioni, l'adattamento al riscaldamento globale, la finanza per il clima e gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo. La presidenza è congiunta turca e australiana
- Inizia oggi la Cop31, che quest’anno si tiene in Turchia. La conferenza annuale dell'Onu sul clima, che durerà fino al 20 novembre, si svolge nella città di Antalya. I temi saranno la mitigazione delle emissioni, l'adattamento al riscaldamento globale, la finanza per il clima e gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo. La presidenza è congiunta turca e australiana.
- Come riportato dal New York Times, alla Cop31 in Turchia dovrebbero partecipare almeno 91 leader globali: tuttavia tra di loro sono pochi quelli che provengono dai Paesi maggiormente industrializzati.
- Tra I leader che hanno confermato la loro presenza alla Cop31 in Turchia risulta esserci il primo ministro britannico, il laburista Andy Burnham.
- Oltre ad Andy Burnham, anche un altro leader di un Paese europeo è annunciato alla Cop31 in Turchia: si tratta del primo ministro della Spagna, Pedro Sánchez.
- Allargando lo sguardo a livello globale, a partecipare alla Cop31 sarà anche il presidente brasiliano Lula, fresco di rielezione dopo la sfida elettorale contro Bolsonaro jr.
- Per quanto concerne invece le istituzioni europee, per l’Unione europea ha annunciato la sua presenza alla Cop 31 la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen.
- L’Organizzazione delle Nazioni Unite sarà rappresentata alla Cop31 dal suo segretario generale, Antonio Guterres. Si tratta dell’ultima sua apparizione a un evento climatico, poiché il suo mandato alla guida dell’Onu terminerà alla fine di quest’anno.
- Donald Trump, come prevedibile, non parteciperà alla Cop31. Inoltre l’amministrazione americana non ha inviato nessun delegato di alto rango al vertice. Saranno presenti, in ogni caso, esponenti politici a livello statale e locale oltre a esperti e membri di organizzazioni non governative.
- Anche il leader della Cina, Xi Jinping, non è atteso di persona alla Cop31. Pechino tuttavia sarà rappresentata da una folta delegazione, con il compito di lavorare per favorire le priorità strategiche del Paese.
- L’Italia, secondo quanto riportato, è rappresentata dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin: sarà dunque l’esponente del governo Meloni a guidare la delegazione italiana.
- La Turchia, che ospita l’edizione di quest’anno della conferenza sul clima, detiene il controllo dell’agenda del vertice. Figura chiave per il Paese guidato da Recep Erdogan (in foto) è Murat Kurum, il ministro per l’Ambiente, che è stato designato presidente della Cop31.
- Infine l’Australia, in qualità di co-presidente dell’edizione, detiene il controllo delle trattative al vertice. Il primo ministro Anthony Albanese (in foto) interverrà al panel con i leader, ma a guidare le operazioni della delegazione di Canberra sarà Chris Bowen, il ministro per il Clima e l’Energia.