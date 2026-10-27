Sul fronte delle vittime della crisi climatica pesa anche il fattore di genere: a pagare di più, nei Paesi più fragili, sono quasi sempre donne e ragazze, tra insicurezza alimentare, lavoro di cura non retribuito, abbandono scolastico e matrimoni precoci. Al contempo, la ricerca ha rilevato che le donne sono più propense a farsi promotrici del cambiamento e a incarnare pratiche di sostenibilità, cura e responsabilità collettiva. Uno studio sugli atteggiamenti e le azioni dei politici dell'Unione europea (UE) ha mostrato che le donne sono significativamente più inclini degli uomini a sostenere la legislazione ambientale, anche tenendo conto dell'ideologia politica e della nazionalità. Alcuni studi evidenziano, inoltre, che i Paesi con una maggiore percentuale di donne in Parlamento tendono a registrare emissioni di CO₂ pro capite più basse, e che i Paesi in cui più donne occupano posizioni decisionali in ambito ambientale adottano obiettivi di riduzione delle emissioni più ambiziosi e applicano le normative ambientali con maggiore rigore.

Per approfondire su Insider: Il diritto al fresco. Come ripensare le città per un mondo più caldo