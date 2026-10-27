Crisi climatica, un super-ricco produce 400 volte la Co2 di una persona comune: lo studioAmbiente
Introduzione
In un anno, lo 0,1% più ricco del pianeta - ovvero circa 8 milioni di persone - emette più CO₂ di quasi 3,5 miliardi di esseri umani appartenenti alla metà più povera dell'umanità. In media, il contributo di un singolo super-ricco alle ondate di calore che affliggono il pianeta è 400 volte superiore a quello di una persona comune. È quanto emerge dal nuovo report Disaster Divide di Oxfam, pubblicato alla vigilia della Cop31 sul clima, in programma dal 9 novembre ad Antalya, in Turchia.
Quello che devi sapere
Entro il 2050 danni economici per 53.000 miliardi di dollari
Secondo i dati illustrati nello studio di Oxfam, l'1% più ricco del mondo ha causato da solo il 20% del riscaldamento globale registrato dal 1990 a oggi, ed entro il 2050 i danni economici attribuibili al top 1% sfioreranno i 53.000 miliardi di dollari. Il simbolo estremo della disuguaglianza è il jet privato: in due secondi di volo, un mezzo di quel tipo emette più CO₂ di quanta ne generi in un anno una persona della metà più povera del mondo.
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1,9 milioni di morti in eccesso
"I super ricchi sono responsabili di una quota sproporzionata di emissioni di carbonio, mentre il resto del mondo ne subisce le conseguenze peggiori - spiega Oxfam - Mentre le persone lottano per riprendersi da inondazioni, incendi e aumento dei prezzi dei generi alimentari, i super ricchi possono proteggere se stessi e persino trarre profitto dalla crisi. L'inquinamento da carbonio prodotto dall'1% più ricco della popolazione contribuisce direttamente all'aumento dei disastri climatici, tra cui inondazioni, incendi, siccità e crisi alimentari. Si stima che le loro emissioni annuali causino 1,9 milioni di morti in eccesso a causa del caldo".
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Il peso delle disuguaglianze economiche
"La disuguaglianza - spiega ancora la confederazione internazionale di organizzazioni non profit - non solo determina chi soffre quando si verificano disastri, ma può anche renderli molto più letali. Una ricercadi Oxfam ha dimostrato che i decessi causati dalle inondazioni sono sette volte superiori nei Paesi con maggiore disuguaglianza Quando si verificano eventi meteorologici estremi, la ricchezza e le risorse possono fare la differenza tra la possibilità di proteggersi e l'essere lasciati in balìa degli eventi. Mentre i ricchi possono permettersi un'assicurazione o trasferirsi in un luogo più sicuro, altri perdono la casa e i mezzi di sussistenza, faticano a sfamare le proprie famiglie e devono affrontare un lungo percorso di ricostruzione e ripresa".
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Le aziende che alimentano la crisi e guadagnano sulla prevenzione
C’è poi il tema del profitto, con il mercato globale della gestione dei disastri che potrebbe crescere da 70 a 92 miliardi di dollari l'anno entro il 2029. Il nuovo "Destroy & Rebuild Index" di Oxfam ha analizzato 217 grandi aziende capaci di guadagnare su entrambi i fronti: prima alimentando la crisi con i combustibili fossili, poi incassando su prevenzione, risposta e ricostruzione. Fondi come BlackRock e Vanguard detengono partecipazioni nel 92% di queste aziende, per oltre 1.000 miliardi di dollari.
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Le donne fra difficoltà e impegno politico
Sul fronte delle vittime della crisi climatica pesa anche il fattore di genere: a pagare di più, nei Paesi più fragili, sono quasi sempre donne e ragazze, tra insicurezza alimentare, lavoro di cura non retribuito, abbandono scolastico e matrimoni precoci. Al contempo, la ricerca ha rilevato che le donne sono più propense a farsi promotrici del cambiamento e a incarnare pratiche di sostenibilità, cura e responsabilità collettiva. Uno studio sugli atteggiamenti e le azioni dei politici dell'Unione europea (UE) ha mostrato che le donne sono significativamente più inclini degli uomini a sostenere la legislazione ambientale, anche tenendo conto dell'ideologia politica e della nazionalità. Alcuni studi evidenziano, inoltre, che i Paesi con una maggiore percentuale di donne in Parlamento tendono a registrare emissioni di CO₂ pro capite più basse, e che i Paesi in cui più donne occupano posizioni decisionali in ambito ambientale adottano obiettivi di riduzione delle emissioni più ambiziosi e applicano le normative ambientali con maggiore rigore.
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L’appello alla Cop31
L'appello di Oxfam alla Cop31 è chiaro: tassare i grandi patrimoni e i beni di lusso inquinanti secondo il principio "chi inquina paga", triplicare i fondi per l'adattamento del Sud globale entro il 2035 evitando prestiti che accrescono il debito, rafforzare il welfare contro i nuovi rischi climatici e fermare la speculazione sui disastri. La crisi climatica, conclude il rapporto Disaster Divide, non colpisce tutti allo stesso modo: e finché chi la genera ne trarrà profitto, la sfida "che dovrebbe accomunare l'umanità" resterà una beffa per chi la paga in prima persona.
"I super-ricchi incendiano il pianeta e poi ci presentano il conto"
"La crisi climatica viene spesso descritta come una sfida che dovrebbe accomunare l'intera umanità, ma quello a cui assistiamo va esattamente nella direzione opposta", spiega Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia. Lo 0,1% più facoltoso del mondo produce oggi emissioni triple rispetto a quelli dell'intera Africa sub-sahariana, 1,3 miliardi di persone. E mentre i più poveri restano inermi di fronte a eventi sempre più estremi, i super-ricchi "trovano vie d'uscita: bunker sotterranei ipertecnologici, squadre antincendio private o polizze a copertura delle proprie perdite". Secondo Petrelli "i super-ricchi prima incendiano il pianeta e poi ci presentano il conto per gli estintori".
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