Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Crisi climatica, un super-ricco produce 400 volte la Co2 di una persona comune: lo studio

Ambiente
Oxfam

Introduzione

In un anno, lo 0,1% più ricco del pianeta - ovvero circa 8 milioni di persone - emette più CO₂ di quasi 3,5 miliardi di esseri umani appartenenti alla metà più povera dell'umanità. In media, il contributo di un singolo super-ricco alle ondate di calore che affliggono il pianeta è 400 volte superiore a quello di una persona comune. È quanto emerge dal nuovo report Disaster Divide di Oxfam, pubblicato alla vigilia della Cop31 sul clima, in programma dal 9 novembre ad Antalya, in Turchia.

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Quello che devi sapere

Entro il 2050 danni economici per 53.000 miliardi di dollari

Secondo i dati illustrati nello studio di Oxfam, l'1% più ricco del mondo ha causato da solo il 20% del riscaldamento globale registrato dal 1990 a oggi, ed entro il 2050 i danni economici attribuibili al top 1% sfioreranno i 53.000 miliardi di dollari. Il simbolo estremo della disuguaglianza è il jet privato: in due secondi di volo, un mezzo di quel tipo emette più CO₂ di quanta ne generi in un anno una persona della metà più povera del mondo.

 

Leggi anche: Clima, allarme riscaldamento globale: +2,6° sulla Terra entro il 2100. Il report Onu

Oxfam
1/7

1,9 milioni di morti in eccesso

"I super ricchi sono responsabili di una quota sproporzionata di emissioni di carbonio, mentre il resto del mondo ne subisce le conseguenze peggiori - spiega Oxfam - Mentre le persone lottano per riprendersi da inondazioni, incendi e aumento dei prezzi dei generi alimentari, i super ricchi possono proteggere se stessi e persino trarre profitto dalla crisi. L'inquinamento da carbonio prodotto dall'1% più ricco della popolazione contribuisce direttamente all'aumento dei disastri climatici, tra cui inondazioni, incendi, siccità e crisi alimentari. Si stima che le loro emissioni annuali causino 1,9 milioni di morti in eccesso a causa del caldo".

 

Leggi anche: Clima, Copernicus: nel 2026 il secondo settembre più caldo mai registrato

2/7
pubblicità

Il peso delle disuguaglianze economiche

"La disuguaglianza  - spiega ancora la confederazione internazionale di organizzazioni non profit - non solo determina chi soffre quando si verificano disastri, ma può anche renderli molto più letali. Una ricercadi Oxfam ha dimostrato che i decessi causati dalle inondazioni sono sette volte superiori nei Paesi con maggiore disuguaglianza Quando si verificano eventi meteorologici estremi, la ricchezza e le risorse possono fare la differenza tra la possibilità di proteggersi e l'essere lasciati in balìa degli eventi. Mentre i ricchi possono permettersi un'assicurazione o trasferirsi in un luogo più sicuro, altri perdono la casa e i mezzi di sussistenza, faticano a sfamare le proprie famiglie e devono affrontare un lungo percorso di ricostruzione e ripresa".

 

Leggi anche: Crisi climatica, entro il 2100 il 40% delle terre emerse sarà in zona arida: lo studio

3/7

Le aziende che alimentano la crisi e guadagnano sulla prevenzione

C’è poi il tema del profitto, con il mercato globale della gestione dei disastri che potrebbe crescere da 70 a 92 miliardi di dollari l'anno entro il 2029. Il nuovo "Destroy & Rebuild Index" di Oxfam ha analizzato 217 grandi aziende capaci di guadagnare su entrambi i fronti: prima alimentando la crisi con i combustibili fossili, poi incassando su prevenzione, risposta e ricostruzione. Fondi come BlackRock e Vanguard detengono partecipazioni nel 92% di queste aziende, per oltre 1.000 miliardi di dollari.

 

Per approfondire su Insider: Eventi estremi, danni e siccità rendono più consapevoli sul clima?

4/7
pubblicità

Le donne fra difficoltà e impegno politico

Sul fronte delle vittime della crisi climatica pesa anche il fattore di genere: a pagare di più, nei Paesi più fragili, sono quasi sempre donne e ragazze, tra insicurezza alimentare, lavoro di cura non retribuito, abbandono scolastico e matrimoni precoci. Al contempo, la ricerca ha rilevato che le donne sono più propense a farsi promotrici del cambiamento e a incarnare pratiche di sostenibilità, cura e responsabilità collettiva. Uno studio sugli atteggiamenti e le azioni dei politici dell'Unione europea (UE) ha mostrato che le donne sono significativamente più inclini degli uomini a sostenere la legislazione ambientale, anche tenendo conto dell'ideologia politica e della nazionalità. Alcuni studi evidenziano, inoltre, che i Paesi con una maggiore percentuale di donne in Parlamento tendono a registrare emissioni di CO₂  pro capite più basse, e che i Paesi in cui più donne occupano posizioni decisionali in ambito ambientale adottano obiettivi di riduzione delle emissioni più ambiziosi e applicano le normative ambientali con maggiore rigore.

 

Per approfondire su Insider: Il diritto al fresco. Come ripensare le città per un mondo più caldo

5/7

L’appello alla Cop31

L'appello di Oxfam alla Cop31 è chiaro: tassare i grandi patrimoni e i beni di lusso inquinanti secondo il principio "chi inquina paga", triplicare i fondi per l'adattamento del Sud globale entro il 2035 evitando prestiti che accrescono il debito, rafforzare il welfare contro i nuovi rischi climatici e fermare la speculazione sui disastri. La crisi climatica, conclude il rapporto Disaster Divide, non colpisce tutti allo stesso modo: e finché chi la genera ne trarrà profitto, la sfida "che dovrebbe accomunare l'umanità" resterà una beffa per chi la paga in prima persona.

6/7
pubblicità

"I super-ricchi incendiano il pianeta e poi ci presentano il conto"

"La crisi climatica viene spesso descritta come una sfida che dovrebbe accomunare l'intera umanità, ma quello a cui assistiamo va esattamente nella direzione opposta", spiega Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia. Lo 0,1% più facoltoso del mondo produce oggi emissioni triple rispetto a quelli dell'intera Africa sub-sahariana, 1,3 miliardi di persone. E mentre i più poveri restano inermi di fronte a eventi sempre più estremi, i super-ricchi "trovano vie d'uscita: bunker sotterranei ipertecnologici, squadre antincendio private o polizze a copertura delle proprie perdite". Secondo Petrelli "i super-ricchi prima incendiano il pianeta e poi ci presentano il conto per gli estintori".

 

Leggi anche: Cambiamento climatico, Panetta (Bankitalia): "Danni per 200 miliardi da eventi estremi"

7/7
pubblicità

Leggi anche

Ambiente

Ecosistema Urbano, Mantova in testa: migliorano le città italiane

Ambiente

Super El Niño, i Paesi più a rischio. Italia 49esima

Ambiente

Capsule caffè, nuove regole per raccolta differenziata dal 12 agosto

Ambiente

Super El Niño in arrivo, 2027 a rischio eventi estremi. Le previsioni

Ambiente

Siccità Italia, le regioni più a rischio: emergenza idrica in Piemonte