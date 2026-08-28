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Ambiente

Il diritto al fresco. Come ripensare le città per un mondo più caldo

Daniele Moretti

Daniele Moretti
©Getty

L'estate del 2026 ha scritto cifre che fino a pochi anni fa sembravano distopie da report climatici, mettendo le città di fronte a uno specchio. Alcune hanno distolto lo sguardo. Altre hanno cominciato a cambiare. La domanda, ora, è: da che parte vogliamo stare?

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