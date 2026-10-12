Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. E "con il fenomeno El Niño ancora in fase di intensificazione, è probabile che questa tendenza prosegua fino al 2027", ha detto il direttore di Copernicus, Carlo Buontempo, per il quale "superare il limite a lungo termine dell'Accordo di Parigi è solo questione di tempo"

Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. Lo rende noto Copernicus, il servizio meteo della Unione europea. Il mese di settembre 2026 è stato di 1,63 gradi superiore alla media stimata del periodo preindustriale 1850-1900. È la prima volta dal novembre 2025 in cui due mesi consecutivi hanno registrato valori superiori di 1,5 gradi. Intorno all'Antartide, l'estensione del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo minimo storico per il massimo invernale annuale. La temperatura media globale dell'aria superficiale nel settembre 2026 è stata di 16,27 gradi, ovvero 0,82 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020. In Europa, settembre è stato il terzo più caldo mai registrato, con una temperatura media sulla terraferma di 16,26 gradi, superiore di 1,54 gradi alla media del periodo 1991-2020. La situazione è stata ancora più estrema nell'Europa occidentale, dove il mese ha eguagliato il record di settembre 2023, con un'anomalia di 2,51 gradi.

Le temperature dei mari

Temperature marine particolarmente elevate sono state osservate in ampie zone del Pacifico tropicale, ma anche lungo la costa atlantica europea e nel Mediterraneo occidentale, dove sono stati raggiunti record mensili. La temperatura del mare – escluse le zone polari – ha raggiunto i 21,05°C a livello globale, toccando il valore più alto mai registrato per questo mese e superando il precedente record del settembre 2023 (20,92°C). La temperatura superficiale del mare nella "regione Niño 3.4", un'area di riferimento nel Pacifico, ha raggiunto un record assoluto di 29,70°C a settembre. Tale valore supera i picchi registrati durante i precedenti episodi di El Niño di forte intensità (1982/1983, 1997/1998 e 2015/2016), confermando, secondo gli esperti, "l'intensità eccezionale dell'attuale El Niño". "Stiamo attraversando una nuova serie di mesi con temperature superiori a 1,5°C e, con un fenomeno El Niño ancora in fase di intensificazione, è probabile che questa tendenza prosegua fino al 2027", ha detto il direttore di Copernicus, Carlo Buontempo, per il quale "superare il limite a lungo termine dell'Accordo di Parigi è solo questione di tempo. Di quanto supereremo tale soglia, e per quanto tempo, dipende ancora da noi". Gli esperti hanno avvertito che El Niño probabilmente porterà le temperature globali a un nuovo record nel 2027.