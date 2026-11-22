Dopo due settimane di trattative e una lunga notte di negoziati, la Cop31 finisce senza un'intesa. La diplomazia internazionale non trova il consenso necessario per approvare il documento politico finale. L'Europa si oppone al testo che non cita esplicitamente i combustibili fossili. Sul tavolo restano anche le divisioni sui finanziamenti e sulle tecnologie per catturare il carbonio

La doppia presidenza - Turchia e Australia - ha insistito fin dall’inizio su una cover decision, un testo politico non indispensabile, che mirava a un obiettivo sull’elettrificazione. Dopo un’ultima notte di lavori il negoziato si è arenato però sulla presenza, nel testo, dei combustibili fossili, principali responsabili della crisi climatica. Il documento portato in assemblea aveva soltanto un riferimento implicito. Inaccettabile per l’Unione Europea che ha formalmente rigettato l’accordo insieme a una coalizione di oltre 120 Paesi, più piccoli e vulnerabili. In sintesi: se siamo qui per affrontare un problema, non possiamo ignorarne le cause.

Nessuno accordo è meglio di un cattivo accordo. Alla fine – e non accadeva da anni – ha prevalso questa linea alla Conferenza sul Clima. La trentunesima edizione del vertice delle Nazioni Unite si è conclusa ai tempi supplementari ad Antalya, in Turchia, con uno scontro totale e un nulla di fatto .

Dall’altra parte Paesi Arabi e Russia, tra gli oppositori più duri all’addio a gas, petrolio e carbone. E sostenitori di tecnologie costose e poco mature come la cattura e stoccaggio del carbonio. Altro motivo di scontro la finanza. Con gli Stati Uniti assenti è l’Unione Europea a finire nel mirino dei Paesi del Sud Globale che chiedono più soldi per adattarsi a una crisi che non hanno contribuito a creare ma di cui subiscono maggiormente le conseguenze.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, alla sua ultima Cop si dice “profondamente deluso”. Alla fine manca il consenso, indispensabile per approvare qualsiasi testo della diplomazia del clima. Manca anche una vera leadership che non arriva né da Bruxelles né da Pechino che anche ad Antalya decide di muoversi rimanendo dietro le quinte. Quello che non manca è invece la “microdiplomazia”: dall’anno scorso a oggi sono cresciute le partnership e le iniziative dei volenterosi del clima. Paesi che decidono di mettersi al tavolo per guardare a un futuro senza fossile.

La Cop31 intanto supera il record di Madrid, diventando la più lunga di sempre. Ma nel risultato ricorda più Copenaghen, lo storico fallimento del 2009 sulle cui macerie è nato l’accordo di Parigi.