A rivelare l'indiscrezione è stato il Daily Mail secondo cui William avrebbe più volte annunciato che "il cambiamento è in arrivo" anticipando la volontà, una volta diventato re, di attuare un rimpasto della monarchia radicale. Tra i progetti del principe del Galles, ci sarebbe anche quello di privare il fratello Harry del titolo reale

Il principe William starebbe valutando l'ipotesi di togliere il titolo di principe al fratello Harry. A rivelare l'indiscrezione è stato il Daily Mail, anticipando i contenuti del prossimo libro dello scrittore Tom Sykes, "Old Etonian". Come riferisce il quotidiano britannico, William avrebbe più volte annunciato che "il cambiamento è in arrivo", anticipando la volontà, una volta diventato re, di mettere in atto una "rivoluzione", con un rimpasto della monarchia radicale. Con il fratello Harry, in particolare, i rapporti sono ormai da tempo molto tesi. Per questo, come riporta il tabloid, l'erede al trono starebbe pianificando di privarlo del titolo reale. Se ciò accadesse, anche i figli di Harry e Meghan, il principe Archie di 7 anni e la principessa Lilibet di 5, perderebbero i loro titoli reali e il prefisso di "Sua Altezza Reale".