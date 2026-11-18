Ultimo giorno in India per Kate Middleton e il principe William, in visita a Mumbai. FOTO
Il principe e la principessa di Galles hanno trascorso tre giorni nella città indiana in occasione della premiazione degli Earthshot Prize. Nell’ultimo giorno in India, la coppia reale britannica ha visitato la Chanakya School of Craft, una scuola indirizzata all’emancipazione economica e sociale delle donne e alla trasmissione delle antiche tecniche di cucitura indiane, e il Nowrosjee Wadia Maternity Hospital, un ospedale di maternità e ginecologia
- Ultimo giorno in India per Kate Middleton e il principe William. La coppia reale britannica si trova a Mumbai da tre giorni in occasione del Gala di premiazione degli Earthshot Prize, un premio internazionale, fondato nel 2020 dal principe William insieme al naturalista britannico David Attenborough, dedicato alla tutela dell'ambiente e alla lotta contro il cambiamento climatico.
- Il 18 novembre, ultimo giorno di permanenza sul suolo indiano, è trascorso visitando il Nowrosjee Wadia Maternity Hospital, un ospedale di maternità e ginecologia a Parel, zona di Mumbai, e la Chanakya School of Craft, un’istituzione no profit dedicata alla salvaguardia dell'artigianato tessile e del ricamo indiano.
- Il principe William e la moglie Kate hanno visitato questa mattina una scuola di tessitura molto famosa in India: la Chanakya School of Craft di Mumbai. Si tratta di una scuola particolare perché è anche una fondazione non profit dedicata alla valorizzazione dell'artigianato tradizionale, soprattutto tessile, e all'emancipazione economica e sociale delle donne.
- La Chanakya School of Craft è stata fondata nel 2016 da Karishma Swali, imprenditrice del mondo della moda e dell'artigianato contemporaneo indiano. La scuola insegna oltre 300 tecniche artigianali, tra cui ricamo a mano, uncinetto, macramè e lavorazioni tessili. Permette una formazione anche a donne provenienti da contesti svantaggiati.
- La scuola ha l’obiettivo di continuare a trasmettere le antiche tecniche di cucitura indiane, in modo da essere tramandate e non andare perdute negli anni. Il progetto è interessante perché integra l’artigianato tradizionale con il design contemporaneo, collaborando anche con marchi di moda di lusso come Dior, Gucci, Prada e Valentino.
- La principessa di Galles è poi andata da sola a visitare il Nowrosjee Wadia Maternity Hospital, ospedale di Mumbai specializzato nella salute delle donne, nella maternità e nell'assistenza ai neonati.
- L’ospedale ha una storia antica: proprio quest’anno ha celebrato il centenario dall’apertura delle sue porte alle pazienti e ai loro bambini. Dopo la posa della prima pietra nel 1925, infatti, Nowrosjee Wadia Maternity Hospital ha aperto ufficialmente nel 1926 su volere di Sir Ness Wadia, esponente della famiglia industriale Wadia, in memoria del padre Nowrosjee.
- La struttura è stata concepita come un luogo sicuro per tutte le donne, anche quelle provenienti da famiglie o contesti economicamente svantaggiati. Questa vocazione al sociale ha suscitato l’interesse di Kate Middleton che da sempre è impegnata a livello internazionale per la salute e il benessere dei bambini nei primi anni di vita.
- L’ospedale dispone di oltre 300 posti letto ed è all’avanguardia anche per rispondere a casi clinici più complessi. È specializzato in ostetricia e assistenza durante la gravidanza e il parto, ginecologia e salute riproduttiva, gravidanze ad alto rischio, fecondazione assistita, neonatologia e terapia intensiva per neonati prematuri.
- Nella giornata odierna la principessa di Galles ha sfoggiato un abito di un rosso sgargiante composto da corpetto strutturato con scollo a V e colletto a revers e da una gonna svasata midi che arriva a metà polpaccio. Ad attenuare il colore vivace e intenso del vestito ci pensano gli accessori: bracciali e orecchini discreti, scarpe slingback marrone scuro con tacco basso e un trucco naturale e luminoso incorniciato dai capelli sciolti in onde morbide.