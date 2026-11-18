Il principe e la principessa di Galles hanno trascorso tre giorni nella città indiana in occasione della premiazione degli Earthshot Prize. Nell’ultimo giorno in India, la coppia reale britannica ha visitato la Chanakya School of Craft, una scuola indirizzata all’emancipazione economica e sociale delle donne e alla trasmissione delle antiche tecniche di cucitura indiane, e il Nowrosjee Wadia Maternity Hospital, un ospedale di maternità e ginecologia