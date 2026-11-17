Kate Middleton con un abito di ispirazione indiana agli Earthshot Prize di Mumbai. FOTO
Il principe e la principessa di Galles sono volati a Mumbai, in India, per la sesta edizione del premio, fondato nel 2020 da William, dedicato alla tutela dell'ambiente e alla lotta contro il cambiamento climatico. L’Earthshot Prize premia con un milione di sterline da investire nel progetto cinque iniziative ambientali ritenute innovative in diverse categorie: William e Kate, che per l’occasione ha indossato un abito e gioielli che richiamano la moda indiana, hanno incontrato i vincitori
- Il principe William e Kate Middleton sono volati in India per una visita di tre giorni. Il viaggio coincide con l'edizione 2026 dell’Earthshot Prize, a Mumbai il 16 e 17 novembre: un importante premio internazionale dedicato alla tutela dell'ambiente e alla lotta contro il cambiamento climatico.
- La coppia reale britannica ha partecipato alla cerimonia di consegna dei premi e, secondo il programma ufficiale del viaggio, mercoledì 18 novembre incontrerà il premier indiano Narendra Modi.
- L’Earthshot Prize è stato fondato nel 2020 dal principe William insieme al naturalista britannico David Attenborough con l'obiettivo di accelerare la ricerca e l'applicazione di soluzioni concrete per salvare il pianeta. L'obiettivo è individuare e finanziare persone, aziende e organizzazioni che hanno sviluppato progetti capaci di risolvere grandi problemi ambientali.
- Il premio si basa su cinque obiettivi, chiamati Earthshots:
Proteggere la natura: salvaguardare foreste, biodiversità, animali ed ecosistemi.
Pulire l'aria: ridurre l'inquinamento atmosferico e favorire trasporti puliti.
Rigenerare gli oceani: proteggere mari, barriere coralline e biodiversità marina.
Creare un mondo senza sprechi: promuovere riciclo, riutilizzo ed economia circolare.
Contrastare il riscaldamento globale attraverso energie pulite e riduzione delle emissioni.
- I finalisti sono 15, selezionati in tutto il mondo. L'Earthshot Prize, durante la cerimonia, premia le cinque migliori iniziative, ritenute innovative in varie categorie, con un milione di sterline da investire nel progetto. I vincitori ricevono anche supporto, consulenza e collegamenti con investitori e imprese per sviluppare i propri progetti. William e Kate, durante la loro permanenza a Mumbai, hanno incontrato tutti i 15 finalisti e discusso dei loro progetti.
- Per il Gala, Kate ha optato per un look elegante, raffinato e di ispirazione indiana: perfettamente in sintonia con l'atmosfera dell'Earthshot Prize a Mumbai. La principessa ha indossato un lungo abito di un colore bordeaux intenso, impreziosito da una ricchissima lavorazione in piccoli motivi dorati e verdi, distribuiti su tutta la lunghezza dell’abito. Le maniche lunghe, in leggera trasparenza, terminano con dei polsini verdi e dorati che richiamano la fascia sul punto vita.
- Importante anche la scelta dei gioielli: al collo Kate Middleton indossa una vistosa collana con diamanti, perle e pendenti verde smeraldo. Anche gli orecchini, lunghi e luminosi, sono coordinati con il motivo cromatico dell'abito.
- Per quanto riguarda l’acconciatura, la principessa di Galles ha scelto di raccogliere parzialmente i lunghi capelli che scendono poi sulle spalle con onde morbide. Il trucco è più carico rispetto agli standard naturali di Kate: gli occhi sono definiti con sfumature calde e anche le guance e le labbra sono rese più luminose da blush e rossetto rosato.
- Non sono mancati momenti di svago e divertimento per la coppia reale. Kate e William, durante la loro permanenza a Mumbai, si sono messi personalmente alla guida di un risciò elettrico per raggiungere la sede dell'evento.
- Oltre ai principi di Galles, al Gala di premiazione dell’Earthshot Prize hanno preso parte anche attori, vip e personaggi famosi provenienti da tutto il mondo. Tra loro anche l’ex prima ministra della Nuova Zelanda, Jacinda Arden, l’attore Rami Malek e l’attrice star di Bridgerton Simone Ashley.