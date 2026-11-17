Il principe e la principessa di Galles sono volati a Mumbai, in India, per la sesta edizione del premio, fondato nel 2020 da William, dedicato alla tutela dell'ambiente e alla lotta contro il cambiamento climatico. L’Earthshot Prize premia con un milione di sterline da investire nel progetto cinque iniziative ambientali ritenute innovative in diverse categorie: William e Kate, che per l’occasione ha indossato un abito e gioielli che richiamano la moda indiana, hanno incontrato i vincitori