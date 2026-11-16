Il sovrano e il cantante nel programma Rocket Hour hanno chiacchierato di musica e del legame con il King’s Trust, l'ente benefico creato da Carlo nel 1976 per aiutare i giovani svantaggiati a trovare lavoro o ad avviare un'attività. I due hanno poi ironizzato sulle loro età e hanno stilato la lista delle canzoni più memorabili della storia, a partire da All you need is love dei Beatles fino a I'm still standing dello stesso Elton John ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Re Carlo ha compiuto 78 anni e per festeggiare si è regalato un’apparizione nel podcast di Elton John. Il programma si chiama Rocket Hour e, oltre ad essere disponibile come podcast, è trasmesso anche dalla radio online di Apple Music. Da vecchi aneddoti alla lista delle sue canzoni preferite, il sovrano britannico si è aperto con il cantante, scherzando con lui e definendolo "un tesoro nazionale dopo tutti questi anni". La puntata dedicata al Re è stata registrata il mese scorso negli studi di Apple Music all'interno dell'ex centrale elettrica di Battersea, a Londra, ma è andata in onda proprio il 14 novembre, giorno del compleanno di Carlo.

Musica e King’s Trust I due hanno chiacchierato e scherzato come vecchi amici. "Finirò all'Antiques Roadshow", ha risposto Elton John ai complimenti rivoltogli da Re Carlo, riferendosi al popolare format della Bbc, nato nel 1979, in cui esperti valutano oggetti d'antiquariato portati dal pubblico. "Benvenuto nel club", ha replicato il monarca ironizzando sull’età raggiunta. L'episodio è dedicato al legame tra la musica e il King's Trust, l'ente benefico creato da Carlo nel 1976 per aiutare i giovani svantaggiati a trovare lavoro o ad avviare un'attività. All'epoca era principe di Galles e la fondazione si chiamava Prince's Trust. "La musica è sempre stata al centro del Prince's Trust, e ora del King's Trust", ha detto il sovrano. Vedi anche Cop31,ritratto d’artista di re Carlo con materiali recupero