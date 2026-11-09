Partecipazione a sorpresa per il principe Harry che ieri, domenica 8 novembre, è intervenuto a una cerimonia locale per la "Remembrance Sunday" nella cittadina di Brackley, nel Northamptonshire (a 45 minuti di auto dalle Cotswolds, dove si ritiene viva con la famiglia). L'apparizione si è svolta a distanza dalle commemorazioni ufficiali di Londra, dove re Carlo III, il principe William e gli altri membri della famiglia reale hanno presieduto la cerimonia al memoriale di guerra di Whitehall.

Con papavero rosso e medaglie al petto

Il duca di Sussex ha assistito alla funzione in una strada laterale mescolandosi alla folla e, soprattutto, senza alcun preavviso. Harry indossava un abito scuro su cui erano appuntati il tradizionale papavero rosso e le medaglie militari guadagnate durante i dieci anni di servizio nell'esercito britannico e le due missioni in Afghanistan. Al termine della cerimonia, il principe si è fermato nella piazza del mercato per salutare e stringere la mano ai residenti presenti. Alla commemorazione non c'erano né la moglie Meghan Markle né i figli Archie e Lilibet. Quella di ieri è stata la prima "Remembrance Sunday" celebrata dal principe Harry nel Regno Unito dopo il suo rientro dalla California con la famiglia. Non facendo più parte dei membri attivi (working royals) della Casa Reale dal 2020, infatti, il duca di Sussex non partecipa alla cerimonia istituzionale di Whitehall.