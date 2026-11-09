Harry indossava un abito scuro su cui erano appuntati il tradizionale papavero rosso e le medaglie militari guadagnate durante i dieci anni di servizio nell'esercito britannico e le due missioni in Afghanistan
Partecipazione a sorpresa per il principe Harry che ieri, domenica 8 novembre, è intervenuto a una cerimonia locale per la "Remembrance Sunday" nella cittadina di Brackley, nel Northamptonshire (a 45 minuti di auto dalle Cotswolds, dove si ritiene viva con la famiglia). L'apparizione si è svolta a distanza dalle commemorazioni ufficiali di Londra, dove re Carlo III, il principe William e gli altri membri della famiglia reale hanno presieduto la cerimonia al memoriale di guerra di Whitehall.
Con papavero rosso e medaglie al petto
Il duca di Sussex ha assistito alla funzione in una strada laterale mescolandosi alla folla e, soprattutto, senza alcun preavviso. Harry indossava un abito scuro su cui erano appuntati il tradizionale papavero rosso e le medaglie militari guadagnate durante i dieci anni di servizio nell'esercito britannico e le due missioni in Afghanistan. Al termine della cerimonia, il principe si è fermato nella piazza del mercato per salutare e stringere la mano ai residenti presenti. Alla commemorazione non c'erano né la moglie Meghan Markle né i figli Archie e Lilibet. Quella di ieri è stata la prima "Remembrance Sunday" celebrata dal principe Harry nel Regno Unito dopo il suo rientro dalla California con la famiglia. Non facendo più parte dei membri attivi (working royals) della Casa Reale dal 2020, infatti, il duca di Sussex non partecipa alla cerimonia istituzionale di Whitehall.
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La "Remembrance Sunday"
La "Remembrance Sunday" (letteralmente "Domenica del Ricordo") è una giornata commemorativa celebrata nel Regno Unito e nei paesi del Commonwealth per onorare il contributo e il sacrificio dei soldati e dei civili britannici durante le due guerre mondiali. Si celebra ogni anno la seconda domenica di novembre, ovvero la domenica più vicina all'11 novembre (anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale nel 1918). Alle 11 del mattino (l'ora esatta in cui entrò in vigore l'armistizio), l'intero paese si ferma per osservare due minuti di silenzio in segno di rispetto. L'evento ufficiale più importante si svolge a Londra, presso il Cenotafio di Whitehall. Alla cerimonia partecipano il Re, la famiglia reale, il primo Ministro, i leader politici, i rappresentanti delle forze armate e i veterani, che depongono corone di papaveri ai piedi del monumento.