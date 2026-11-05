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Harry e Meghan Markle parleranno al Parlamento europeo il 10 novembre

Mondo

 Il principe Harry e la moglie Meghan saranno a Bruxelles per richiamare l'attenzione sui rischi che i social media e il mondo digitale possono rappresentare per i minori

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I duchi di Sussex parteciperanno martedì prossimo, 10 novembre, all'inaugurazione di 'The Lost Screen Memorial', un'installazione del Parlamento europeo in memoria dei bambini morti a causa di abusi e violenze subiti online. La coppia terrà un intervento congiunto e prenderà parte a un dibattito con attivisti internazionali.

Appello per proteggere i minori dai rischi

L'iniziativa, ospitata dall'eurodeputato spagnolo Antonio Lopez-Isturiz, punta a sollecitare istituzioni, aziende tecnologiche e società civile a fare di più per rendere l'ambiente digitale sicuro per i bambini. L'installazione presenta 50 immagini ingrandite di minori morti in seguito a esperienze di abuso o sfruttamento sui social, ricavate dalle schermate dei telefoni dei loro genitori.

Approfondimento

Meghan Markle e il principe Harry in visita a Nottingham. FOTO

Prima apparizione di Megane dopo accuse al padre

All'evento interverranno anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e Sandra Spitaels, madre di Glenn, il quindicenne che si è tolto la vita nel 2017 dopo che una sua immagine di nudo era stata diffusa online. Per Meghan si tratta della prima apparizione pubblica dopo le notizie secondo cui la polizia delle Filippine avrebbe trovato materiale pedopornografico su dispositivi elettronici nell'ex abitazione del padre, Thomas Markle. Sarà inoltre la prima partecipazione della coppia insieme a un evento pubblico all'estero dal ritorno nel Regno Unito, avvenuto quest'estate.

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