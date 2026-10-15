Meghan Markle e il principe Harry in visita a Nottingham. FOTO

Primo impegno pubblico insieme per i Duchi di Sussex dopo il ritorno nel Regno Unito. A Nottingham la coppia è stata accolta da una folla di sostenitori durante una visita dedicata a progetti sociali e organizzazioni di volontariato
- Harry e Meghan arrivano a Nottingham accolti da centinaia di persone. Per i duchi di Sussex è il primo impegno pubblico in coppia dopo il ritorno nel Regno Unito dello scorso agosto, seguito ai sei anni trascorsi negli Stati Uniti e al traumatico strappo dalla Royal Family del 2020.
- Lungo le strade transennate tanti sostenitori si sono radunati per salutare la coppia. Non sono mancati selfie, strette di mano e brevi conversazioni con il pubblico.
- Harry e Meghan si sono fermati con i presenti prima dell'inizio della visita. La coppia ha dedicato tempo a fotografie e scambi di battute con grandi e piccoli accorsi per vederli.
- Tra il pubblico anche diversi giovani. Harry ha scherzato con alcuni studenti chiedendo quali lezioni avessero. rinunciato a frequentare per assistere al loro arrivo, quali fossero le loro materie preferite e i programmi per le prossime vacanze scolastiche.
- "Niente social media? Bene, è quello che ci piace", ha detto poi a un piccolo gruppo di bambini il secondogenito di re Carlo, impegnato in una campagna contro l'esposizione dei minorenni ai social.
- La prima visita della giornata si è svolta al Community Recording Studio, un'organizzazione che offre attività creative e spazi dedicati alla comunità locale.
- Harry conosce da anni il Community Recording Studio. Il principe aveva già visitato l'associazione in passato, mantenendo un rapporto costante con la realtà benefica.
- Il programma prevede incontri con diverse organizzazioni benefiche impegnate nel sostegno sociale, nella formazione dei giovani e nelle attività a favore della comunità.
- Tra i temi al centro della visita ci sono educazione, inclusione e opportunità per le nuove generazioni, aspetti da tempo sostenuti dal duca di Sussex.
- La città che nel 2017 ospitò una delle prime apparizioni pubbliche della coppia torna a fare da sfondo a un momento simbolico del percorso pubblico di Harry e Meghan.