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Meghan Markle e il principe Harry in visita a Nottingham. FOTO

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Primo impegno pubblico insieme per i Duchi di Sussex dopo il ritorno nel Regno Unito. A Nottingham la coppia è stata accolta da una folla di sostenitori durante una visita dedicata a progetti sociali e organizzazioni di volontariato

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