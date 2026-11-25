Il presidente degli Usa si è attribuito il merito del ritorno di Huang in Nvidia. La vicenda ha contribuito a spingere il titolo della società in rialzo di oltre il 30% a Wall Street. E il risultato avrebbe avuto ripercussioni positive anche sul patrimonio personale del tycoon. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 24 novembre