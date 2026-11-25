Il presidente degli Usa si è attribuito il merito del ritorno di Huang in Nvidia. La vicenda ha contribuito a spingere il titolo della società in rialzo di oltre il 30% a Wall Street. E il risultato avrebbe avuto ripercussioni positive anche sul patrimonio personale del tycoon. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 24 novembre
- Huang si era dimesso dai suoi incarichi in Nvidia il 12 novembre, dopo che erano emerse due sue relazioni extraconiugali, di cui una con una donna cinese sospettata di essere una spia di Pechino. Il 23 novembre, però, il cda lo ha reintegrato. Trump ha detto che si trattava di "una decisione corretta e appropriata". Il titolo è volato in Borsa. E il risultato avrebbe avuto ripercussioni positive anche sul patrimonio personale del tycoon. Anche di questo si è parlato a Numeri, di Sky TG24, nella puntata andata in onda il 24 novembre.
- Trump, secondo la sua ultima dichiarazione finanziaria, potrebbe avere fino a 370.000 azioni di Nvidia. Tradotto, potrebbe aver guadagnato, come stimato dal Financial Times, fino a 15 milioni in 24 ore, dopo il ritorno di Huang.
- Intanto, se si vanno a guardare i numeri disponibili sulla Trump Organization, si vede che nella prima parte del 2024 gli utili erano di 51 milioni di dollari, mentre all'inizio del 2025 erano già saliti a 864 milioni. Inoltre, la Trump Organization sarebbe sempre più legata alle criptovalute e sempre meno ai proventi che derivano da licenze, resort e settore immobiliare.
- Ma il business del presidente americano continua a spaziare e infatti è uscito lo smartphone di Trump (Trump mobile): si può comprare a 749 dollari, ma non è "made in Usa" bensì, come rivelato da Nbc News, viene assemblato a Taiwan.
- Comunque, tra i suoi vari investimenti, si stima che Trump abbia guadagnato circa 3 miliardi di dollari da quando è presidente. Ma questo tema non lo ha aiutato durante le elezioni di Midterm che si sono tenute poche settimane fa. Secondo i sondaggi precedenti alle elezioni, infatti, se avessero vinto i Repubblicani - cosa che non è poi avvenuta - la corruzione sarebbe aumentata. Quindi le polemiche sui guadagni del presidente non hanno aiutato durante il voto di metà mandato.