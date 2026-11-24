Jensen Huang torna alla guida di Nvidia, perché l’azienda è cruciale per il boom dell’IA
Il consiglio di amministrazione della società ha deciso di riportare Huang alla guida in qualità di Ceo. Riprende così il timone di un colosso che non fornisce solo i chip per la rivoluzione dell’intelligenza artificiale: Nvida è diventata anche azionista di moltissime grandi società, arrivando a investire finora, nel 2026, ben 99 miliardi di dollari. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 23 novembre
- Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha deciso di riportare Jensen Huang alla guida dell’azienda, in qualità di Ceo. Una scelta che ha portato il titolo in rally sui mercati, arrivano a guadagnare punte di oltre il 30%. Non si tratta della prima volta che un top manager lascia una società tech per tornare subito dopo, anche se in circostanze diverse: anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 23 novembre.
- Nel 2023 Sam Altman era stato costretto a lasciare il vertice di OpenAI per solamente quattro giorni, prima di riprendere la sua posizione. Jensen Huang invece è stato fuori per 11 giorni, una settimana in più. Due peculiarità, in un settore tech che vede organizzazioni aziendali particolari.
- Resta da capire, come curiosità, se Jensen Huang deciderà di aggiornare il suo profilo LinkedIn: a oggi infatti risulta essere fondatore e Ceo di Nvidia ininterrottamente dal 1993. In precedenza figura un’unica altra esperienza professionale, come cameriere stagionale dal 1978 al 1983.
- In ogni caso, Huang torna alla guida di un’azienda che non fornisce solo i chip per la rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Nvida è diventata anche azionista di moltissime grandi società, arrivando a investire finora nel 2026 ben 99 miliardi di dollari.
- Prendendo in considerazione insieme la vendita di chip, gli acquisti di azioni e i prestiti concessi da Nvidia, risulta evidente come l’azienda ricopra un ruolo centrale nel boom economico spinto dall’intelligenza artificiale.
- La figura di Jensen Huang risulta infine rilevante anche sul piano politico: nella ormai celebre copertina del TIME dedicata all’intelligenza artificiale, il fondatore di Nvidia è infatti al centro della compagine dei protagonisti del settore.
- A festeggiare il ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia è stato anche Donald Trump: il presidente degli Stati Uniti ha definito "giusta e appropriata" la decisione del consiglio di amministrazione della società. "Il Paese ha bisogno della guida di Jensen alla Nvidia per garantire il successo e la prosperità dell'azienda e dell'economia americana", ha aggiunto definendo Huang "un grande patriota e un tesoro nazionale".