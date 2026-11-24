Il consiglio di amministrazione della società ha deciso di riportare Huang alla guida in qualità di Ceo. Riprende così il timone di un colosso che non fornisce solo i chip per la rivoluzione dell’intelligenza artificiale: Nvida è diventata anche azionista di moltissime grandi società, arrivando a investire finora, nel 2026, ben 99 miliardi di dollari. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 23 novembre