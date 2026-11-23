I flavonoidi e la frutta secca

Sul fronte della prevenzione, continuano gli andrologi, "un monitoraggio decennale su oltre 25.000 uomini (American Journal of Clinical Nutrition) ha evidenziato che un consumo regolare di alimenti ricchi di flavonoidi - come frutti di bosco, agrumi e tè - è associato a una riduzione del 9-11% del rischio di disfunzione erettile. Anche la fertilità risente in modo rapido di ciò che mangiamo, considerando che il ciclo di maturazione degli spermatozoi dura circa 2 mesi: l'assunzione di circa 60 grammi al giorno di frutta secca per 14 settimane è risultata associata a un miglioramento di numero, vitalità, motilità e morfologia degli spermatozoi. Al contrario alcuni studi recenti (Led-Fertyl 2024 e università di Copenaghen, Cell Metabolism 2025) indicano che una dieta ricca di alimenti ultraprocessati, a parità di calorie, favorisce l'aumento del grasso corporeo e si associa a una riduzione dei livelli di testosterone e dell'ormone Fsh, oltre a una minore motilità spermatica.