Cortisolo, alcuni falsi miti che circolano sui social network: cosa sapereSalute e Benessere
Introduzione
Si parla spesso, soprattutto sui social network e non sempre in maniera consona, di cortisolo. Sul tema circolano anche diverse fake news che non contribuiscono a fare chiarezza e possono disorientare. Ecco quali sono quelle più comuni e cosa dicono gli esperti.
Quello che devi sapere
Cos'è il cortisolo
Intanto è bene chiarire di cosa si sta parlando. Come spiegano gli esperti di Humanitas, il cortisolo è "un ormone secreto dalle ghiandole surrenali che viene normalmente prodotto in risposta a stimoli stressanti e che, in presenza di stati di ansia duraturi e di altre condizioni, può essere presente nell’organismo in concentrazioni più elevate della norma". Si tratta, in sostanza, di un ormone la cui concentrazione tende naturalmente a modificarsi sia nel breve sia nel lungo periodo. E quando i livelli sono alti in maniera costante e duratura, è possibile si inneschino una serie di disturbi, come il sovrappeso, la spossatezza e l’acne.
LEGGI ANCHE: Dall’alimentazione al sonno: come abbassare il cortisolo alto
Le fake news sul tema
L'aumento dei livelli di cortisolo, dunque, può in certi casi portare a delle problematiche ma non tutto quello che si legge e si sente, specie sul web, ha un fondo di verità. A fare chiarezza ci ha pensato, attraverso "Il Corriere della Sera", un'esperta, ovvero Annamaria Colao, professoressa di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo all’Università Federico II di Napoli.
Il riferimento allo stress
Molto spesso il cortisolo viene associato allo stress tanto da essere più comunemente conosciuto anche come "ormone dello stress". In realtà, è vero che si attiva quando scattano situazione di particolare tensione emotiva, ma il cortisolo non è il responsabile di tali stati. "Bisognerebbe chiamarlo ormone della vita", ha spiegato Colao. Infatti, gran parte di quello che è correlato a situazioni emergenziali a livello fisico e mentale, "comprese le alterazioni dello stato di salute come infezioni o i traumi come i lutti, viene gestito grazie alla produzione di cortisolo". Quindi, quella che può essere definita una “cattiva reputazione” di questo ormone non ha fondamento.
I livelli alti sono pericolosi?
Il cortisolo, ribadiscono gli esperti, non è dannoso in sé. Anzi, in determinati casi è utile per regolare energia, pressione arteriosa, glicemia o anche il ritmo sonno-veglia. Di norma aumenta al mattino e cala nelle ore serali. Il problema, di fatto, non è che possa avere livelli alti in determinati momenti, ma piuttosto un'alterazione persistente del suo equilibrio naturale. Secondo Colao, ad esempio, l’ipersecrezione di cortisolo è una condizione piuttosto insolita, che può essere causata, ad esempio, dall’assunzione eccessiva di cortisone, ormone strettamente correlato al cortisolo. "In assenza di queste situazioni, i livelli di cortisolo fluttuano naturalmente nel corso della giornata", spiega l'esperta. Segnalando che condizioni di "stress cronico possono alterare questo equilibrio, con effetti negativi sulla salute di mente e corpo".
Farmaci e integratori
Tra i vari consigli non consoni, c'è a volte quello che suggerisce che sia meglio abbassare i livelli di cortisolo utilizzando appositi farmaci o integratori. In realtà, dice Colao, non è così. "I farmaci si usano solo se c’è la malattia primitiva. Quando invece c’è un livello di cortisolo elevato quello che serve è ripristinare un corretto stile di vita". E gli integratori non servono, molto meglio "una terapia nutrizionale adeguata".
Causa l'insonnia?
In altri casi c'è chi associa il cortisolo o elevati livelli di questo ormone alla difficoltà di dormire. In realtà non causa l’insonnia anche se è vero che può favorirla. Infatti, secondo l'esperta, se alla sera i livelli di cortisolo sono alti, possono contribuire a sviluppare la mancanza di riposo che, di conseguenza, alimenta ancora di più i livelli dell’ormone. "Il cortisolo interrompe il rapporto con il sonno perché, appunto, è l’ormone del risveglio", spiega Colao.
Fa ingrassare?
Un altro tema è quello legato al cortisolo e all'aumento di peso. Anche in questo caso c'è del vero ma va spiegato correttamente. In situazioni di stress, infatti, il cortisolo può scatenare l'aumento dei livelli di zucchero nel sangue per fornire energia al corpo e questo può, a sua volta, innescare la mutazione di proteine e grassi in glucosio. "Dal punto di vista metabolico la quantità di zucchero che non riusciamo a utilizzare viene messa da parte come grasso". E' poi vero che può esistere un’obesità legata al cortisolo, mentre l'aumento di peso in menopausa non è correlato esclusivamente ad alti livelli di cortisolo, ma questo può essere una delle varie cause.
Il viso gonfio
Avere un viso più gonfio del solito quando ci si sveglia può essere causa di alti livelli di cortisolo? Se capita casualmente no. E nemmeno se succede dopo una notte di sonno non sereno, un pasto piuttosto salato, l'assunzione di alcol o per fluttuazioni ormonali, tutto questo non significa automaticamente che si tratti di un problema legato al cortisolo. La differenza significativa è la durata. I cambiamenti legati a un vero eccesso cronico di cortisolo tendono a comparire nel tempo e si associano ad altri segni clinici. Se il gonfiore è occasionale, isolato e variabile, è più probabile che dipenda da fattori transitori. I segni che meritano maggiore attenzione sono aumento di peso progressivo, accumulo di grasso a livello addominale e del tronco, pelle fragile, smagliature violacee, pressione alta, glicemia elevata, debolezza muscolare e lividi.