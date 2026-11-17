Intanto è bene chiarire di cosa si sta parlando. Come spiegano gli esperti di Humanitas, il cortisolo è "un ormone secreto dalle ghiandole surrenali che viene normalmente prodotto in risposta a stimoli stressanti e che, in presenza di stati di ansia duraturi e di altre condizioni, può essere presente nell’organismo in concentrazioni più elevate della norma". Si tratta, in sostanza, di un ormone la cui concentrazione tende naturalmente a modificarsi sia nel breve sia nel lungo periodo. E quando i livelli sono alti in maniera costante e duratura, è possibile si inneschino una serie di disturbi, come il sovrappeso, la spossatezza e l’acne.

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