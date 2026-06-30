Come anticipato, il cortisolo è un ormone. Viene prodotto da due piccole ghiandole che si trovano sopra i reni: le ghiandole surrenali, appunto. La sua presenza nel corpo umano è molto importante: in primis perché aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue e a controllare il metabolismo dei macronutrienti, ovvero grassi, proteine e carboidrati. Inoltre, il cortisolo contribuisce a mantenere stabile la pressione arteriosa e sostiene la risposta del sistema immunitario. Il cortisolo, normalmente, segue un ritmo giornaliero: è più alto al mattino per fornire energia e diminuisce gradualmente durante la giornata fino a raggiungere i livelli più bassi di notte.