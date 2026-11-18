Quando si riduce il consumo di carne è importante compensare con altre fonti alimentari. Ceci, soia, frutta a guscio, semi, avena, miglio, grano saraceno e altre varietà integrali possono contribuire ad aumentare l'apporto quotidiano di ferro. "Con l'aumentare delle preoccupazioni relative al costo, nonché all'impatto del consumo di carne rossa sulla salute e sull'ambiente, alcune persone ne stanno mangiando di meno. Ciò potrebbe contribuire alla carenza di ferro se non viene compensato con altre fonti di ferro", ha affermato Yemisi Latunde-Dada, docente senior di scienze della nutrizione al King's College di Londra intervistata dalla BBC.