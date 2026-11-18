Introduzione
Secondo diversi studi e organizzazioni internazionali, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la carenza di ferro è tra le più diffuse al mondo e può manifestarsi con stanchezza, debolezza, affanno e difficoltà di concentrazione. Se la dieta da sola non sempre basta a correggere una carenza accertata, alcuni accorgimenti possono aiutare a migliorare l'assorbimento di questo minerale dagli alimenti.
Quello che devi sapere
Non conta solo quanto ferro mangi
Secondo gli esperti, il ferro presente negli alimenti si divide in due categorie: ferro eme, contenuto in carne e pesce, e ferro non eme, presente soprattutto nei cibi vegetali. Il primo viene assorbito più facilmente dall'organismo, mentre il secondo richiede maggiore attenzione negli abbinamenti e nelle modalità di preparazione. Questo non significa che una dieta ricca di alimenti vegetali non possa garantire un adeguato apporto di ferro. Legumi, verdure a foglia verde, frutta secca, semi e cereali integrali rappresentano infatti fonti preziose del minerale.
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Abbinare il ferro alla vitamina C
La vitamina C favorisce l'assorbimento del ferro non eme, quello contenuto negli alimenti vegetali. Sia la Fondazione Veronesi sia gli esperti intervistati da BBC Future consigliano di associare ai pasti agrumi, kiwi, peperoni, broccoli o pomodori, oppure aggiungere qualche goccia di limone a legumi e verdure. Un piccolo bicchiere di succo d'arancia o una spremuta durante il pasto possono contribuire a favorire l'assorbimento del ferro tramite il cibo.
Cuocere le verdure nel modo giusto
La preparazione degli alimenti può fare la differenza. Verdure come spinaci, bietole e foglie di barbabietola contengono ossalati, sostanze che possono legarsi al ferro e ostacolarne l'assorbimento. La bollitura aiuta a ridurne la presenza, rendendo il minerale più disponibile. Al contrario, altre verdure a foglia verde come lattuga, cavolo e cavolo cinese possono essere consumate crude o cotte al vapore, preservando meglio la vitamina C naturalmente presente, che favorisce l'assorbimento del ferro.
Legumi, semi e cereali integrali
Quando si riduce il consumo di carne è importante compensare con altre fonti alimentari. Ceci, soia, frutta a guscio, semi, avena, miglio, grano saraceno e altre varietà integrali possono contribuire ad aumentare l'apporto quotidiano di ferro. "Con l'aumentare delle preoccupazioni relative al costo, nonché all'impatto del consumo di carne rossa sulla salute e sull'ambiente, alcune persone ne stanno mangiando di meno. Ciò potrebbe contribuire alla carenza di ferro se non viene compensato con altre fonti di ferro", ha affermato Yemisi Latunde-Dada, docente senior di scienze della nutrizione al King's College di Londra intervistata dalla BBC.
Sfruttare la fermentazione
Un suggerimento meno noto riguarda gli alimenti fermentati. La fermentazione può anche aiutare il corpo ad assorbire più ferro. Questo perché scompone l'acido fitico, un composto presente naturalmente nei cereali, nella frutta secca e nei semi, che rende più difficile per l'organismo assorbire il ferro dagli alimenti. Per questo motivo, scegliere ad esempio un pane a lievitazione naturale al posto di alcuni prodotti tradizionali può favorire una maggiore disponibilità del minerale.
Attenzione a tè, caffè e latticini durante i pasti
Alcune abitudini possono ostacolare l'assorbimento del ferro. Come ricorda la Fondazione Veronesi, grandi quantità di calcio e sostanze come i tannini presenti in tè e caffè riducono la capacità dell'organismo di utilizzare il ferro introdotto con il cibo.
Quando rivolgersi al medico
Gli esperti sottolineano che una ferritina bassa o una sospetta carenza di ferro non dovrebbero essere affrontate esclusivamente modificando la dieta. È importante valutare con il medico eventuali cause sottostanti, come perdite ematiche, problemi di assorbimento o altre condizioni che possono influenzare i livelli del minerale.
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