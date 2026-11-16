Il ministero della Salute ha diramato un avviso per possibile rischio biologico. Il prodotto è confezionato a in uno stabilimento di contrada Fanello, in provincia di Ragusa ed è commercializzato da L’Ortofrutticola F S.r.l. di Niscemi

Allerta del ministero della Salute per possibile presenza di salmonella per alcuni pomodori datterini prodotti in Sicilia. L'avviso di richiamo è stato pubblicato il 14 novembre nel sito ufficiale del dicastero, che avvisa del rischio microbiologico Il lotto interessato è a marchio L’Ortofrutticola F. Il prodotto in questione è un pomodoro fresco di categoria I, di provenienza Italia (Sicilia). È venduto in confezioni da 500 grammi con l’etichetta "Pomodori freschi siciliani - selezionati con amore", con il numero 4406 e il codice a barre 8056590100820. Sull'avviso non è indicata alcuna data di scadenza o termine minimo di conservazione.