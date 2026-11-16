Rischio salmonella, richiamo per pomodoro datterino prodotto in Sicilia: marca e lottiSalute e Benessere
Il ministero della Salute ha diramato un avviso per possibile rischio biologico. Il prodotto è confezionato a in uno stabilimento di contrada Fanello, in provincia di Ragusa ed è commercializzato da L’Ortofrutticola F S.r.l. di Niscemi
Allerta del ministero della Salute per possibile presenza di salmonella per alcuni pomodori datterini prodotti in Sicilia. L'avviso di richiamo è stato pubblicato il 14 novembre nel sito ufficiale del dicastero, che avvisa del rischio microbiologico Il lotto interessato è a marchio L’Ortofrutticola F. Il prodotto in questione è un pomodoro fresco di categoria I, di provenienza Italia (Sicilia). È venduto in confezioni da 500 grammi con l’etichetta "Pomodori freschi siciliani - selezionati con amore", con il numero 4406 e il codice a barre 8056590100820. Sull'avviso non è indicata alcuna data di scadenza o termine minimo di conservazione.
Prodotto in stabilimenti nel Ragusano
Il pomodoro datterino richiamato è prodotto da Mediterranea Snc di Milanese Rosanna & C. nello stabilimento di contrada Fanello, M.O.F. Box 50, a Vittoria, in provincia di Ragusa. È commercializzato da L’Ortofrutticola F S.r.l. di Niscemi (Caltanissetta). Nell'avviso si legge - tra le avvertenze - di "non comumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita". Alcuni mesi fa, un lotto di pomodorino di un'azienda di Gela (Caltanissetta) era stato ritirato dal mercato proprio per la presenza di salmonella facendo scattare diversi approfondimenti investigativi da parte di procure del nord Italia, dove il prodotto veniva commercializzato, in seguito a casi di malore, anche tra gli alunni di scuole con relative mense.
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