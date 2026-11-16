Rischio listeria, richiamo salmone scozzese affumicato: marca e lotti

Il prodotto è stato realizzato in Lituania dall'azienda Norvelita Uab. Chi lo ha acquistato è invitato a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita

Il ministero della Salute ha segnalato un richiamo precauzionale per un lotto di salmone scozzese affumicato a marchio La Nef, per la possibile presenza del batterio listeria monocytogenes. L'avviso riguarda confezioni da 100 grammi, identificate dal numero di lotto 170794 e con data di scadenza fissata al 18 novembre 2026. La comunicazione di richiamo è datata 13 novembre, ma è stata pubblicata sul portale del ministero soltanto lunedì 16 novembre, a due giorni dalla scadenza indicata sulla confezione.

Quale salmone è stato richiamato

Il provvedimento interessa esclusivamente il salmone scozzese affumicato La Nef venduto in confezioni da 100 grammi, appartenenti al lotto 170794. La data di scadenza riportata è il 18/11/2026. Il prodotto è commercializzato da La Nef Spa, mentre la produzione è stata affidata all'azienda lituana Norvelita Uab. Lo stabilimento si trova in Pramones g. 1, Gabsiu k., Raseiniu, in Lituania, ed è identificato dal marchio LT 72-01 EB. In via precauzionale, l'azienda raccomanda di non consumare il salmone appartenente al lotto segnalato. Chi avesse acquistato una confezione interessata dal richiamo può riportarla al negozio in cui è stata comprata.