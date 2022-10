2/10 ©IPA/Fotogramma

QUALI SONO I CIBI POTENZIALMENTE INFETTI – Come riporta il sito dell’Istituto Superiore di Sanità, i cibi potenzialmente infetti sono i formaggi molli, come quello con muffa in superficie (come il Brie e il Camembert), o con muffa nella massa (come il gorgonzola). Seguono tutti i tipi di patè, il latte crudo, il salmone affumicato, i salumi poco stagionati ed i cibi poco cotti, ma anche la frutta e la verdura

