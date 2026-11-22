Per il ministro, l'equità di genere nei ruoli apicali è un fattore che investe anche il modo in cui il sistema sanitario risponde ai bisogni delle persone. "La leadership non è solo una questione di rappresentanza, ma incide sulla qualità delle decisioni, sulla capacità di innovazione, sul motivare le persone che lavorano nelle nostre strutture". Per garantire equilibrio "occorre un cambiamento culturale e organizzativo" e "non dobbiamo pensare che ciò avvenga in maniera automatica". Servono, secondo il ministro, "processi di selezione e nomina ancora più trasparenti, capaci di contrastare stereotipi e pregiudizi; occorrono percorsi di crescita professionale fondati sul merito e strumenti efficaci per rendere più conciliabili vita e lavoro".

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