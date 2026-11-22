Sanità, le donne sono il 70% del personale ma solo il 40% è leader. Il rapportoSalute e Benessere
Introduzione
Le donne rappresentano quasi il 70% degli occupati del Servizio sanitario nazionale ma la loro presenza nei ruoli di vertice resta nettamente inferiore. È quanto emerge dal Rapporto 2026 dell'Osservatorio sull'Equità di Genere della Leadership in Sanità presentato al ministero della Salute, che evidenzia progressi ancora troppo lenti verso una reale parità nelle posizioni decisionali.
Quello che devi sapere
Donne protagoniste nella sanità, ma non ai vertici
Nel Servizio sanitario nazionale le donne costituiscono il 69,8% dei quasi 700mila lavoratori occupati, ma ricoprono soltanto il 39% delle posizioni di leadership. Il comparto farmaceutico resta l'ambito più equilibrato, mentre disparità marcate permangono in ambito universitario. "È in corso un'evoluzione positiva ma ancora disomogenea: la crescente presenza femminile nella forza lavoro non si traduce ancora in un equilibrio di genere nei ruoli apicali", spiega Marta Marsilio, co-direttrice dell'Osservatorio. La disparità emerge soprattutto negli incarichi di maggiore responsabilità: le donne rappresentano il 25% dei Direttori Generali e il 34% dei Direttori Sanitari.
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Il gap tra i medici e nelle discipline chirurgiche
Anche tra i medici il divario resta significativo. Pur rappresentando il 55% della categoria, le donne dirigono soltanto il 24,8% delle Strutture Complesse. La situazione appare ancora più marcata nelle discipline chirurgiche, dove la quota di donne leader scende al 15%.
Farmaceutica più equilibrata, università ancora indietro
Tra i settori analizzati, quello farmaceutico è l'ambito più equilibrato: a fronte di un'occupazione femminile del 45,5%, le donne sono il 50% dei quadri e il 39% dei dirigenti. Più complesso il quadro nelle università dell'area Scienze mediche. Le donne rappresentano il 44% dei 12.184 occupati, ma la loro presenza diminuisce con l'avanzare della carriera: costituiscono il 58% dei ricercatori, il 39% dei professori associati e il 23% dei professori ordinari. Nonostante dal 2012 il numero di professoresse ordinarie sia raddoppiato, il divario resta ancora evidente.
La richiesta di percorsi più equi e trasparenti
"È nostra responsabilità contribuire a superare questo divario, promuovendo una cultura delle pari opportunità e valorizzando il merito attraverso percorsi di carriera più equi e trasparenti", precisa Monica Di Luca, prorettrice vicaria dell'Università degli Studi di Milano. Sulla stessa linea Patrizia Ravaioli, presidente dell'Associazione Leads - Donne Leader in Sanità, secondo cui "il Rapporto offre una base oggettiva su cui costruire scelte consapevoli, per trasformare i dati in impegni concreti: una leadership più equilibrata nel genere è condizione fondamentale per una sanità più equa e sostenibile".
La crescita della presenza femminile
Intervenendo alla presentazione del Rapporto 2026, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha sottolineato come "negli ultimi venti anni la presenza femminile nel Servizio sanitario nazionale è cresciuta costantemente", ma "il problema non è soltanto garantire alle donne l'accesso al mondo del lavoro, ma creare le condizioni perché possano sviluppare pienamente il loro percorso professionale e assumere incarichi di direzione sulla base di capacità e merito".
I numeri del divario
I numeri emersi dal Rapporto "ci devono fare riflettere", ha affermato Schillaci. "Ci sono crescite di presenze femminili nelle professioni sanitarie; anche questa non è stata però la crescita accompagnata da un'evoluzione altrettanto importante nell'accesso alle posizioni di maggiore responsabilità".
"Serve un cambiamento culturale"
Per il ministro, l'equità di genere nei ruoli apicali è un fattore che investe anche il modo in cui il sistema sanitario risponde ai bisogni delle persone. "La leadership non è solo una questione di rappresentanza, ma incide sulla qualità delle decisioni, sulla capacità di innovazione, sul motivare le persone che lavorano nelle nostre strutture". Per garantire equilibrio "occorre un cambiamento culturale e organizzativo" e "non dobbiamo pensare che ciò avvenga in maniera automatica". Servono, secondo il ministro, "processi di selezione e nomina ancora più trasparenti, capaci di contrastare stereotipi e pregiudizi; occorrono percorsi di crescita professionale fondati sul merito e strumenti efficaci per rendere più conciliabili vita e lavoro".
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