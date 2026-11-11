Quando i sintomi sono lievi, il trattamento consiste soprattutto nel riposo, nell'assunzione regolare di liquidi e nel controllo del malessere. Farmaci come paracetamolo e ibuprofene possono essere utilizzati, quando appropriati, per alleviare febbre e dolori, rispettando dosaggi e controindicazioni. Gli antibiotici non agiscono sui virus e devono essere prescritti soltanto in presenza di infezioni batteriche. Per influenza e Covid esistono anche trattamenti antivirali specifici, destinati soprattutto a pazienti selezionati e da iniziare tempestivamente su indicazione medica. I medicinali contro l'influenza non sono intercambiabili con quelli utilizzati per il Covid.

È opportuno contattare il medico di famiglia o il pediatra se i disturbi persistono, peggiorano oppure interessano persone particolarmente vulnerabili. Una valutazione tempestiva è importante anche quando la febbre dura diversi giorni o ricompare dopo un iniziale miglioramento. Difficoltà respiratorie, dolore persistente al torace, confusione improvvisa, grave disidratazione o perdita di coscienza possono rappresentare segnali che richiedono assistenza urgente.