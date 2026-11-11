Introduzione
Con l'arrivo della stagione fredda tornano a diffondersi numerosi virus respiratori, spesso responsabili di disturbi molto simili. Febbre, tosse, mal di gola, naso chiuso e stanchezza possono infatti essere provocati dall'influenza stagionale, dal Covid-19 oppure da un comune raffreddore. Riconoscere le differenze non è sempre semplice, soprattutto quando le infezioni circolano contemporaneamente. Secondo le previsioni del virologo Fabrizio Pregliasco, nella stagione 2026-2027 potrebbero registrarsi tra 12 e 14 milioni di casi complessivi di infezioni respiratorie. Tra i virus influenzali sotto osservazione figura il ceppo A/H3N2, già diffuso nell'emisfero australe.
Quello che devi sapere
Quali virus circolano
Durante l'autunno e l'inverno, oltre ai virus influenzali A e B, si registra la presenza di altri agenti patogeni, tra cui il SARS-CoV-2, responsabile del Covid-19, il virus respiratorio sinciziale (RSV) e i rhinovirus, tra le principali cause del raffreddore. La circolazione simultanea può determinare un aumento delle infezioni respiratorie già prima del tradizionale picco influenzale, che in Italia si concentra generalmente tra dicembre e febbraio. Le diverse malattie presentano caratteristiche comuni, ma possono distinguersi per intensità dei sintomi, modalità di esordio e durata.
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I sintomi dell'influenza
L'influenza stagionale si manifesta generalmente in modo improvviso, con febbre spesso superiore ai 38 gradi, brividi, mal di testa e dolori muscolari o articolari. Tra i disturbi più frequenti figurano anche tosse, mal di gola, spossatezza e congestione nasale. Nei bambini possono comparire nausea, vomito e diarrea, mentre negli anziani l'aumento della temperatura può essere meno evidente. Come ricorda sempre Pregliasco, il quadro influenzale tipico comprende un esordio brusco, febbre elevata, almeno un sintomo respiratorio e un disturbo generale. Non tutte le persone affette da influenza, tuttavia, sviluppano necessariamente la febbre.
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Come si presenta il Covid
Anche il Covid-19 può provocare febbre, tosse, affaticamento, cefalea, dolori diffusi, congestione nasale e mal di gola. In alcuni casi si manifestano disturbi gastrointestinali oppure alterazioni del gusto e dell'olfatto, sintomi particolarmente caratteristici delle prime fasi della pandemia, ma ancora possibili. Il quadro clinico varia a seconda delle condizioni individuali, delle difese immunitarie e delle caratteristiche delle varianti circolanti. L'infezione può inoltre essere asintomatica oppure presentarsi con manifestazioni lievi. Nei pazienti più vulnerabili, invece, può evolvere in una malattia respiratoria grave.
I segnali del raffreddore
Il raffreddore comune interessa prevalentemente le prime vie respiratorie e tende a provocare sintomi meno intensi rispetto all'influenza. Le manifestazioni più caratteristiche sono naso che cola o chiuso, starnuti frequenti, irritazione della gola e tosse. Possono comparire anche lieve malessere, mal di testa e una modesta sensazione di affaticamento. La febbre elevata e i dolori muscolari particolarmente intensi sono invece meno comuni negli adulti. A differenza dell'influenza, i disturbi spesso si sviluppano gradualmente, senza un peggioramento improvviso delle condizioni generali.
Come distinguere le tre infezioni
La modalità di comparsa dei disturbi può fornire qualche indicazione. Un esordio improvviso, accompagnato da febbre alta, brividi e dolori diffusi, suggerisce maggiormente l'influenza. Quando prevalgono starnuti, naso che cola e congestione, senza un marcato malessere generale, è più probabile un raffreddore. Il Covid, invece, può presentare caratteristiche sovrapponibili a entrambe le infezioni. Anche la perdita improvvisa di gusto o olfatto può orientare verso il SARS-CoV-2, ma non rappresenta un criterio diagnostico definitivo.
Quando serve il tampone
La distinzione tra influenza e Covid non può essere stabilita con sicurezza attraverso la sola osservazione dei sintomi. Per individuare il SARS-CoV-2 si possono utilizzare test antigenici o molecolari, mentre specifici esami consentono di rilevare i virus influenzali. Sono disponibili anche test combinati capaci di ricercare contemporaneamente più agenti patogeni. Un risultato negativo, soprattutto nelle prime fasi dell'infezione, non esclude sempre il contagio. Il ricorso agli accertamenti va valutato in base ai sintomi, alle condizioni di rischio e alle indicazioni del medico, soprattutto quando una diagnosi tempestiva può orientare il trattamento.
Come avviene il contagio
Influenza, Covid e raffreddore si trasmettono principalmente attraverso particelle respiratorie emesse parlando, tossendo, starnutendo o respirando. Gli ambienti chiusi, affollati e poco ventilati favoriscono la diffusione. Per l'influenza l'incubazione dura generalmente da uno a quattro giorni, mentre nel Covid può essere più lunga. Una persona infetta può risultare contagiosa anche prima della comparsa dei sintomi. Nel raffreddore, invece, la trasmissione è particolarmente frequente nei primi giorni della malattia. Per tutti e tre i casi, limitare i contatti durante la fase sintomatica contribuisce a proteggere gli altri.
Quanto durano i sintomi
L'influenza tende a risolversi nell'arco di cinque-sette giorni, anche se tosse e spossatezza possono proseguire per una o due settimane. Nel raffreddore i disturbi raggiungono generalmente la massima intensità nei primi giorni e scompaiono progressivamente, spesso entro una settimana, pur potendo durare più a lungo. Il Covid presenta invece un andamento variabile: alcune persone guariscono rapidamente, mentre altre accusano sintomi persistenti. Dopo l'infezione da SARS-CoV-2 possono inoltre svilupparsi disturbi prolungati riconducibili al Long Covid.
Chi rischia complicazioni
Le infezioni respiratorie richiedono maggiore attenzione negli anziani, nei bambini piccoli, nelle donne in gravidanza, nelle persone immunodepresse e nei pazienti affetti da patologie croniche. Influenza e Covid possono aggravare condizioni preesistenti, soprattutto cardiache o polmonari, e favorire complicazioni come la polmonite. Negli anziani la febbre può essere assente o poco elevata anche in presenza di un'infezione importante. Confusione mentale, respirazione accelerata e peggioramento improvviso delle condizioni generali richiedono quindi particolare attenzione.
Come curarsi e quando rivolgersi al medico
Quando i sintomi sono lievi, il trattamento consiste soprattutto nel riposo, nell'assunzione regolare di liquidi e nel controllo del malessere. Farmaci come paracetamolo e ibuprofene possono essere utilizzati, quando appropriati, per alleviare febbre e dolori, rispettando dosaggi e controindicazioni. Gli antibiotici non agiscono sui virus e devono essere prescritti soltanto in presenza di infezioni batteriche. Per influenza e Covid esistono anche trattamenti antivirali specifici, destinati soprattutto a pazienti selezionati e da iniziare tempestivamente su indicazione medica. I medicinali contro l'influenza non sono intercambiabili con quelli utilizzati per il Covid.
È opportuno contattare il medico di famiglia o il pediatra se i disturbi persistono, peggiorano oppure interessano persone particolarmente vulnerabili. Una valutazione tempestiva è importante anche quando la febbre dura diversi giorni o ricompare dopo un iniziale miglioramento. Difficoltà respiratorie, dolore persistente al torace, confusione improvvisa, grave disidratazione o perdita di coscienza possono rappresentare segnali che richiedono assistenza urgente.
Vaccini e prevenzione
La vaccinazione rappresenta una delle principali misure di protezione contro influenza e Covid, soprattutto per ridurre complicanze, ricoveri e forme gravi. Per la stagione 2026-2027, il vaccino antinfluenzale è raccomandato in particolare agli over 60, alle donne in gravidanza, ai bambini dai sei mesi ai sei anni e alle persone con determinate patologie. La protezione si sviluppa generalmente entro due settimane. Non esiste invece un vaccino di uso comune contro il raffreddore. Per limitare la diffusione dei virus restano fondamentali il lavaggio delle mani, la ventilazione degli ambienti, l'igiene respiratoria e la riduzione dei contatti quando si è malati.
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