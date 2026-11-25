Colesterolo e aterosclerosi, quali sono i rischi e come fare prevenzioneSalute e Benessere
Introduzione
Ipercolesterolemia e aterosclerosi rappresentano un problema rilevante nella sanità pubblica italiana. Le due cose sono strettamente collegate. Il colesterolo è una sostanza lipidica indispensabile per l'organismo: nel sangue si divide in LDL (colesterolo cattivo) e HDL (colesterolo buono). Il primo, se è elevato, favorisce l'accumulo di colesterolo nella parete arteriosa; il secondo, invece, fa l’operazione inversa e contribuisce alla rimozione del colesterolo dai tessuti. Condizioni di colesterolo molto alto possono portare a malattie come l’aterosclerosi: una patologia caratterizzata dalla formazione di placche nella parete delle arterie. Questo progressivo accumulo di grassi nella parete delle arterie, accompagnato da infiammazione, può portare a infarto, ictus o arteriopatia periferica.
Quello che devi sapere
Congresso della Sisa
Il tema è stato al centro del 40esimo congresso nazionale della Società italiana per lo studio dell'aterosclerosi (Sisa) che ha dettato le cinque mosse fondamentali da attuare per proteggere la salute cardiovascolare e prevenire l’aterosclerosi. Alimentazione equilibrata, movimento quotidiano, controllo del colesterolo e non solo, valutazione del rischio e riconoscimento di una possibile malattia ereditaria possono cambiare la vita di migliaia di persone: le malattie cardiovascolari restano infatti la prima causa di morte nel nostro Paese e nel mondo.
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L’approccio cardio-nefro-epato-metabolico
“Il colesterolo è uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo dell'aterosclerosi, ma non è l'unico”, spiega Alberto Corsini, presidente nazionale Sisa. Colesterolo e trigliceridi elevati, ipertensione, diabete, obesità, malattie dei reni e del fegato, fumo, sedentarietà, inquinamento e predisposizione genetica agiscono insieme. Per questo, per gli esperti, è necessario curare le persone guardando all’insieme e non ai singoli valori degli esami: un approccio che gli specialisti definiscono cardio-nefro-epato-metabolico.
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Nuovi farmaci
"Negli ultimi anni le possibilità di cura si sono ampliate come mai prima”, commenta ancora il presidente nazionale Sisa, Alberto Corsini. Accanto ai farmaci tradizionali, spiega l’esperto, “abbiamo anticorpi monoclonali e terapie basate sull'Rna, che agiscono in modo mirato sui meccanismi che regolano i grassi (colesterolo e trigliceridi) nel sangue e si somministrano poche volte l'anno: per il paziente vuol dire una cura più semplice da seguire nel tempo. E abbiamo farmaci nati per il diabete e per l'obesità che hanno dimostrato di proteggere anche il cuore e i reni".
Le 5 regole della prevenzione
Prima dei farmaci, o insieme ad essi, ci sono poi una serie di regole che possono aiutare a proteggere la salute cardiovascolare. Ad elencarle è la Sisa:
- Al primo posto c’è il cibo: per la Società italiana per lo studio dell'aterosclerosi, “alimentazione equilibrata, peso sotto controllo e attenzione ai grassi nel sangue sono il primo investimento per arterie sane”.
- Secondo punto è lo stop alla sedentarietà: muoversi di più e fumare di meno sono tasselli fondamentali per il benessere cardiovascolare. Per gli esperti, la sedentarietà è nemica delle arterie e il fumo è un acceleratore del rischio cardiovascolare.
- Terza regola riguarda il controllo di tutti i fattori di rischio, non solo il colesterolo: colesterolo Ldl, trigliceridi, pressione arteriosa, glicemia, peso, salute di reni e fegato.
- Quarta indicazione è quella di giocare d’anticipo: la prevenzione, dicono gli specialisti. I rischi vanno valutati precocemente con il medico in modo da poter iniziare in tempo eventuali terapie personalizzate.
- Quinto e ultimo punto: attenzione ai fattori ereditari. Il colesterolo alle stelle non sempre è colpa di uno stile di vita sedentario o di un’alimentazione non sana. Valori di Ldl oltre 190 mg/dL o trigliceridi superiori a 880 mg/dL, infatti, possono essere la spia di una malattia ereditaria. “Riconoscerla in tempo può salvaguardare non solo la propria salute, ma anche quella di figli, fratelli e genitori”, sottolineano dalla Sisa.
Prevenire, non rincorrere
Sul quarto punto, quello della prevenzione, è intervenuto anche Alberico Luigi Catapano, presidente della Fondazione Sisa. “La prevenzione comincia molto prima dei farmaci, e molto prima di quanto in genere si pensi. Passa da ciò che mangiamo, da quanto ci muoviamo, dal fumo, ma anche dall'aria che respiriamo e dai luoghi in cui viviamo: è l'idea di One Health, la nostra salute e quella dell'ambiente sono una cosa sola”. Per la nostra società, ha proseguito Catapano, “questo approccio è una priorità, come dimostra il nostro impegno anche a livello istituzionale”. La sfida dei prossimi anni, ha concluso il ricercatore, “è riconoscere in anticipo la persona che oggi sta bene ma domani si ammalerà: individuarla per tempo vuol dire cambiare il corso della sua storia, invece di rincorrere la malattia”.
Malattie rare
Al congresso della Società italiana per lo studio dell'aterosclerosi si è parlato anche di malattie rare: l'ipercolesterolemia familiare omozigote, in cui l'infarto può arrivare già in giovane età; la sindrome da chilomicronemia familiare, in cui i trigliceridi altissimi espongono a pancreatiti acute; il deficit di lipasi acida lisosomiale (Lal-D), che colpisce anche il fegato. “Sono malattie rare e, proprio per questo, spesso riconosciute tardi”, ha spiegato Marcello Arca, vicepresidente della Fondazione Sisa. “Oggi però disponiamo di terapie mirate che ne cambiano la prognosi: ciò che conta è arrivare alla diagnosi il prima possibile, e arrivarci appoggiandosi a centri di alta specializzazione quali i centri Lipigen".
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