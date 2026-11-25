Sul quarto punto, quello della prevenzione, è intervenuto anche Alberico Luigi Catapano, presidente della Fondazione Sisa. “La prevenzione comincia molto prima dei farmaci, e molto prima di quanto in genere si pensi. Passa da ciò che mangiamo, da quanto ci muoviamo, dal fumo, ma anche dall'aria che respiriamo e dai luoghi in cui viviamo: è l'idea di One Health, la nostra salute e quella dell'ambiente sono una cosa sola”. Per la nostra società, ha proseguito Catapano, “questo approccio è una priorità, come dimostra il nostro impegno anche a livello istituzionale”. La sfida dei prossimi anni, ha concluso il ricercatore, “è riconoscere in anticipo la persona che oggi sta bene ma domani si ammalerà: individuarla per tempo vuol dire cambiare il corso della sua storia, invece di rincorrere la malattia”.