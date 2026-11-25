Introduzione

Lesioni multiple e ripetute, ritardo nel ricorso alle cure e spiegazioni poco plausibili, disturbi ginecologici come dolore pelvico cronico, dismenorrea, infezioni: sono alcuni dei segnali che i medici possono cogliere di fronte a una paziente possibile vittima di violenza. A spiegarlo è il vademecum "La violenza contro le donne: conoscere per riconoscere", presentato dall'Associazione Medici Endocrinologi: uno strumento che spiega come comportarsi, con indicazioni utili anche per orientare le donne vittime di violenza verso la rete territoriale di protezione.