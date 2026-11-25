Violenza sulle donne, i segnali di allerta per i medici dai lividi all'ansiaSalute e Benessere
Introduzione
Lesioni multiple e ripetute, ritardo nel ricorso alle cure e spiegazioni poco plausibili, disturbi ginecologici come dolore pelvico cronico, dismenorrea, infezioni: sono alcuni dei segnali che i medici possono cogliere di fronte a una paziente possibile vittima di violenza. A spiegarlo è il vademecum "La violenza contro le donne: conoscere per riconoscere", presentato dall'Associazione Medici Endocrinologi: uno strumento che spiega come comportarsi, con indicazioni utili anche per orientare le donne vittime di violenza verso la rete territoriale di protezione.
Quello che devi sapere
Sintomi non sempre visibili
- Lividi, fratture, dolori persistenti. Ma anche sofferenze invisibili come ansia, depressione e insonnia. La violenza contro le donne non si manifesta sempre in modo evidente e non lascia necessariamente segni tangibili. A volte si nasconde dietro disturbi ricorrenti, sintomi difficili da spiegare o comportamenti che, se osservati con attenzione, possono mettere in allarme il personale sanitario. E proprio gli ambulatori medici possono diventare uno dei primi luoghi in cui intercettare una situazione di abuso, anche quando la donna non riesce ancora a parlarne o a chiedere aiuto.
Un vademecum per riconoscere la violenza
- A richiamare l'attenzione su questi segnali è stata l'Associazione Medici Endocrinologi (AME), che alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre ha presentato il vademecum "La violenza contro le donne: conoscere per riconoscere". Uno strumento operativo pensato per aiutare i professionisti sanitari a individuare possibili situazioni di violenza e a capire come intervenire, accompagnando le pazienti verso la rete territoriale di protezione.
Lesioni e fratture: attenzione a quanto sono ricorrenti
- Tra gli indicatori che possono far sospettare una situazione di violenza - fanno sapere i medici che hanno stilato il vademecum - ci sono innanzitutto le lesioni multiple e ripetute. Fratture e lividi, soprattutto quando interessano il volto, il torace, l'addome o la parte interna delle cosce, possono rappresentare campanelli d'allarme. A destare attenzione non è soltanto la natura delle ferite, ma anche la loro ricorrenza, la presenza di lesioni in sedi inusuali e la difficoltà della paziente nel fornire una spiegazione plausibile.
Il ritardo nel ricorso alle cure
- Un altro elemento da non sottovalutare, sottolineano gli esperti, è il ritardo nel ricorso alle cure. Una donna potrebbe rivolgersi a un medico solo dopo diverso tempo dall'episodio, minimizzare quanto accaduto o fornire ricostruzioni poco convincenti rispetto al tipo di trauma riportato. Anche questi comportamenti, se letti insieme ad altri segnali, possono contribuire a delineare un quadro che va attenzionato.
Anche i disturbi ginecologici possono essere segnali
- La violenza di genere può emergere anche attraverso disturbi ginecologici. Il vademecum segnala, tra i possibili indicatori, dolore pelvico cronico, dismenorrea e infezioni. Sintomi che, presi singolarmente, non dimostrano l'esistenza di una violenza, ma che possono richiedere un approfondimento quando si presentano insieme ad altri elementi clinici o comportamentali.
Ansia, depressione e paura del partner
- Non ci sono soltanto i segni sul corpo. La violenza può lasciare conseguenze profonde anche sul piano psicologico ed emotivo. Ansia, depressione e insonnia sono alcuni dei disturbi che possono accompagnare una situazione di abuso. A questi si aggiungono segnali relazionali e comportamentali: la paura del partner, la difficoltà a parlare liberamente in sua presenza, il disagio o il timore nel rispondere alle domande quando lui è accanto.
La violenza può assumere forme "diverse e subdole"
- Si tratta di situazioni in cui il comportamento del partner e la possibilità che la donna non si senta libera di raccontare ciò che le accade possono diventare elementi importanti per il medico. Come sottolinea Palma Dicorato, coordinatrice del gruppo di formazione AME sulla violenza contro le donne, "la violenza può assumere forme diverse e molto subdole, che rischiamo di incontrare nei nostri ambulatori senza riconoscerle".
Il ruolo degli specialisti: intercettare e riconoscere
- Il vademecum nasce proprio dall'esigenza di fornire ai professionisti strumenti per non fermarsi al singolo sintomo e imparare a leggere eventuali segnali nel loro insieme. Riconoscere una possibile situazione di violenza è infatti un passaggio fondamentale, ma non sufficiente: occorre anche sapere come affrontare il tema con la paziente e quali percorsi attivare per metterla in contatto con i servizi competenti.
Trasformare una visita in ascolto
- L'obiettivo, ricorda l'Associazione Medici Endocrinologi, è trasformare l'incontro con il medico in un'occasione di ascolto e di possibile accesso alla rete di protezione. Un passaggio particolarmente importante perché la violenza non sempre viene raccontata spontaneamente e può rimanere a lungo invisibile, anche a chi si trova in contatto con la donna per ragioni di salute.
Le varie tipologie di violenza
Il vademecum classifica i vari tipi di violenza di genere:
- FISICA: traumatismo fisico da aggressione e percosse, aborto o sterilizzazione forzate
- SESSUALE: molestie e rapporti forzati
- PSICOLOGICA: umiliazione, isolamento, minacce
- ECONOMICA: divieto di lavorare e sviluppare una indipendenza economica, controllo delle finanze
- INFORMATICA (cyber-violenza): controllo di smartphone, dati social, mail; deep-fake
- STALKING: ossessivi contatti o richiesta di contatti, pedinamento, molestie frequenti e assillanti, sorveglianza
Cosa chiedere e cosa non chiedere in ambulatorio
La violenza domestica ha tante ripercussioni sulla salute, ricorda l'AME, quindi alle pazienti "vanno rivolte domande pertinenti".
COSA CHIEDERE:
- Si sente al sicuro nella sua casa?
- A volte sente la sua casa come luogo non sicuro?
- Qualcuno ha mai provato a farle del male (picchiarla, strattonarla)?
- È a conoscenza del fatto che subire violenza aumenta sensibilmente il rischio di sviluppare un disturbo psicologico e/o una malattia fisica cronica?
COSA NON CHIEDERE:
- Perché non se ne è andata prima?
- Come mai ha accettato questa situazione?
- Non pensa di avere una parte di responsabilità?
- Mi racconti nei dettagli cosa le ha fatto
- Quante volte è stata picchiata?
- È sicura che fosse davvero violenza?
- Forse stava solo scherzando/esagerando?
- Perché non lo denuncia subito?
- Deve lasciarlo! Quando vorrebbe farlo?
L'obbligo di denuncia per il professionista sanitario
- Il vademecum ricorda anche che l'obbligo di denuncia per il professionista sanitario scatta in tutti i casi in cui si configuri l’ipotesi di un reato procedibile d’ufficio. Non serve la certezza, in quanto l’accertamento dei fatti spetta al magistrato. Il rapporto con la persona assistita non ha valore esimente a meno che il referto non esponga la persona assistita a procedimento penale.