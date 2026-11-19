Le polemiche attorno alla dottrina germanica sono tornate al centro dell’attenzione dopo la condanna a due anni di reclusione per il reato di omicidio colposo per i genitori di Francesco Gianello, il ragazzino di 14 anni morto nel 2024 per un tumore non curato in tempo poiché i genitori seguivano il metodo Hamer. Secondo i giudici della Corte d'Assise di Vicenza il 14enne si sarebbe potuto salvare se i genitori avessero consentito ai medici di seguire i protocolli chemioterapici e chirurgici previsti dalla scienza medica e clinica per la sua malattia, un osteosarcoma. I coniugi Gianello, però, dopo la diagnosi arrivata nel 2022 all'istituto Rizzoli di Bologna, hanno deciso di seguire i consigli di un medico padovano seguace di Hamer che li ha dissuasi dall'effettuare una biopsia, suggerendo invece un trattamento con argilla e antinfiammatori e poi una sorta di "rinforzo fisico" in un centro in Toscana. La situazione però è precipitata e, dopo una tardiva chemioterapia, Francesco Gianello è morto nel 2024.