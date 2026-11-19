Introduzione
La dottrina, nota anche come Nuova medicina germanica, è stata ideata negli anni ‘80 da un ex medico tedesco, poi radiato dall’ordine: si basa sull’idea che i tumori siano provocati da stress o traumi emotivi e rinnega l’uso dei farmaci per la cura della malattia. Il metodo è tornato al centro dell’attenzione dopo la condanna per omicidio colposo ai genitori del ragazzino di 14 anni morto per tumore e non curato in tempo nel 2024. Ecco in cosa consiste il metodo Hamer e perché non è accettato dalla comunità medico-scientifica.
Quello che devi sapere
Il metodo Hamer
Il metodo Hamer è una teoria pseudo-medica ideata dall’ex medico tedesco Ryke Geerd Hamer negli anni Ottanta. Conosciuta anche come Nuova medicina germanica, la dottrina considera i tumori una risposta naturale del fisico agli stress e ai traumi emotivi: una teoria che non è mai stata sottoposta a una sperimentazione scientifica seria e che, di conseguenza, non possiede fondamento medico. La dottrina è costata al dottor Hamer la radiazione dall’ordine ma, nonostante questo, molte persone nel mondo continuano tutt’oggi a seguire il suo metodo.
Come nasce un tumore secondo Hamer
Secondo Ryke Geerd Hamer, tutte le malattie, specialmente quelle gravi come il cancro, hanno origine da uno shock emotivo o da un conflitto psicologico improvviso che, se vissuto in solitudine o non elaborato correttamente dal paziente, porta il corpo a reagire sviluppando la malattia. Scendendo nel dettaglio, l’ex medico tedesco sosteneva che un evento traumatico (un lutto, un abbandono, una separazione o una paura intensa) provoca uno shock biologico che, a sua volta, attiva un conflitto a livello cerebrale. Tale conflitto si manifesta attraverso l’alterazione di un organo o di un tessuto del corpo, che nei casi più gravi si concretizza in un tumore.
Come identificare il trauma scatenante
Per Hamer, così come la malattia arriva come conseguenza di un trauma psicologico, la risoluzione di tale conflitto emotivo determina anche la guarigione del corpo. Quello proposto dall’ex medico tedesco, quindi, è un vero e proprio percorso alternativo di guarigione dal cancro. Il primo passo da fare per guarire è identificare quello che Hamer chiama DHS (Dirk Hamer Syndrome), ovvero lo shock biologico che avrebbe dato origine alla malattia. La dottrina, inoltre, sostiene che ogni tipo di conflitto sia associato a un determinato organo o tessuto e a una specifica area cerebrale: ad esempio, il tumore al seno sarebbe collegato a conflitti legati alla protezione, alla maternità, ai figli o al partner, il tumore alle ossa sarebbe associato a conflitti di svalutazione personale. Come però sottolinea l’AIRC, la Fondazione per la ricerca sul cancro, dal punto di vista scientifico le “pretese leggi della biologia illustrate da Hamer non sono altro che invenzioni, in contrasto con quello che è noto e dimostrato sulla fisiologia umana”.
I processi di guarigione secondo Hamer
Secondo Hamer, una volta individuato il trauma che ha scatenato la malattia, si passa alla fase della cosiddetta conflittolisi, la risoluzione del conflitto biologico. I passaggi segnalati dall’ex medico tedesco sono i seguenti:
- Riconoscere l'evento traumatico che avrebbe innescato la malattia.
- Comprendere quale conflitto emotivo sarebbe ancora attivo.
- Modificare la situazione personale o il proprio rapporto con l'evento
Risolvere il conflitto o cambiare il proprio approccio al problema interrompe il processo biologico che, nella teoria di Hamer, avrebbe generato il tumore. A quel punto, il paziente entra nella fase di guarigione.
La fase di guarigione secondo Hamer
Dopo la risoluzione del conflitto, quindi, il corpo inizia un processo di riparazione dei tessuti. In questa fase, come indicato nella dottrina di Hamer, è possibile che insorgano sintomi come stanchezza, febbre, infiammazione, gonfiore e dolore diffuso. Per il medico della Nuova medicina germanica, però, questi sintomi non vanno visti come segnali di peggioramento ma, al contrario, come manifestazione della fase di guarigione.
Hamer rinnega i farmaci
Tutte le pseudo-teorie fino ad ora illustrate riguardo al metodo Hamer non sono accettate dalla comunità medica perché, come già anticipato, non hanno alcun fondamento scientifico. Uno degli aspetti però più controversi e preoccupanti dal punto di vista medico è il rifiuto, da parte dell’ex medico tedesco, delle terapie oncologiche tradizionali. Hamer rinnega l’uso dei farmaci: considera la chemioterapia come dannosa e come un ostacolo ai processi naturali di guarigione, così come la radioterapia. Inutili anche gli interventi chirurgici che non risolvono il conflitto che avrebbe generato il tumore.
La cronaca attuale
Le polemiche attorno alla dottrina germanica sono tornate al centro dell’attenzione dopo la condanna a due anni di reclusione per il reato di omicidio colposo per i genitori di Francesco Gianello, il ragazzino di 14 anni morto nel 2024 per un tumore non curato in tempo poiché i genitori seguivano il metodo Hamer. Secondo i giudici della Corte d'Assise di Vicenza il 14enne si sarebbe potuto salvare se i genitori avessero consentito ai medici di seguire i protocolli chemioterapici e chirurgici previsti dalla scienza medica e clinica per la sua malattia, un osteosarcoma. I coniugi Gianello, però, dopo la diagnosi arrivata nel 2022 all'istituto Rizzoli di Bologna, hanno deciso di seguire i consigli di un medico padovano seguace di Hamer che li ha dissuasi dall'effettuare una biopsia, suggerendo invece un trattamento con argilla e antinfiammatori e poi una sorta di "rinforzo fisico" in un centro in Toscana. La situazione però è precipitata e, dopo una tardiva chemioterapia, Francesco Gianello è morto nel 2024.