La sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Vicenza perché le cure somministrate al 14enne Francesco Gianello non furono tempestive. La coppia era seguace del "metodo Hamer"

Sono stati condannati a due anni di reclusione ciascuno, per il reato di omicidio colposo, i genitori di Francesco Gianello, il ragazzino di 14 anni morto per tumore e non curato in tempo poiché la coppia seguiva il "metodo Hamer". La Corte d'Assise di Vicenza ha riqualificato il reato in omicidio colposo, che le difese avevano chiesto in udienza preliminare, applicando lo sconto di pena previsto per il rito alternativo. In sede di replica il pm aveva avanzato la possibilità di valutare il capo d'accusa, anziché omicidio volontario con dolo eventuale, come morte come conseguenza di altro reato o abbandono di minore.

Per la perizia il ragazzo si sarebbe potuto salvare

Durante le ultime udienze del processo era stata discussa una super perizia disposta dal collegio giudicante. Secondo le conclusioni dei periti, Francesco si sarebbe salvato se fossero stati rispettati i protocolli terapeutici previsti dalla medicina scientifica, con trattamenti chemioterapici e interventi chirurgici. La diagnosi di osteosarcoma al femore era stata formulata nel 2022 all'istituto Rizzoli di Bologna. Da quel momento, i genitori avrebbero scelto percorsi alternativi rispetto alle terapie oncologiche indicate.

Dalla diagnosi alle cure alternative

Un medico padovano avrebbe dissuaso la coppia dall'effettuare una biopsia, indirizzandola verso un trattamento a base di argilla e antinfiammatori. Successivamente, il ragazzo sarebbe stato sottoposto a una sorta di “rinforzo fisico” in un centro in Toscana. Le condizioni dell'adolescente, tuttavia, sarebbero progressivamente peggiorate. Quando fu avviata la chemioterapia, ormai tardiva secondo la ricostruzione emersa nel processo, la situazione era già drammaticamente grave.