Tumore pancreas, daraxonrasib approvato in Europa. Come funziona e quando arriva in ItaliaSalute e Benessere
Introduzione
La Commissione europea ha dato il via libera al farmaco che aumenta la sopravvivenza nei casi di adenocarcinoma del pancreas metastatico già trattato, colpendo direttamente diverse forme di RAS. Ora si attendono le mosse dell’AIFA in Italia.
Quello che devi sapere
L’ok europeo
Il 17 novembre è arrivato l’ok dalla Commissione europea al farmaco daraxonrasib per il trattamento di seconda linea del tumore del pancreas metastatico. La molecola ha infatti ottenuto la Autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata nell'Ue (EU centralised marketing authorisation), come pubblicato sul sito della Commissione europea nella sezione “Registro dei prodotti medicinali dell’Unione”.
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Il parere positivo dell’Ema
Dopo l'approvazione negli Stati Uniti dello scorso agosto e il parere positivo dello scorso ottobre da parte dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema), è arrivato il via libera della Commissione Ue che rende il farmaco commercializzabile nei Paesi dell'Ue, oltre che in Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Ora spetta alle agenzie regolatorie nazionali negoziare la rimborsabilità del farmaco nei vari Paesi, che al momento negli Stati Uniti costa 39.800 dollari al mese.
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Lo studio
L'approvazione si basa sui risultati dello studio clinico di fase 3 RASolute 302 su 500 pazienti, presentati al congresso annuale dell'American society of clinical oncology (Asco) 2026 e pubblicati sul New England Journal of Medicine. Confrontando l'efficacia di daraxonrasib con la chemioterapia in pazienti con adenocarcinoma pancreatico metastatico precedentemente trattato, lo studio ha dimostrato un aumento delle mediane della sopravvivenza globale e della sopravvivenza libera da malattia: ha permesso di raddoppiare la sopravvivenza mediana (ovvero il tempo dopo il quale la metà dei pazienti è ancora viva) rispetto alla chemioterapia, passando da 6,6 a 13,2 mesi. A sei mesi dall'inizio del trattamento, la sopravvivenza stimata era del 77,7% con daraxonrasib contro il 54,9% con chemioterapia. Un trattamento molto importante in una neoplasia a prognosi sfavorevole come il tumore al pancreas, ma che non determina, precisano gli esperti, una guarigione dal tumore.
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Le mosse dell’AIFA
L'Agenzia Italiana del Farmaco è "già al lavoro sulla valutazione del daraxonrasib, il farmaco che ha ricevuto il parere positivo del Comitato per i Medicinali per Uso Umano (Chmp) dell'Ema per il trattamento dei pazienti adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico già sottoposti ad almeno una precedente terapia sistemica. In particolare, in linea con il percorso adottato dall'Agenzia Europea per i Medicinali, Aifa ha avviato un processo di valutazione progressiva dei dati disponibili, secondo un approccio di rolling review”, ha reso noto la stessa Agenzia sul proprio sito.
“Ottimizzare i tempi”
"L'obiettivo - spiega AIFA - è ottimizzare i tempi della procedura per favorire un accesso quanto più rapido possibile al trattamento, garantendo al tempo stesso equità per tutti i pazienti eleggibili". L'Agenzia è impegnata a "garantire nel più breve tempo possibile e nel rispetto delle competenze e procedure l'accesso alla terapia: tempestività ed equità guideranno anche questo impegno, affinché le cure siano disponibili per tutti i pazienti eleggibili, indipendentemente - conclude Aifa - dal luogo di residenza, senza rinunciare al rigore scientifico delle valutazioni".
Come funziona il farmaco
Come spiega la Fondazione Veronesi, daraxonrasib (nome commerciale Rasonque, Revolution Medicines) è il primo farmaco capace di colpire direttamente diverse forme della proteina RAS nel trattamento dell'adenocarcinoma pancreatico metastatico. È una compressa da assumere una volta al giorno (300 mg). “Per comprendere la portata della notizia occorre partire da RAS, una famiglia di proteine che regola la crescita cellulare. Le alterazioni di KRAS, in particolare, sono presenti in oltre il 90% degli adenocarcinomi pancreatici e contribuiscono alla proliferazione delle cellule tumorali. Per decenni queste proteine sono state considerate bersagli quasi impossibili da colpire farmacologicamente. Daraxonrasib ha permesso di superare questo ostacolo, dimostrando che bloccare la forma attiva di RAS può tradursi in un beneficio concreto per i pazienti. Un risultato particolarmente importante per una malattia che continua ad avere una prognosi sfavorevole e poche possibilità terapeutiche nelle fasi avanzate”.
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Quando arriva in Italia
L'autorizzazione europea non significa che il farmaco è già disponibile attraverso il Servizio sanitario nazionale. Serve prima che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) completi il suo percorso di valutazione che definirà anche le condizioni di prezzo e rimborsabilità. Si discute anche dell'accesso anticipato. Revolution Medicines non ha attivato un programma gratuito generalizzato di expanded access o uso compassionevole, ma al momento ha invece previsto un programma internazionale di accesso per singoli pazienti, il Global Named Patient Access, con la fornitura del medicinale a pagamento, se consentito dalle normative nazionali.
Le possibili tempistiche
SISMED (Società italiana scienze mediche) spiega che l’Agenzia Italiana del Farmaco è l’unico ente competente su classificazione, prezzo e rimborso. Il primo Consiglio di amministrazione utile dell’AIFA è fissato per il 14 dicembre, anche se non si esclude una seduta straordinaria. Diverse le strade percorribili, dalla procedura per i farmaci orfani prevista dal decreto Balduzzi, che riduce a 100 giorni i tempi di negoziazione dalla presentazione di una domanda completa, al fondo AIFA del 5%, destinato anche ai farmaci orfani in attesa di commercializzazione, con un’ammissibilità da verificare caso per caso. Oppure, in attesa della negoziazione, l’acquisto diretto da parte delle strutture sanitarie: la Lombardia lo ha già fatto per un paziente.
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