L'approvazione si basa sui risultati dello studio clinico di fase 3 RASolute 302 su 500 pazienti, presentati al congresso annuale dell'American society of clinical oncology (Asco) 2026 e pubblicati sul New England Journal of Medicine. Confrontando l'efficacia di daraxonrasib con la chemioterapia in pazienti con adenocarcinoma pancreatico metastatico precedentemente trattato, lo studio ha dimostrato un aumento delle mediane della sopravvivenza globale e della sopravvivenza libera da malattia: ha permesso di raddoppiare la sopravvivenza mediana (ovvero il tempo dopo il quale la metà dei pazienti è ancora viva) rispetto alla chemioterapia, passando da 6,6 a 13,2 mesi. A sei mesi dall'inizio del trattamento, la sopravvivenza stimata era del 77,7% con daraxonrasib contro il 54,9% con chemioterapia. Un trattamento molto importante in una neoplasia a prognosi sfavorevole come il tumore al pancreas, ma che non determina, precisano gli esperti, una guarigione dal tumore.

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