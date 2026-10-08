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Tumore al pancreas, primo intervento al mondo con colla radioattiva

Salute e Benessere

Al Policlinico Gemelli di Roma è stato eseguito il primo intervento al mondo con una innovativa colla biologica radioattiva (YntraDose*) sviluppata dalla biotech company italiana BetaGlue Therapeutics, partecipata dalla Fondazione Tech e Biomedical

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Nuove prospettive nel trattamento del tumore del pancreas localmente avanzato e non operabile. Al Policlinico Gemelli di Roma è stato eseguito il primo intervento al mondo con una innovativa colla biologica radioattiva (YntraDose*) sviluppata dalla biotech company italiana BetaGlue Therapeutics, partecipata dalla Fondazione Tech e Biomedical.

La procedura, realizzata Roberto Iezzi, direttore della radiologia interventistica di Fondazione Policlinico Gemelli, nell’ambito di un trial internazionale - il cui principal investigator è Giampaolo Tortora, direttore dell'Unità operativa complessa (Uoc) di oncologia medica - ha riguardato una donna di 63 anni con adenocarcinoma duttale del pancreas localmente avanzato, non operabile. L’obiettivo era creare le condizioni per una successiva operabilità.

"Vedere la tecnologia di BetaGlue raggiungere la sua prima applicazione clinica al mondo rappresenta un momento fondamentale e la conferma del valore concreto del progetto", ha detto Cinzia Marchese, presidente di Fondazione Tech e Biomedical. "È questo - ha aggiunto - il ruolo che vogliamo avere: contribuire a creare le condizioni perché una tecnologia nata in Italia possa arrivare dal progetto alla sperimentazione clinica, fino al letto del paziente. Il caso BetaGlue dimostra quanto sia strategico costruire un ecosistema capace di accompagnare la ricerca biomedica lungo tutto questo percorso". Il trial, che coinvolge centri in Italia, Belgio e Gran Bretagna, prosegue con l’arruolamento dei pazienti. I prossimi trattamenti sono previsti a ottobre.

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