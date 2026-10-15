Cancro al pancreas, ok dell'Ema a una compressa contro la malattia

Il daraxonrasib, commercializzato con il nome Rasonque, è un farmaco antitumorale da assumere per via orale e destinato per gli adulti affetti da adenocarcinoma pancreatico metastatico che sono già stati sottoposti ad almeno un trattamento. Il medicinale agisce sulle proteine RAS, coinvolte nella crescita e nella sopravvivenza delle cellule. Nel tumore al pancreas alcune mutazioni possono mantenere tali proteine costantemente attive, favorendo la moltiplicazione incontrollata delle cellule tumorali.

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