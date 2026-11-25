Come segnala dunque l'Ecdc, nel periodo che è andato dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026, 30 Stati membri dell'Ue hanno segnalato un totale di 2.325 casi di morbillo, 2.030 dei quali (87,3%) confermati in laboratorio. Durante tale periodo, tre paesi (Ungheria, Slovenia e Liechtenstein) non hanno registrato alcun caso. Il numero più elevato di casi è stato segnalato da Italia (651), Bulgaria (589), Romania (268), Spagna (218) e Francia (139), che rappresentano rispettivamente il 28%, il 25,3%, l'11,5%, il 9,4% e il 6% del totale dei casi. Tassi di notifica superiori alla media dell'Ue, pari a 5,1 casi per milione di abitanti, sono stati registrati in Bulgaria (91,5), Lettonia (26,3), Romania (14,1), Italia (11) ed Estonia (7,3).

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