Introduzione
Il morbillo sta tornando ad impensierire il continente europeo e, in particolar modo, l'Italia. Il nostro, infatti, risulta essere il Paese che ha fatto segnalare il maggior numero di contagi nel periodo che va da ottobre 2025 a settembre 2026. Il dato emerge da un report dell'Ecdc, l'European Centre for Disease Prevention and Control.
Quello che devi sapere
I dati segnalati nel report
Come segnala dunque l'Ecdc, nel periodo che è andato dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026, 30 Stati membri dell'Ue hanno segnalato un totale di 2.325 casi di morbillo, 2.030 dei quali (87,3%) confermati in laboratorio. Durante tale periodo, tre paesi (Ungheria, Slovenia e Liechtenstein) non hanno registrato alcun caso. Il numero più elevato di casi è stato segnalato da Italia (651), Bulgaria (589), Romania (268), Spagna (218) e Francia (139), che rappresentano rispettivamente il 28%, il 25,3%, l'11,5%, il 9,4% e il 6% del totale dei casi. Tassi di notifica superiori alla media dell'Ue, pari a 5,1 casi per milione di abitanti, sono stati registrati in Bulgaria (91,5), Lettonia (26,3), Romania (14,1), Italia (11) ed Estonia (7,3).
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I bambini più piccoli maggiormente coinvolti
Sempre nel rapporto diffuso sul web, del totale di 2.325 casi di morbillo, 647 (pari al 27,8%) hanno riguardato bambini di età inferiore ai cinque anni e 1.191 (pari al 51,2%) persone di età pari o superiore ai 15 anni. I tassi di notifica più elevati sono stati osservati nei bambini di età inferiore a un anno (55,9 casi per milione) e nei bambini di età compresa tra 1 e 4 anni (28,0 casi per milione).
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La situazione vaccinale
Considerando poi la questione relativa alla copertura vaccinale, gli esperti hanno segnalato che tra i casi emersi 1.484 (71,8%) riguardavano persone che non erano vaccinate, 346 (16,7%) che avevano ricevuto una dose di vaccino contro il morbillo, 190 (9,2%) che avevano ricevuto due o più dosi, e 46 (2,2%) che avevano ricevuto un numero imprecisato di dosi.
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Nessuna vittima
Un dato che può far ben sperare, comunque c'è. Nel corso del periodo di 12 mesi preso in esame dall'Ecdc, "nessun Paese ha segnalato decessi attribuibili al morbillo (tasso di letalità: 0,000%)".
Il focus sul mese di settembre 2026
Solamente prendendo in esame il mese di settembre 2026, invece, tra tutti i trenta Paesi che hanno fornito dati relativi al morbillo, 13 di questi hanno segnalato 66 casi, mentre 17 non hanno registrato alcun caso. Nel complesso, è emerso, il numero di casi è diminuito rispetto al mese precedente. Limitatamente a quel mese, inoltre, è stato segnalato che il maggior numero di casi è stato segnalato da Bulgaria (25), seguita da Italia (14), Germania (7) e Norvegia (4).
Le valutazioni degli esperti
Data la situazione epidemiologica rilevata, gli esperti dell'Ecdc hanno segnalato l'importanza di uno sforzo congiunto. Tra gli obiettivi principali c'è quello di "colmare le lacune immunitarie, raggiungendo e mantenendo un'elevata copertura vaccinale contro il morbillo (superiore al 95% con la seconda dose)". Infatti, sostengono i medici, è "fondamentale garantire che la prima e la seconda dose vengano somministrate tempestivamente ai bambini, secondo i calendari vaccinali nazionali. È inoltre importante individuare e vaccinare i soggetti idonei (ad esempio adolescenti e giovani adulti non immunizzati) attraverso programmi di recupero vaccinale come raccomandato dalle autorità locali e nazionali".
L'importanza della sorveglianza
Inoltre, è stato spiegato, risulta importante "garantire una sorveglianza di alta qualità e un'adeguata capacità di risposta da parte della sanità pubblica, in particolare per quanto riguarda la rilevazione precoce, la diagnosi, la gestione e il controllo dei focolai".
La consapevolezza clinica e l'adesione alla vaccinazione
Per l'Ecdc, infine, è fondamentale "accrescere la consapevolezza clinica tra gli operatori sanitari, ricordando loro, tra l'altro, l'importanza di verificare lo stato vaccinale dei singoli individui, specialmente prima di un viaggio". Serve, ancora, "assicurarsi che gli operatori sanitari siano pienamente vaccinati". Da non dimenticare, inoltre, come sia necessario "promuovere l'accettazione e l'adesione alla vaccinazione, adottando strategie mirate di comunicazione del rischio e individuando i fattori che ostacolano una copertura ottimale del vaccino contro morbillo, parotite e rosolia (MPR), al fine di attuare interventi su misura".
I Paesi meno serviti dai servizi sanitari
Per i medici che studiano la situazione, quindi, occorre "superare le barriere esistenti e coinvolgere le fasce di popolazione meno servite dai servizi sanitari". In questo senso, viene spiegato, "è necessario monitorare e affrontare, con strategie mirate, le barriere sistemiche che limitano l'adesione alla vaccinazione in gruppi di popolazione scarsamente assistiti, che possono risultare isolati o difficili da raggiungere, al fine di ridurre le disuguaglianze nell'accesso al vaccino".